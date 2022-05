Πότε θα γίνει το placement της Εθνικής, η κρίσιμη ημέρα για τον Μαντωνανάκη, η νέα επιτυχία Στάσση, η καλλονή που έγινε γιαγιά, το πάρτι στην Μύκονο και ο γεροντοέρωτας του εφοπλιστή

Eρρίφθη ο κύβος για το placement της Εθνικής Tράπεζας - ΤΧΣ

Από την 1η Ιουνίου αρχίζει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την τύχη του πακέτου των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας (και όχι μόνον) που έχει στο χαρτοφυλάκιο του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας ανάρτησε Σαββατιάτικα προς διαβούλευση το νέο σχέδιο Νόμου για την λειτουργία του ΤΧΣ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως τις 13 Μάϊου και ο νέος νόμος θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου.

Σήμερα το ΤΧΣ και ο επικεφαλής του Ηλίας Ξηρουχάκης διαχειρίζονται μετοχές αξίας άνω των 2 δις. ευρώ στις συστημικές τράπεζες.

Συγκεκριμένα διαθέτει το 40,3% της Εθνικής ΤράπεζαςΕΤΕ -1,03% 3,83 , με χρηματιστηριακή αξία που κυμαίνεται στα 1,4 δισ. ευρώ, το 27% της Τράπεζας Πειραιώς, δηλαδή μετοχές αξίας 470 εκατ. ευρώ, το 9% της Alpha Bank ΑΛΦΑ -1,80% 1,09 , (230 εκατ. εκατ. ευρώ) καθώς και ένα μικρό πακέτο μετοχών αξίας περίπου 52 εκατ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 1,4% της Eurobank, .

Όπως αντιλαμβάνεστε το «πετράδι του Στέμματος» βρίσκεται στη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου , η τιμή κάλυψης των μετοχών θα προκύπτει μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, το Ταμείο θα δέχεται αυτήν την τιμή υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναθέσει και έχει λάβει γνώμη -ν σύμβουλο αποεπένδυσης, ο οποίος γνωμοδοτεί ότι η διαδικασία βιβλίου προσφορών είναι σύμφωνη με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική στις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τιμή που θα διατεθεί το πακέτο της Εθνικής μπορεί να είναι και κάτω από τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, χωρίς ωστόσο αυτό να ενέχει ποινικές ευθύνες – σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχέδιο νόμου – στη διοίκηση του ΤΧΣ.

Για το πόσο διαχρονικά έχει στοιχίσει στον Έλληνα φορολογούμενο η λειτουργία του ΤΧΣ που επεβλήθη για λόγους χρήστης διαχείρισης και διαφάνειας από τα Μνημόνια, αποτελεί ζήτημα στο οποίο σίγουρα θα χρειαστεί να επανέλθουμε.

Οποίος είναι βιαστικός ας ανατρέξει στην Έκθεση που δημοσιοποίησε το 2017 (πριν από την πώληση το πακέτου της Πειραιώς) το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο πόλεμος Mαντωνανάκη – τραπεζών

Εκδικάζεται σήμερα εκτός απροόπτου στο Πρωτοδικείο Λασιθίου η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του κ. Παντελή Μαντωνανάκη για παράταση της διαρκείας του ομολογιακού δανείου των 300 εκατ. ευρώ που έληξε 22/4/2022.

Πρόκειται για το γνωστό ομολογιακό που ποτέ δεν πληρώθηκε και το είχαν καλύψει αρχικά 50% -50% η Alpha Bank με την Eurobank.

Δεν μπορώ να προδικάσω την απόφαση του Δικαστηρίου, εκείνο όμως που μπορώ να προβλέψω, είναι ότι η ιστορία αυτή θα τραβήξει σε βάθος χρόνου.

Το σχέδιο που είχε η Κυβέρνηση για να γίνει ένα είδος συμψηφισμού των απαιτήσεων Μαντωνανάκη - Δημόσιο, με τις οφειλές προς τις τράπεζες, με την προϋπόθεση να αποχωρήσει - Λαγονήσι, ναυάγησε εν τη γενέσει του μετά -υς άκομψους χειρισμούς του επικεφαλής της ΕΤΑΔ Στέφανου Βλαστού.

Υπενθυμίζεται ότι για την επίδικη έκταση στο Grand Resort στο Λαγονήσι, έπειτα από μία δεκαετία δικών, εφέσεων, παραπομπών στον Άρειο Πάγο και (8) διαιτησιών έφτασε σήμερα ο βασικός της μέτοχος Παντελής Μαντωνανάκης να έχει στα χέρια του επιδικασμένες απαιτήσεις ύψους 625 εκατ. κατά του Δημοσίου.

Τώρα κάτι ιστορίες που ακούγονται τελευταία ότι έχει βρεθεί distressed fund, το οποίο ενδιαφέρεται να αγοράσει το δάνειο από τις δανείστριες τράπεζες, απλώς θα το σχολιάσω με την φράση «its too good to be truth”.

