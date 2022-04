Μπλίνκεν προς Μητσοτάκη: Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη βοήθειά της στην Ουκρανία

Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και την επικείμενη συνάντηση 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αναφέρθηκε ο Άντονι Μπλίνκεν, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, ο Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι συνομίλησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό «για τη σημαντική βοήθεια που η νατοϊκή σύμμαχος Ελλάδα έχει παράσχει στην Ουκρανία, καθώς και για άλλους τρόπους για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στον βάναυσο επιθετικό πόλεμο της Μόσχας. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες και πιο σημαντικές».

O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη σταθερή υποστήριξή της στην Ουκρανία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ισχυρή επιβολή των κυρώσεων και η εκτεταμένη ανθρωπιστική και αμυντική βοήθειά που έχει παραδώσει η χώρα μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές «συζήτησαν και για την επικείμενη συνάντηση του μηχανισμού 3+1 για την ενίσχυση της ενεργειακής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών και την προώθηση των στόχων μας, που ενισχύονται από τα κοινά δημοκρατικά ιδεώδη για την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία».



Τέλος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν πρόσθετους τρόπους για να βοηθήσουν την Ουκρανία, καθώς συνεχίζει να αμύνεται ενάντια στον απρόκλητο και βάναυσο πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία.



I spoke with @PrimeMinisterGR Mitsotakis about the significant aid @NATO Ally Greece has provided to Ukraine, and other ways to help Ukraine defend itself against Moscow’s brutal war of aggression. The U.S.-Greece relationship has never been stronger or more important.

