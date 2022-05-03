Ανακοινώθηκαν oι υποψήφιοι για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ

Τις υποψηφιότητες για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου, έδωσε στην δημοσιότητα το γραφείο Τύπου του κόμματος.
Τις 300 θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής διεκδικούν 732 υποψήφιοι – 723 κατανεμημένοι στις Περιφέρειες της χώρας και 9 που εκπροσωπούν τις οργανώσεις του εξωτερικού.
Οι περισσότεροι υποψήφιοι (329) βρίσκονται στην Αττική. Μεταξύ των υποψηφίων είναι και οι περισσότεροι βουλευτές και κορυφαία στελέχη του κόμματος.
Αναλυτικά ανά Περιφέρεια:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
1. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4. ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5. ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
6. ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ
7. ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ)
8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
11. ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
12. ΣΙΤΖΑΚ ΕΜΙΝ ΚΙΑΜΗΛ
13. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
14. ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
15. ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΝΝΕΤΑ
17. ΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ
19. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
20. ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
21. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
24. ΧΩΜΑΤΑ ΖΩΗ
ΑΤΤΙΚΗ
1. STOYANOY RADOSTIN (ΧΑΡΗΣ)
2. ΑΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΟΥΛΙΜΕΤΣΗ ΟΛΓΑ
3. ΑΓΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
4. ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΙΩ
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
6. ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
9. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
10. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
11. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
12. ΑΛΕΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΑΜΠΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
14. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
15. ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
16. ΑΝΤΩΝΙΟΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
17. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
18. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19. ΑΡΑΠΗ- ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
20. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
21. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
22. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
23. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
24. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ
25. ΒΑΒΟΥΠΗ ΣΤΑΜΑΤΑ (ΜΑΤΙΝΑ)
26. ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
27. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
29. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
30. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
31. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ
32. ΒΕΛΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
33. ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
34. ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΩ
35. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
36. ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
37. ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
38. ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
39. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
40. ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
41. ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
42. ΓΕΝΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
43. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
44. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
45. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
46. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
47. ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
48. ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
49. ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
50. ΓΚΙΒΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
51. ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
52. ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
53. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
54. ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
55. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
56. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
57. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΕΝΗ)
58. ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
59. ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ
60. ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ
61. ΔΟΥΦΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
62. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
63. ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
64. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
65. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
66. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
67. ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
68. ΖΑΧΑΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
69. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
70. ΖΗΣΗ ΕΦΗ
71. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
72. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
73. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
74. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
75. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
76. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
77. ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ
78. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
79. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
80. ΚΑΙΝΑΝΑ ΠΕΓΚΥ
81. ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ
82. ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
83. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
84. ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
85. ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
86. ΚΑΛΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ
87. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
88. ΚΑΡΑΓΙΑΝNΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
89. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
90. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
91. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ
92. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
93. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
94. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
95. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
96. ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
97. ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
98. ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ
99. ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
100. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
101. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ
102. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΝΙΝΑ (ΕΙΡΗΝΗ)
103. ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
104. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
105. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
106. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
107. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΑΚΗΣ)
108. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ
109. ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ)
110. ΚΕΪΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
111. ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
112. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
113. ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
114. ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ
115. ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
116. ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ
117. ΚΟΝΟΜΟΔΗ ΕΛΕΝΑ
118. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
119. ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
120. ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
121. ΚΟΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
122. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
123. ΚΟΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
124. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
125. ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
126. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ)
127. ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
128. ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
129. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
130. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
131. ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
132. ΚΟΥΦΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
133. ΚΟΨΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
134. ΚΡΕΤΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
135. ΚΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗ
136. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
137. ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
138. ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
139. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
140. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
141. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
142. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
143. ΛΑΒΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
144. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
145. ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
146. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
147. ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ
148. ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
149. ΛΕΚΑΤΣΑΣΤΑΜΩ
150. ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΜΑΚΗΣ
151. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
152. ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
153. ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
154. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
155. ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
156. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
157. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
158. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ-BESSON ΑΙΜΙΛΙΑ
159. ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
160. ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
161. ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
162. ΜΑΛΑΓΚΩΝΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
163. ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
164. ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
165. ΜΑΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ)
166. ΜΑΜΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
167. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
168. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
169. ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
170. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
171. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
172. ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
173. ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
174. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ
175. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
176. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΑΝΑ)
177. ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΑ)
178. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
179. ΜΗΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
180. ΜΗΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
181. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ)
182. ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
183. ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ)
184. ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
185. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
186. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
187. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
188. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
189. ΜΠΑΡΤΗΣ ΜΑΝΟΣ
190. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
191. ΜΠΑΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ
192. ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
193. ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ
194. ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
195. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
196. ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
197. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
198. ΜΠΟΥΓΔΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
199. ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
200. ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΗΣ
201. ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
202. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
203. ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ
204. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
205. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
206. ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
207. ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΗΣ
208. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
209. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
210. ΟΡΦΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
211. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΩΝ
212. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ)
213. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
214. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
215. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ ΠΑΝ)
216. ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ
217. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
218. ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
219. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
220. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
221. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
222. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
223. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
224. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
225. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
226. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΑΚΗΣ
227. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
228. ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
229. ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
230. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
231. ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
232. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
233. ΠΑΡΙΣΗ ΕΦΗ
234. ΠΑΤΣΑΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
235. ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
236. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
237. ΠΙΛΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
238. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ΝΑΝΗ)
239. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
240. ΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
241. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
242. ΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
243. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ
244. ΡΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
245. ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
246. ΡΕΠΟΥΣΗ ΚΟΡΙΝΝΑ
247. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
248. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ
249. ΡΟΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
250. ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
251. ΡΟΥΜΑΝΕΑ (ΜΑΛΑΜΗ) ΜΑΓΔΑ
252. ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
253. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
254. ΣΑΓΩΝΑΣ ΦΩΤΗΣ
255. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
256. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
257. ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
258. ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΚΑ)
259. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ
260. ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
261. ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
262. ΣΕΡΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
263. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
264. ΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
265. ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
266. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
267. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
268. ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
269. ΣΚΟΥΦΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
270. ΣΚΥΝΔΙΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
271. ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
272. ΣΠΑΝΕΑ ΡΕΓΓΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
273. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
274. ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
275. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
276. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
277. ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
278. ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
279. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
280. ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
281. ΣΤΕΦΟΥ ΟΛΓΑ
282. ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
283. ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
284. ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
285. ΣΤΡΟΥΖΑ ΕΛΕΝΑ
286. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ (ΤΖΟΥΛΙΟ)
287. ΤΑΡΑΜΠΟΥΚΑ (ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
288. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
289. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
290. ΤΖΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
291. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
292. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
293. ΤΟΠΑΛΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ
294. ΤΡΑΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
295. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΣ
296. ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΟΣ
297. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
298. ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
299. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
300. ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
301. ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
302. ΤΣΙΠΡΑ ΖΑΝΕΤ
303. ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
304. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
305. ΤΣΟΛΟΜΥΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
306. ΤΣΟΥΠΟΣ ΘΩΜΑΣ
307. ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
308. ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
309. ΦΑΦΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
310. ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
311. ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
312. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
313. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
314. ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
315. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
316. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
317. ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
318. ΧΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
319. ΧΑΡΑΤΣΗ ΛΕΛΟΥΔΑ (ΛΟΥΛΑ)
320. ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
321. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
322. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
323. ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ
324. ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
325. ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
326. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
327. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
328. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
329. ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
1. ΔΑΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΚΥΡΙΑΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ)
5. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-KAMMENOY ΦΩΤΕΙΝΗ
2. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
4. ΑΝΤΥΠΑ-ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
6. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
8. ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
10. ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ
11. ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΟΣ
12. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ
13. ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
14. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
15. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
18. ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
19. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
20. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΛΑΓΑΡΗ – ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΝΟΡΑ
24. ΛΑΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
25. ΛΑΚΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ)
26. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
27. ΛΥΜΠΕΡΗ-ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
28. ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
29. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΕΣΗ
30. ΜΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
31. ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
32. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
33. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
34. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΕΥΗ)
36. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
37. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
38. ΝΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣ
39. ΝΤΟΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
40. ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
41. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
42. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ)
43. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
44. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
45. ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)
46. ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΗ
47. ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
48. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49. ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
50. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
51. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
52. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
53. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
54. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
55. ΤΑΦΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
56. ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
57. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
58. ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2. ΒΑΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
3. ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΙΜΗΣ)
5. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
7. ΚΟΥΤΑ ΑΝΝΑ
8. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
10. ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
11. ΜΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12. ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13. ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14. ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
17. ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ
18. ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
19. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
20. ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
21. ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
22. ΤΖΩΡΤΖΗ- ΚΑΚΑΒΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
23. ΤΣΙΑΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
24. ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1. Ζ-Λ ΑΝΝΑ
2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ
3. ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΜΠΕΛΟΥΚΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
6. ΜΠΙΝΕΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣ
7. ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ
9. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
1. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
2. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
3. ΓΚΙΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
4. ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΖΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΖΔΡΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
8. ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
9. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΙΤΣΑ(ΕΛΕΝΗ)
10. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
11. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
12. ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13. ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15. ΜΑΡΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
16. ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
17. ΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
18. ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19. ΝΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
20. ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΓΛΑΙΑ
21. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
22. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
23. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ
24. ΣΟΥΛΕΛΕ ΛΙΛΑ-ΑΓΛΑΙΑ
25. ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ
26. ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
27. ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
28. ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ
2. ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5. ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
6. ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
7. ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
8. ΖΩΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
10. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ
11. ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ – ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
14. ΚΑΤΣΑΡΔΗ ΒΑΝΕΣΣΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
15. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
16. ΚΕΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
18. ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
19. ΜΕΜΤΣΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΡΙΤΣΑ)
20. ΜΙΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21. ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
22. ΞΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23. ΠΑΠΑΖΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
24. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΠΗ
25. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26. ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27. ΣΔΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
28. ΣΙΩΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
29. ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
30. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
31. ΤΖΙΩΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
1. ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
2. ΓΚΙΒΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΓΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
6. ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
9. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΛΟΥΚΑΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
11. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
12. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
13. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
14. ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
6. ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
7. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
8. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
9. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
10. ΑΪΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
11. ΓΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13. ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15. ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
16. ΔΑΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
17. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
18. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19. ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
21. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
22. ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
24. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
25. ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
26. ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
27. ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
28. ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
29. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ
30. ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
31. ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
32. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
33. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
34. ΚΕΤΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
35. ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
36. ΚΙΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
37. ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
38. ΚΥΠΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
39. ΚΩΣΤΗ ΒΙΟΛΑ ΜΑΚΡΙΝΑ
40. ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
41. ΜΑΪΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
42. ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
43. ΜΑΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
44. ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
45. ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
46. ΜΙΖΕΛΗ ΖΩΗ
47. ΜΠΑΛΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
48. ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
49. ΜΠΑΤΑ ΑΡΕΤΗ
50. ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
51. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
52. ΝΑΖΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
53. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
54. ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
55. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΛΤΟΣ
56. ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
57. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
58. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
59. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
60. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
61. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
62. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
63. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
64. ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
65. ΡΑΝΕΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
66. ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
67. ΡΟΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
68. ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
69. ΡΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
70. ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
71. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
72. ΣΑΪΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
73. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
74. ΣΚΟΥΜΠΕΡΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
75. ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΥ)
76. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
77. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΚΕΡΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
78. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
79. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ)
80. ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
81. ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
82. ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
83. ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
84. ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
85. ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
86. ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
87. ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
88. ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
89. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
90. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΘΕΝΙΑ)
91. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
92. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
93. ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
1. ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
3. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ
4. ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
6. ΒΛΑΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
7. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
8. ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
9. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
11. ΚΑΖΑΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
12. ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
13. ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
14. ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
15. ΚΑΛΠΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
16. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
17. ΚΑΦΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
18. ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
19. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20. ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21. ΜΑΚΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
22. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
23. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
24. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
25. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
26. ΜΑΡΑΚΗ ΣΟΦΗ ΕΙΡΗΝΗ
27. ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
28. ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
29. ΞΥΔΗ ΒΙΒΗ
30. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
32. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
33. ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
34. ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
35. ΠΙΤΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
36. ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
37. ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
38. ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39. ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40. ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
41. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ-ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
42. ΤΖΕΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
43. ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
44. ΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
45. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
46. ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
47. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
48. ΨΑΡΡΑ ΣΤΕΛΛΑ
49. ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
1. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΚΑΒΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ)
8. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
9. ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
10. ΤΖΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
11. ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
1. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2. ΓΚΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3. ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΓΚΑ ΘΕΟΠΟΥΛΑ (ΠΟΛΎ)
4. ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
6. ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
7. ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
8. ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
9. ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
10. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11. ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ
12. ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
13. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
14. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
15. ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΟΛΓΑ
16. ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ
17. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
18. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
19. ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
20. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
21. ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
22. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24. ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
25. ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
26. ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27. ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ)
28. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
29. ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
1. ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3. ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ)
6. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
7. ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
8. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
9. ΚΑΝΔΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
10. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
11. ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
12. ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
13. ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
14. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
16. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
17. ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
18. ΠΡΙΟΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
19. ΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΑ)
20. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ)
21. ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΣΙΜΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
24. ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
25. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΒΑΝΑ)
26. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις