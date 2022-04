Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο θα έπρεπε κανονικά να μπορεί να αγοράσει ό,τι θέλει. Ωστόσο η προσφορά των 43 δισ. δολαρίων του Ίλον Μασκ για την εξαγορά της Twitter δεν είναι, τελικά, τόσο εύκολη.

Oι μέτοχοι δεν τον υποστηρίζουν. Το διοικητικό συμβούλιο πρόκειται να του θέσει μερικά εμπόδια. Και δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές εάν ο Μασκ, παρά την τεράστια περιουσία του, μπορεί να βρει τα χρήματα για την εξαγορά της εταιρείας.

Όπως με τα πάντα, έτσι κι εδώ ο CEO της Tesla, λάτρης των κρυπτονομισμάτων και γνωστός troll του Twitter, Ίλον Μασκ, μέσω της προσφοράς των 54,20 δολαρίων ανά μετοχή, περιφρονεί σχεδόν κάθε κανόνα συγχώνευσης της εταιρείας. Η εκκεντρικότητα που τον βοήθησε να γίνει δισεκατομμυριούχος θα μπορούσε, σήμερα, να αποτελέσει σημαντικό μειονέκτημα στα μάτια του διοικητικού συμβουλίου της Twitter και των χρηματοδοτών που ο ίδιος θα χρειαστεί.

Ο Μασκ παραδέχτηκε σε ομιλία του σε TED Talk, την Πέμπτη, ότι δεν είναι σίγουρος αν θα τα καταφέρει, αν και δήλωσε ότι διαθέτει «επαρκή περιουσιακά στοιχεία».

Δεν έχει δώσει κάποιο στοιχείο για το πώς θα μπορούσε να πληρώσει για τη συμφωνία. Οι επίδοξοι αγοραστές – ειδικά όσοι προτίθενται από μόνοι τους να προβούν σε κάποια εξαγορά – συνήθως εμφανίζονται με τα χρήματα στο χέρι, ή τουλάχιστον με μία εγγύηση από κάποια τράπεζα. Οι περισσότερες εταιρείες δεν σκέφτονται καν το ενδεχόμενο πώλησης χωρίς να δουν κάτι από αυτά.

Η περιουσία του Μασκ ανέρχεται σε περίπου 250 δισ. δολάρια ή και περισσότερο, αλλά ο ίδιος δεν διαθέτει πολλά μετρητά, με σχεδόν όλο του τον πλούτο να δεσμεύεται σε μετοχές της Tesla και SpaceX, την ιδιωτική εταιρεία πυραύλων του.

Η πώληση αυτών των μεριδίων μπορεί να προκαλέσει σημαντικά φορολογικά έξοδα και να περιορίσει τον έλεγχο που ασκεί ο Μασκ στις εταιρείες του.

H λύση στο διακύβευμα αυτό είναι ο δανεισμός. Αλλά κι αυτό είναι δύσκολο.

Η Tesla επιτρέπει στα στελέχη της να δανείζονται έως και το 25% της αξίας των μετοχών τους. Το μερίδιο του Μασκ, αξίας περίπου 176 δισ. δολαρίων, σήμερα, θα του έδινε τη δυνατότητα να δανειστεί περίπου 43 δισ. δολάρια. (Κατέχοντας ήδη το 9%, ο Μασκ θα πρέπει να βρει 39 δισ. δολάρια, ώστε να μπορέσει να αγοράσει και το υπόλοιπο.)

“Best and final offer”: Elon Musk has offered to buy the rest of Twitter in a deal that would value the social-media company at more than $43 billion #WSJWhatsNow https://t.co/L5rKWrZjy3 pic.twitter.com/46wFvxBwzm

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 14, 2022