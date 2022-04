Νέα τουρκική πρόκληση: «Πρόβα» απόβασης σε ελληνικό νησί, στο πλαίσιο της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα»

«Πρόβα» απόβασης σε ελληνικό νησί, πραγματοποίησαν άνδρες των ομάδων υποβρύχιας επίθεσης (SAT) των τουρκικών Ε.Δ. στο πλαίσιο της προκλητικής άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα» που ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη. Η αποκάλυψη του ανεξάρτητου δικτύου Nordic Monitor, του αυτοεξόριστου -στη Σουηδία- Τούρκου δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, προκαλεί αίσθηση

Σύμφωνα με το σχέδιο της άσκησης, ομάδες υποβρύχιας επίθεσης (SAT) άρχισαν να επιτίθενται σε στόχους στο νησί Γιλαντσίκ στην Μαρμαρίδα, Β.Α. της Ρόδου. «Ενώ μια ομάδα έπεσε στο νερό από ένα ελικόπτερο, μια άλλη ομάδα πλησίασε το νησί υποβρύχια. Τις ομάδες συνόδευε άλλη ομάδα που κατέβηκε με αλεξίπτωτο στο νησί από ελικόπτερο. Αφού οι ομάδες κατέστρεψαν τους εχθρικούς στόχους, υψώθηκε η τουρκική σημαία στο κατειλημμένο νησί» σημειώνει ο συντάκτης του Nordic Monitor, επισημαίνοντας πως: «Αν και η άσκηση καλύπτει τρεις θάλασσες, εξακολουθεί να υπογραμμίζει τη συνεχή στόχευση της Τουρκίας στα ελληνικά νησιά, όπως και το προηγούμενο έτος. Το επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι ο φανταστικός εχθρός στις επιχειρήσεις είναι η Ελλάδα».



Turkish commandos practiced capturing an island and planted a Turkish flag in a naval exercise targeting Greece https://t.co/Ve7cgpbnKx

— Nordic Monitor (@nordicmonitor) April 22, 2022