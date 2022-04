Το μετεκλογικό δίλημμα του Μακρόν- J.P. Ferry

Οι επαγγελματικές και εκπαιδευτικές (και όχι το εισόδημα) διασπάσεις έχουν επίσης σημασία. Τα δύο τρίτα των Γάλλων εργαζομένων πήγαν υπέρ της Λεπέν και τα τρία τέταρτα των διευθυντών της υπέρ του Μακρόν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ipsos, ενώ τα τρία τέταρτα των αποφοίτων πανεπιστημίου ήταν υπέρ του Μακρόν, έναντι ενός τέταρτου της Λεπέν.

Οι κοινωνιολογικοί καθοριστικοί παράγοντες συνδυάζονται με την τοποθεσία. Η Γαλλία γίνεται γρήγορα μια χώρα όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται κοντά στους συνομηλίκους τους. Μεταξύ 2008 και 2018, το μερίδιο των μάνατζερ και των εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Μπορντό ή η Λυών αυξήθηκε κατά τέσσερις ή πέντε ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι κάτοικοι της κατώτερης μεσαίας τάξης και της εργατικής τάξης τις εγκατέλειψαν.

Σε βαθύτερο, ατομικό επίπεδο, η ικανοποίηση από τη ζωή ήταν βασικός καθοριστικός παράγοντας της ψήφου. Περίπου το 80% όσων ήταν δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους ψήφισαν τη Λεπέν. Όπως τεκμηριώνεται -ν Yann Algan της HEC Paris Business School και τους συναδέλφους του, η κοινωνική εμπιστοσύνη ή η έλλειψή της επηρεάζει σημαντικά τις επιλογές των ψηφοφόρων.

Αυτά τα ευρήματα φαίνονται τρομερά γνωστά. Όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πόσο σπουδάσατε και πού ζείτε φαίνεται να καθορίζει ποιον ψηφίζετε, και η υποστήριξη για ακροδεξιούς υποψηφίους εδραιώνεται μεταξύ των ψηφοφόρων της εργατικής τάξης.

Αλλά το να σταματήσουμε εδώ θα ήταν πολύ απλό, γιατί το μεγαλύτερο σοκ σε αυτές τις εκλογές δεν ήταν ο επαναληπτικός γύρος Μακρόν-Λε Πεν, που ήταν αναμενόμενος, αλλά η καταστροφή των παραδοσιακών κομμάτων που σημειώθηκε στον πρώτο γύρο. Ενώ οι υποψήφιοί τους κέρδισαν από κοινού το 56% των ψήφων το 2012, έλαβαν μόνο το 6,5% αυτών δέκα χρόνια αργότερα. Μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, μόνο η Ιταλία γνώρισε τέτοια αναμόρφωση του πολιτικού τοπίου τα τελευταία χρόνια.

Οι νικητές ήταν ο Μακρόν και η Λεπέν, αλλά και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ένας πρώην σοσιαλιστής υπουργός που εφηύρε εκ νέου τον εαυτό του ως σημαιοφόρο της ριζοσπαστικής αριστεράς και έχασε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο παρα τρίχα. Ο βετεράνος πολιτικός, ένα είδος Γάλλου Μπέρνι Σάντερς, έφερε την ψήφο της νεολαίας των πόλεων, με τους περισσότερους από αυτούς που θα μπορούσαν να ψηφίσουν τους Πράσινους ή το Σοσιαλιστικό Κόμμα να τον θεωρούν ως τη μοναδική ευκαιρία να κάνουν τη διαφορά.

Οι ψηφοφόροι του Μελανσόν συνέβαλαν στη διασφάλιση της νίκης του Μακρόν, καθώς το 42% από αυτούς εκτιμάται ότι τον ψήφισαν στον δεύτερο γύρο (41% απείχε και 17% υπέρ της Λεπέν). Όμως, αντί να προετοιμαστούν να σχηματίσουν συνασπισμό, όπως σε ένα σύστημα με αναλογική εκπροσώπηση, όπου τα ανταγωνιστικά κόμματα πρέπει να βρουν κοινό έδαφος για να κυβερνήσουν, τα αντίπαλα κόμματα της Γαλλίας προετοιμάζονται ήδη για τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου.

