Ουκρανία – Ο Ζελένσκι διαψεύδει τον Πούτιν: «Δεν λάβαμε το προσχέδιο με τους ειρηνευτικούς όρους που λέτε ότι στείλατε»

Η κλιμακούμενη ρωσική επιθετικότητα αλλά και η ενίσχυση των πιέσων από τη Δύση σε βάρος του Κρεμλίνου βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έφτασε στο Κίεβο, σε μια επιπλέον κίνηση στήριξης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, στο πλαίσιο των κατ’ιδίαν συνομιλιών, ότι δεν έχει δει, ούτε έχει ακούσει κάτι σχετικά με το προσχέδιο με τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου που το Κρεμλίνο λέει ότι έστειλε στο Κίεβο.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι η Μόσχα αναμένει «μια απάντηση» αφού παρέδωσε το έγγραφο αυτό στην ουκρανική πλευρά.

«Εκφράζω την εμπιστοσύνη και τον θαυμασμό μου προς τον Ζελένσκι. Η Ουκρανία θα νικήσει στη μάχη, δεν είστε μόνοι. Είμαστε στο πλευρό σας» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο σχετικό tweet του Σαρλ Μισέλ από τη συνάντηση στο Κίεβο. Στην ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεχωρίζει η φωτογραφία της αγκαλιάς ανάμεσα σε εκείνον και τον Ζελένσκι, κάτι που συμβολίζει την αλληλεγγύη.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο μαζί με τον Μισέλ, ο Ζελένσκι είπε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ αποτελεί «προτεραιότητα» της χώρας του.

«Είναι προτεραιότητα για το κράτος μας, για την ισχύ του λαού μας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εξαπολύσει επίθεση μεγάλης κλίμακας στο Ντονμπάς. Συνεχίζουν τα πυρά με ρουκέτες σε όλη τη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, περίπου 120.000 άνθρωποι βρίσκονται υπό πολιορκία μόνο στη Μαριούπολη. Τα εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα εκεί είναι πολύ χειρότερα από ό, τι στη Μποροντιάνκα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι μίλησε και για τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας λέγοντας: «Θέλουμε πραγματικά να εγκριθεί το επόμενο, ισχυρό, έκτο πακέτο κυρώσεων το συντομότερο δυνατό. Ζητάμε πλήρες εμπάργκο στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το πετρέλαιο πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί στο έκτο πακέτο. Χωρίς αυτό, πιστεύουμε πως το πακέτο δεν θα είναι ισχυρό, αλλά θα είναι κενό».

Ο Μισέλ από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα κάνει «ό,τι μπορεί» ώστε η Ουκρανία «να κερδίσει τον πόλεμο» και επισήμανε ότι η ΕΕ έχει δώσει μέχρι τώρα στρατιωτική βοήθεια ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ στο Κίεβο.

«Δεν είστε μόνοι, είμαστε μαζί σας και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να σας στηρίξουμε και να φροντίσουμε ώστε η Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο», τόνισε ο Μισέλ.

Στην τετ-α-τετ συνάντηση Ζελένσκι-Μισέλ συζητήθηκαν οι επιπλέον κυώσεις σε βάρος της Μόσχας, όπως και η ενίσχυση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα καταφέρει να διχάσει» την ΕΕ, διαβεβαίωσε εξάλλου ο Μισέλ, χαιρετίζοντας εν παρόδω την ικανότητα των «27» να λαμβάνουν αποφάσεις «όλοι μαζί και ομόφωνα» σχετικά με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Μαριούπολη: Το ρωσικό τελεσίγραφο «παραδοθείτε αλλιώς θα πεθάνετε» έληξε, δεκάδες άμαχοι φεύγουν

Ρωσικό τελεσίγραφο στα ουκρανικά στρατεύματα στη Μαριούπολη να παραδοθούν ή να πεθάνουν έληξε το απόγευμα χωρίς μαζική συνθηκολόγηση, αλλά ο διοικητής μονάδας που αντιστέκεται στην πολιορκημένη πόλη είπε ότι οι δυνάμεις του μπορούν να επιβιώσουν μόλις λίγες ημέρες ή ώρες.

Στο μεταξύ, δεκάδες άμαχοι επιβιβάστηκαν σε μικρό κονβόι λεωφορείων, στην πολιορκημένη Μαριούπολη, και στη συνέχεια αναχώρησαν από ένα προκαθορισμένο σημείο εκκένωσης με προορισμό εδάφη ελεγχόμενα από την Ουκρανία, ανέφεραν δύο αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

Οι αρχές της Μαριούπολης ανέφεραν νωρίτερα ότι ελπίζουν να απομακρύνουν περίπου 6.000 ανθρώπους με βάση μια προκαταρκτική συμφωνία με τη Ρωσία –την πρώτη εδώ και εβδομάδες– για το άνοιγμα ενός ασφαλούς διαδρόμου.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των προσφύγων που εγκατέλειψαν την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου ξεπέρασε τα πέντε εκατομμύρια. Πάνω -υς μισούς αυτούς πρόσφυγες είναι παιδιά.

Το Κίεβο τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχει σταματήσει μια επίθεση από χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα που προσπαθούσαν να προχωρήσουν σε αυτό που Ουκρανοί αξιωματούχοι αποκαλούν Μάχη του Ντονμπάς, μια νέα επιθετική εκστρατεία για την κατάληψη δύο ανατολικών επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί για λογαριασμό των αυτονομιστών.

Σε ένα βίντεο, ο κυβερνήτης Σερχίι Βολίνα, της 36ης ταξιαρχίας του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, μια από τις τελευταίες μονάδες που κρατούν αντίσταση στη Μαριούπολη, ζήτησε διεθνή βοήθεια για να ξεφύγει από την πολιορκία της πόλης.

«Αυτή είναι η έκκλησή μας στον κόσμο. Μπορεί να είναι η τελευταία μας. Μπορεί να μας απομένουν μόνο λίγες μέρες ή ώρες», είπε ο Σέρχι Βολίνα σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook. «Οι εχθρικές μονάδες είναι δεκάδες φορές περισσότερες από τις δικές μας, κυριαρχούν στον αέρα, σε πυροβολικό, σε χερσαίες δυνάμεις, σε εξοπλισμό και σε άρματα μάχης».

Ο Βόλινα μιλούσε μπροστά από έναν τοίχο από λευκό τούβλο σε κάτι που ακουγόταν σαν γεμάτο από κόσμο δωμάτιο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει πού ή πότε γυρίστηκε το βίντεο ή ποιος άλλος μπορεί να ήταν μέσα στο δωμάτιο.