Να θυμίσουμε ότι σε ανάλογες περιπτώσεις πολύ πιο εύκολων επιχειρηματικών δανείων, όπου υπήρχε εμπλοκή πέραν της μίας τράπεζας, περάσανε χρόνια μέχρι να φθάσουν σε συμφωνία.

Οι μαντικές ικανότητες του Μανώλη Καραμολέγκου

Οι ανατιμήσεις έχουν μπει για τα καλά στο πρόγραμμα και ουδείς μπορεί να κατηγορήσει τους αποκλειστικά τους επιχειρηματίες της αγοράς ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών για τη μετακύλιση του αυξημένου κόστους των πρώτων ύλων στις τελικές τιμές στο ράφι.

Ένας από αυτούς ήταν ο αρτοβιομήχανος Μιχάλης Καραμολέγκος, που όπως σημειώνει στις οικονομικές καταστάσεις του 2021 (τις τελευταίες που δημοσιεύονται στο Χ.Α. ενόψει squeeze out) μέχρι τον Νοέμβριο δεν είχε προβεί σε καμία αύξηση τιμών σε προϊόντα και εμπορεύματα, ενώ ήδη - β’ εξάμηνο είχαν παρατηρηθεί σημαντικές αυξήσεις στις α’ και β’ ύλες, στα υλικά συσκευασίας και στην ενέργεια.

Το κλήμα έφαγε η κρίση στην Ουκρανία που -ν Φεβρουάριο επιδείνωσε την κατάσταση.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία είναι χώρες παραγωγοί σιτηρών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων, με αποτέλεσμα ο πόλεμος να εκτοξεύσει τις τιμές, ενώ παράλληλα άρχισε να γίνεται προβληματική η διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων υλών σε συνδυασμό με την αύξηση του μεταφορικού κόστους, όπως παραδέχεται η Καραμολέγκος.

Επιπρόσθετα, ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε ως συνέπεια οι τιμές συμβολαίων του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου να πολλαπλασιαστούν, αποτελώντας ακόμα έναν παράγοντα της ραγδαίας αύξησης του κόστους παραγωγής.

«Ως συνέπεια των παραπάνω» αναφέρει η διοίκηση της αρτοβιομηχανίας, «ο όμιλος προχώρησε σε ανατιμήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων -ν Δεκέμβριο του 2021», γυρνώντας μας δύο μήνες πριν ξεσπάσει το ρωσο-ουκρανικό, που μάλλον ήταν η τελευταία συνέπεια για τη μετακύλιση «αρκετά μικρού μέρους του επαυξημένου κόστους στην κατανάλωση».

Πώς ο Σαχίνης θα δώσει το «παρόν» στο διαγωνισμό των 235 εκατ. ευρώ

Δεν εγκαταλείπει η ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ 2,00% 7,14 το ΣΔΙΤ των 235 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) Αττικής.

Η εταιρεία, ακόμα και αν δεν μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό, εκτιμά πως θα αποτελέσει σημαντικό συνεργάτη για το σχήμα που θα «κλειδώσει» το έργο.

Ο Χάρης Σαχίνης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, έχει τονίσει πως η ΕΥΔΑΠ κατέχει την απαραίτητη εμπειρία για το έργο, το οποίο και διαχειρίζεται έως το 2025 μέσω της τρέχουσας σύμβασης.

Επομένως, εκτιμάται πως οι δύο μνηστήρες, που είναι η συμμαχία των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Intrakat και η Ελλάκτωρ, θα συνεργαστούν με την ΕΥΔΑΠ μέσω υπεργολαβίας.

Επιπλέον, μαθαίνω πως η εταιρεία δεν επικροτεί, αλλά ούτε και καταδικάζει την προσφυγή των εργαζομένων της στο ΣτΕ (που εκδικάζεται στις 10 Μαΐου) για την ακύρωση του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που η ένσταση δεν περάσει, τότε ο ανάδοχος θα προκύψει στις αρχές του 2023 και η ΕΥΔΑΠ θα κοιτάξει να συνεργαστεί μαζί του.

Στο ενδεχόμενο ακύρωσης του ΣΔΙΤ θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός το 2023. Ωστόσο, η ΕΥΔΑΠ θα έχει κερδίσει σχεδόν ένα χρόνο και θα παραμείνει στο έργο για δύο επιπλέον έτη, καθώς θα δοθεί παράταση για τη λειτουργία του ΕΥΣ.

Επίσης, δεν αποκλείεται να περάσει και η νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκει η ΕΥΔΑΠ.

Επομένως, η εταιρεία δε θα καταφέρει μόνο να παραμείνει για περισσότερο διάστημα στο έργο, αλλά και θα γίνει μία πολύφερνη νύφη για τα σχήματα που θα κατέβουν στον διαγωνισμό.

