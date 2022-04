Λεωφορεία με αμάχους από τη Μαριούπολη έφθασαν στη Ζαπορίζια

Τρία λεωφορεία γεμάτα με αμάχους που αναχώρησαν - λιμάνι της Μαριούπολης, η οποία τελεί σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό ρωσικό έλεγχο, έφθασαν σήμερα στη Ζαπορίζια, μεγάλη πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Γυναίκες και παιδιά ήταν μέσα στα λεωφορεία, που δρομολογήθηκαν χάρη στο άνοιγμα ενός “ανθρωπιστικού διαδρόμου” έπειτα από μέρες κατά τη διάρκεια των οποίων αυτοί οι διάδρομοι ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν λόγω των μαχών.

Τέσσερα λεωφορεία που προορίζονταν για τη μεταφορά αμάχων που εγκατέλειψαν τις εστίες τους, κατάφεραν σήμερα το πρωί να φύγουν από τη Μαριούπολη αλλά δεν μπορούσε να ειπωθεί με σιγουριά ότι τα λεωφορεία που έφθασαν σήμερα το απόγευμα αποτελούσαν μέρος της αυτοκινητοπομπής αυτής. Τα λεωφορεία πρέπει να διασχίσουν τα 200 χλμ. μεταξύ του πολιορκημένου λιμανιού και της Ζαπορίζια και μερικές φορές μπορεί να χρειάζονται αρκετές ημέρες λόγω των αναρίθμητων σημείων ελέγχου.

VIDEO: 🇺🇦 Three school buses carrying evacuees from the devastated Ukrainian city of #Mariupol arrive in #Zaporizhzhia in the country’s southeast on Thursday after crossing through territory held by Russian forces pic.twitter.com/TnaK2J2Laz

— AFP News Agency (@AFP) April 21, 2022