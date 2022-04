Εποχή «Έλον Μασκ» στο Twitter: Τι θέλει να αλλάξει ο Mr Tesla μετά την εξαγορά – μαμούθ των $44 δισ.

Ο Έλον Μασκ κατέληξε χθες σε συμφωνία να αγοράσει το Twitter για περίπου 44 δισεκατομμύρια δολάρια, υποσχόμενος «μεγαλύτερη ελευθερία λόγου» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης όπου προωθεί τα συμφέροντά του, επιτίθεται σε επικριτές και εκφράζει απόψεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε περισσότερους από 83 εκατομμύρια ακόλουθους.

Η εξαγορά, εάν ολοκληρωθεί, θα σηματοδοτήσει μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της τεχνολογίας και πιθανότατα θα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο για τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου πιθανώς του τρόπου με τον οποίο δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla είπε ότι ήθελε να κατέχει και να ιδιωτικοποιήσει το Twitter επειδή πιστεύει ότι δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του ως πλατφόρμα για την ελευθερία του λόγου. Ο Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με καθαρή περιουσία σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά ο πλούτος του συνδέεται κυρίως σε μετοχές της Tesla.

Σε ένα tweet τη Δευτέρα, πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας του με το Twitter, ο Μασκ είπε ότι ελπίζει ακόμη και οι «χειρότεροι επικριτές» του να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα «γιατί αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου».

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022