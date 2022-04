Μόλις 70 ηγέτες έχουν προσκληθεί να μιλήσουν στο Κογκρέσο – Η πρόσκληση Πελόζι σε Μητσοτάκη

Μόλις 70 ηγέτες τα τελευταία 40 χρόνια είχαν προσκληθεί να μιλήσουν στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως επισημαίνει, σε νέα ανάρτησή του στο Twitter, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στην πρόκληση που απηύθυνε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσκαλείται να απευθύνει ομιλία στο Αμερικανικοό Κογκρέσο κατόπιν πρόσκλησης της Νάνσι Πελίζι εκ μέρους της διακομματικής ηγεσιας του. Τα τελευταία 40 χρόνια μόλις 70 φορές ξένοι ηγέτες είχαν την πρόσκληση αυτή. Με σχέδιο η χώρα αναδεικνύεται ως ένας αξιόπιστος και σταθερός εταίρος», τονίζει ο κ. Οικονόμου.

Ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο

Pelosi invites Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to address a Joint Meeting of Congress on Tuesday, May 17, 2022 at 11:00 a.m. ET.

