Twitter: Τα «απόνερα» του χρυσού deal με τον Έλον Μασκ – Τα αναπάντητα ερωτήματα (vid + tweets)

Τον γύρο του κόσμου κάνει από χθες η είδηση του «χρυσού» deal ύψους 44 δισ. δολαρίων ανάμεσα στον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της Tesla Έλον Μασκ και στο διοικητικό συμβούλιο του Twitter, ωστόσο λίγα είναι γνωστά για τα σχέδια του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο αναφορικά με το μέλλον της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο Μασκ πρόκειται να πληρώσει 54,20 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για το Twitter. Η ανακοίνωση έβαλε τέλος σε μία έντονη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε μετά την γνωστοποίηση της πρόθεση εξαγοράς της πλατφόρμας -ν Μασκ και η οποία διήρκεσε σχεδόν μία βδομάδα.

Στη ανακοίνωση της Δευτέρας, το Twitter ανέφερε ότι ο Μασκ εξασφάλισε χρηματοδότηση 46,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα 21 δισ. να είναι δικά του χρήματα και το υπόλοιπο ποσό δάνεια από τη Morgan Stanley και άλλους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν όροι χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής». Και κατόπιν αυτού, ο Μασκ αποκτά πλέον την εταιρεία.

Και μέχρι στιγμής μόνο αυτό είναι ξεκάθαρο, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Χρήστες, εργαζόμενοι, επενδυτές και πολιτικοί περιμένουν με ανυπομονησία να ακούσουν περισσότερα τις επόμενες ημέρες για μια σειρά θεμάτων, τα οποία αναλύει το CNBC.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

Ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος Παράγκ Αγκραουάλ ηγήθηκε της εταιρείας για μόλις πέντε μήνες μετά τη διάδοχη του συνιδρυτή Τζακ Ντόρσεϊ. Πολύ σύντομα ο Αγκραουάλ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα «επιθετικό» Μασκ, ο οποίος απέκτησε περίπου το 9% των μετοχών κααι συμφώνησε για λίγο να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο.

Στη συνέχεια, ο Μασκ ακύρωσε αυτήn τη συμφωνία και επέλεξε αντ ’αυτού να επιδιώξει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας, με τον Αγκραουάλ να προειδοποιεί για πιθανούς μελλοντικούς περισπασμούς.

«Το Twitter έχει έναν σκοπό και συνάφεια που επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο Αγκραουάλ σε σχολίαζοντας την είδησ εξαγοράς . «Βαθιά περήφανοι για τις ομάδες μας και εμπνευσμένοι από τη δουλειά που δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική».

Twitter has a purpose and relevance that impacts the entire world. Deeply proud of our teams and inspired by the work that has never been more important. https://t.co/5iNTtJoEHf

— Parag Agrawal (@paraga) April 25, 2022