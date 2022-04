Ελλάς- Γαλλία συμμαχία: Aegean με TUI France φέρνουν την Ελλάδα στο Νο 1 φέτος για τους Γάλλους τουρίστες

Ο νούμερο 1 προορισμός για τις κρατήσεις από τη Γαλλία είναι η Ελλάδα στα συστήματα της TUI France, η οποία φέτος κλείνει 20 χρόνια συνεργασίας με την Aegean Airlines.

Συνολικά για τον ελληνικό τουρισμό, ενδεικτικό της σημασίας της γαλλικής αγοράς που στήριξε με το παραπάνω τους ελληνικούς προορισμούς και μέσα στην πανδημία είναι ότι η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική ετοιμάζεται να προσφέρει συνολικά 1 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις φέτος το καλοκαίρι στα δρομολόγια που συνδέουν τη χώρα μας με τη Γαλλία, με μία αύξηση της χωρητικότητας κατά 10% σε σύγκριση με το 2019. Συνολικά η Aegean στις συνδέσεις με Γαλλία έχει μεταφέρει σχεδόν 10 εκατομμύρια ταξιδιώτες τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ πάνω από 3 εκατομμύρια έρχονται ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με την TUI France, 100% θυγατρική της TUI, του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού της Ευρώπης.

«Βλέπουμε την Ελλάδα να είναι αυτή τη στιγμή πρώτος προορισμός στη γαλλική αγορά, έχοντας υψηλό βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών κι επιπλέον ένα υψηλό προφίλ ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής της TUI France κ. Dirk Van Holsbeke στην εκδήλωση εορτασμού των 20 ετών συνεργασίας μεταξύ των δύο ομίλων καταγράφοντας ειδικότερα και τις τάσεις για την Ελλάδα. «Η Aegean αντιπροσωπεύει το 41% επί του συνόλου των θέσεων που διαθέτει η TUI France στη Γαλλία και στο σύνολο του μεταφορικού μας δικτύου είναι ένας -υς τοπ 3 συνεργάτες μας στο κομμάτι των αεροπορικών μεταφορών».

«Έχουμε μία μακρά συνεργασία με την TUI που ξεκίνησε με πτήσεις τσάρτερ πίσω στο καλοκαίρι του 2002 και το γεγονός ότι 20 χρόνια μετά εξακολουθούμε να δουλεύουμε μαζί, δείχνει ότι υπάρχει πολύ καλή χημεία και από κοινού στόχος να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εμπειρίες διακοπών στους ταξιδιώτες», επεσήμανε από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της Aegean.

«Πίσω στο 2002 ήμασταν μία εταιρεία στο ξεκίνημά της με 16 αεροσκάφη, ενώ σήμερα η Aegean έχει τετραπλασιάσει τον στόλο της κι έχει εξαπλασιάσει τον αριθμό των επιβατών της, εξακολουθώντας να μεγαλώνει. Τότε πραγματοποιούσαμε σχεδόν 10 δρομολόγια στη Γαλλία, μεταφέροντας μερικές χιλιάδες επιβάτες. Μέσω συνεχούς και συνεπούς επένδυσης στη γαλλική αγορά το 2022 θα πραγματοποιούμε έως και 95 απευθείας προγραμματισμένες πτήσεις την εβδομάδα από 10 γαλλικές πόλεις (Μπορντό, Βρέστη, Ντοβίλ, Λιλ, Λυών, Μασσαλία, Νάντη, Νίκαια, Παρίσι, Τουλούζη) σε 7 ελληνικούς προορισμούς (Αθήνα, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Μύκονος, Ρόδος και Θεσσαλονίκη), με μία αύξηση της χωρητικότητας κατά 10% σε σύγκριση με το 2019 όσον αφορά τις διαθέσιμες θέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας που μεταφράζεται σε 1 εκατομμύριο θέσεις για το καλοκαίρι του 2022». Ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των Γάλλων ταξιδιωτών, θα έχει κι ένα αεροσκάφος στη βάση του αεροδρομίου Charles De Gaulle στο Παρίσι.

Όσον αφορά τώρα τις τάσεις που καταγράφει η TUI France όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τα δικά της συστήματα κρατήσεων:

Η Ελλάδα είναι η πρώτη σε πωλήσεις στις προ-κρατήσεις για το 2022

Οι κρατήσεις φέτος έχουν αυξηθεί με τριψήφιους ρυθμούς σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2021.

Οι τοπ προορισμοί στην Ελλάδα για τους Γάλλους είναι η Αθήνα, η Κρήτη, η Κώς, η Ρόδος και η Κέρκυρα.

H TUI France είναι -υς μεγαλύτερους παίκτες στην γαλλική ταξιδιωτική βιομηχανία ενσωματώνοντας κάτω από την ομπρέλα της τα γαλλικά brands Club Marmara, Club Lookéa και Circuits Nouvelles Frontières που αναγνωρίζονται -υς Γάλλους ταξιδιώτες με πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης.

H εταιρεία θα προσφέρει φέτος στη χώρα μας 24 συνδέσεις, 12 αεροδρόμια αναχωρήσεων (σε συνεργασία με την Αegean), περιλαμβάνοντας επτά προορισμούς σε Ελλάδα και Κύπρο και συγκεκριμένα την Αθήνα, το Ηράκλειο, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Καλαμάτα, την Κώ και τη Λάρνακα. Η εταιρεία έχει στο χαρτοφυλάκιο της για φέτος 15 Club Marmara και Club Lookea συμπεριλαμβανομένου κι ενός νέου Club Lookéa Out of the Blue στην Κρήτη.

