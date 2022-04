Παναγιωτόπουλος: Η εισβολή στην Ουκρανία υπονομεύει την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Η εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου που υπονομεύει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τα θεμέλια της διεθνούς έννομης τάξης. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος συμμετείχε, σήμερα, Τρίτη 26 Απριλίου, σε συνάντηση υπουργών Άμυνας από 40 χώρες, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν στην αεροπορική βάση «Ramstein» στη Γερμανία.

Όπως ανακοινώθηκε, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και η ανάγκη άμεσης παροχής βοηθείας προς τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις για την πρόασπιση της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή σαφή και κατηγορηματική στάση εναντίον της εισβολής και του ρωσικού αναθεωρητισμού και συντάχθηκε με εταίρους και συμμάχους της όσον αφορά την απόφαση επιβολής κυρώσεων και πλήρους εφαρμογής τους, παρά το βαρύ οικονομικό τίμημα που συνεπάγονται.

Σε πνεύμα αλληλεγγύης και στήριξης προς την Ουκρανία, η χώρα μας, μετά από διαβούλευση με τους εταίρους στην ΕΕ και τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια ανθρωπιστική και αμυντική, συνεισφέροντας στον αγώνα του ουκρανικού λαού για άμυνα και προστασία της ελευθερίας του, συμπλήρωσε ο Ν. Παναγιωτόπουλος.

Εξάλλου, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ με ανάρτησή του στο Twitter χαρακτήρισε «εξαιρετικό» το γεγονός ότι τόσο ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας όσο και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ «μαζί με πολλούς άλλους» έδωσαν το «παρών» στη συνάντηση στη βάση Ραμστάιν της Γερμανίας.



Excellent to have @npanagioto and @ChiefHNDGS in attendance, along with many other allies. https://t.co/GMmlqSqQTr

