Επικοινωνία Μητσοτάκη – Μπλίνκεν: Στενός συντονισμός ενάντια στις απρόκλητες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στον Twitter ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Εποικοδομητική συζήτηση με@SecBlinken. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον στενό συντονισμό μας ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενάντια στις απρόκλητες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Constructive discussion with @SecBlinken. Greece and the U.S. continue our close coordination as NATO Allies against Russia’s unprovoked military attacks on Ukraine.