Επι διοίκησης Στάσση αναβαθμίζεται η ΔΕΗ

Παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής της ΔΕΗ ΔΕΗ 0,66% 7,65 Γιώργος Στάσσης έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εν ταύτοις σε επιχειρηματικό επίπεδο όλα βαίνουν εξαιρετικά.

Προ ολίγων ωρών στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ προχώρησε ο χρηματοοικονομικός οίκος S&P, μετά την αντίστοιχη αναβάθμιση που έκανε και για την ελληνική οικονομία.

Όπως ανακοινώθηκε οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της S&P ανεβαίνουν σε «ΒΒ-» από «Β+» μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας σε «ΒΒ+» από «ΒΒ» και οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αυξήσει την ικανότητα της να στηρίζει τη δημόσια επιχείρηση, αν χρειαστεί.

Η S&P διατηρεί σταθερές τις προοπτικές της ΔΕΗ, υποστηρίζοντας πως αναμένει πως η εταιρεία θα συνεχίσει να υλοποιεί το σχέδιο μετασχηματισμού της, με σταθερή ρευστότητα, βελτιωμένα περιθώρια κέρδους και υψηλές επενδύσεις.

Εκτιμά ότι το χρέος προς EBITDA την περίοδο 2022 – 2023 θα είναι κοντά στο 3Χ.

Το πάρτι στην Mykonos

Ένα από τα μεγαλύτερα πάρτι του Μάϊου που ετοιμάζονται στην Μύκονο είναι του επιχειρηματικού ζεύγους Θόδωρου και Ελίνας Φέσσα.

Το ζεύγος είναι ιδιαίτερα αγαπημένο και μάλιστα πέρασαν και τις ημέρες του Πάσχα στο νησί των Ανέμων.

Το πάρτι θα γίνει το τελευταίο 10ημερο του τρέχοντος μηνός.

Η γιαγιά Μαρία Ιωάννου

Το 2022 μάλλον ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς για την Μαρία Ιωάννου, την κόρη του Δάκη Ιωάννου.

Καταρχήν η εκθαμβωτική Μαρία έγινε γιαγιά, καθώς ο 27 χρόνος γιος της -ν πρώτο της γάμο με τον Γιώργο Ψάλτη, απέκτησε παιδάκι.

Ο πατέρας του νεαρού Ψάλτη είναι ο ποιητής Γιώργος Ψάλτης (παρουσίασε την πρώτη ποιητική συλλογή του το 2008).

Ο Γιώργος Ψάλτης είναι επίσης πολύ γνωστός στους επιχειρηματικούς κύκλους της high society.

Γόνος παλιάς εφοπλιστικής οικογένειας που δραστηριοποιείται ακόμα στη ναυτιλία από τα γραφεία της «Ormos Compania Naviera» της Ακτής Μιαούλη, εταιρεία που δημιούργησε ο πατέρας του Κώστας Ψάλτης και με την οποία σήμερα ασχολείται περισσότερο ο μικρότερος αδελφός του Γρηγόρης Ψάλτης.

Όμως εντός του 2022 η Μαρία Ιωάννου οργανώνει την πρώτη έκθεσή της στην Ύδρα στις αρχές του καλοκαιριού, όπως έγραψε αποκλειστικά το sofokleous10.gr προ ημερών.

Πρόκειται για την πιο μεγάλη από τις δύο κόρες του Δάκη Ιωάννου (προηγούνται οι δυο του γιοι), διάσημη καλλονή της Αθήνας.

Ελάχιστοι πλην του (πολύ) στενού της κύκλου, γνωρίζουν ότι η Μαρία Ιωάννου ζωγραφίζει.

Όχι απλοϊκά ή απλώς παραστατικά.

Απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών, σπούδασε στα κορυφαία της Αμερικής.

Πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ (Cornell), απέκτησε μεταπτυχιακό - Κολουμπια (Columbia) και ανακηρύχθηκε διδάκτορας αρχιτεκτονικής - Πανεπιστήμιο της Ρώμης.

Κουΐζ

Ποιος εφοπλιστής πέριξ των 65-70, την Παρασκευή το βράδυ στο Balthazar δεν “άφησε” από τα μάτια του την νέα του σύζυγο;

Την ακολουθούσε όπου και να πήγαινε εντός του εστιατορίου.

Ο συγκεκριμένος εφοπλιστής έχει μεγάλο πάθος για τα deals και τα αυτοκίνητα (μεταξύ άλλων έχουν περάσει από τα χέρια του μια Lamborghini Miura SV του 1973 , η Ferrari Lusso του 1964, η Ferrari F 40 Valeo κλπ).

Μάλιστα πριν τον πρόσφατο γάμο του, ήταν ορκισμένος εργένης.

Gentleman η Γεροντοέρωτας;

Ferrari F40