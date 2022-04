Times: Βρετανοί κομάντο εκπαιδεύουν νεοσύλλεκτους επί ουκρανικού εδάφους

«Στροφή» σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξει την ουκρανική αντίσταση εμφανίζεται να κάνει το Λονδίνο. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου οι δυτικές χώρες επέλεξαν να συνδράμουν το Κίεβο με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και πολεμικού υλικού.

Η στάση αυτή φαίνεται να αλλάζει τα τελευταία 24ωρα καθώς η βρετανική εφημερίδα Times επικαλείται σήμερα πηγές από δυο τάγματα του Ουκρανικού στρατού, οι οποίες ισχυρίζονται πως Ουκρανοί νεοσύλλεκτοι εκπαιδεύτηκαν δυο φορές τις τελευταίες δυο εβδομάδες από εν ενεργεία Βρετανούς κομάντο.

#British Special Forces resume training of #Ukraine’s military in and around #Kyiv – The Times. pic.twitter.com/pWuut7M60x

