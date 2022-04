Νέα επικοινωνία Ζελένσκι – Φον ντερ Λάιεν για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

Για πιο αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Οι παγκόσμιοι ηγέτες υποστηρίζουν σταθερά την Ουκρανία. Θα αυστηροποιήσουμε περαιτέρω τις κυρώσεις μας κατά της Ρωσίας και θα ενισχύσουμε την οικονομική βοήθεια και τη βοήθεια στην ασφάλεια προς την Ουκρανία. Ευχαριστούμε, πρόεδρε των ΗΠΑ, για τη σύγκληση αυτής της σημαντικής επικοινωνίας. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας» σημείωσε σε ανάρτησή της στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν είχε επίσης σήμερα νέα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Oυκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησαν για την ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας και βέβαια για την αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας στο Ντονμπάς.

«Συζητήσαμε την αύξηση της βοήθειας για την ασφάλεια αλλά και τη συνδρομή της ΕΕ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας» ανέφερε ο Ζελένσκι.

Informed EC President @vonderleyen about the provision of the completed questionnaire – an important step towards #EU membership! Discussed the increase of security aid to 🇺🇦 in the face of RF’s aggression. Also discussed postwar reconstruction. We appreciate the support of 🇪🇺!