Στη νικητήρια ομιλία του, ο Μακρόν δεσμεύτηκε να λάβει υπόψη τις απόψεις όλων όσων τον ψήφισαν, να ακούσει περισσότερο και να κυβερνήσει διαφορετικά από ό,τι τα τελευταία πέντε χρόνια. Το θέμα είναι τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην πράξη. Αν θέλει να κυβερνήσει από μια ευρύτερη βάση - 28% που πήρε στον πρώτο γύρο, πρέπει να λάβει υπόψη τις προτιμήσεις εκείνων που η πρώτη τους επιλογή ήταν ο Μελανσόν.

Μια ρητή συμμαχία προφανώς δεν είναι στα χαρτιά, αλλά ακόμη και ένας de facto συνασπισμός βουλήσεων είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς. Ο Μακρόν και ο Μελανσόν είναι προγραμματικά σχεδόν αντίθετοι. Ενώ ο Μακρόν έκανε εκστρατεία για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, ο Μελανσόν υποσχέθηκε να το μειώσει. Ο Μακρόν θέλει να μειώσει τους φόρους των επιχειρήσεων, ενώ ο Μελανσόν θέλει να τους αυξήσει. Και ενώ ο Μακρόν σχεδίαζε 50 δισεκατομμύρια ευρώ (53,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 2% του τρέχοντος ΑΕΠ) σε νέα προγράμματα δημοσίων δαπανών, ο Μελανσόν ζήτησε αύξηση πέντε φορές μεγαλύτερη.

Το μόνο θέμα στο οποίο θα μπορούσαν να βρουν κοινό έδαφος είναι η πράσινη μετάβαση, καθώς ο Μακρόν έχει ρητά υποστηρίξει την έννοια του «οικολογικού σχεδιασμού» του Μελανσόν και έχει δεσμευτεί να βάλει τον πρωθυπουργό άμεσα υπεύθυνο. Αλλά ακόμη και εδώ, ο Μακρόν θέλει να ξεκινήσει μια νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων, ενώ ο Μελανσόν τάσσεται υπέρ της χρήσης 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Από αυτή την άποψη, η Γαλλία δεν μοιάζει με τις ΗΠΑ, όπου οι παραδοσιακοί Δημοκρατικοί και οι υποστηρικτές του Sanders είναι αδύνατο να συμφωνήσουν σε οτιδήποτε ουσιαστικό, με τις διαμάχες τους να δημιουργούν το έδαφος για μια συντριπτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αλλά ένας διαρκής τριγωνικός αγώνας μεταξύ αριστεράς, κεντρώου και ακροδεξιού σημαίνει ότι κάποια στιγμή η Λεπέν, ή η πολιτική κληρονόμος της, μπορεί να βρει έναν τρόπο να μπει στα Ηλύσια.

Το ερώτημα για τον Μακρόν είναι πώς να δώσει στους ψηφοφόρους του δεύτερου γύρου έγκυρους λόγους να πιστεύουν ότι τους άκουσε. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει είναι να σταματήσει να πραγματοποιεί τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που πιστεύει ότι θα βάλουν τη Γαλλία σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει, η αναλογία απασχόλησης προς πληθυσμό εξακολουθεί να είναι εννέα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από ό,τι στη Γερμανία, και μια γηράσκουσα κοινωνία δεν μπορεί να αφήσει απαρατήρητη τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Αλλά υπάρχει δυνατότητα για άνοιγμα σε τρία συναφή ζητήματα. Πρώτον, η διαχείριση της πράσινης μετάβασης είναι μια σχετικά νέα και περιεκτική προσπάθεια, και παρόλο που δεν είναι εύκολος τομέας, οι θέσεις είναι λιγότερο καθορισμένες από ό,τι για τη φορολογία και τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας. Δεύτερον, ο Μακρόν πρέπει να κάνει καλό στην αναγνώρισή του για την ανάγκη αλλαγής της κάθετης προσέγγισής του στη διακυβέρνηση. Χρειάζονται δύο για το ταγκό, αλλά ο κοινωνικός διάλογος και η περισσότερη συμμετοχική δημοκρατία αξίζει. Τέλος, η υπογραφή του Μακρόν στα κοινωνικά ζητήματα ήταν ότι η ισότητα ευκαιριών έχει μεγαλύτερη σημασία από την ανακατανομή. Μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, με μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα διανομής, θα καθησυχάσει καλύτερα τους ψηφοφόρους που τον επανεξέλεξαν.

Jean Pisani-Ferry, a senior fellow at Brussels-based think tank Bruegel and a senior non-resident fellow at the Peterson Institute for International Economics, holds the Tommaso Padoa-Schioppa chair at the European University Institute.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org