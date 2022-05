Elon Musk: Προτείνει συνδρομή στο Twitter για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις

Το Twitter θα παραμένει δωρεάν για τους “απλούς χρήστες”, αλλά οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες ενδέχεται να επιβαρυνθούν με “μικρό κόστος” συνδρομής για να παραμείνουν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ο επίδοξος ιδιοκτήτης της Elon Musk, με ένα tweet.

Ο Musk, η προσφορά του οποίου να αγοράσει την Twitter έναντι 44 δισ. δολαρίων και να την κάνει ιδιωτική εταιρεία έγινε αποδεκτή - διοικητικό συμβούλιο της συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα, έθεσε στους τραπεζίτες την ιδέα νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την υπηρεσία κατά τη διάρκεια συνομιλιών που είχε τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο αναζήτησης χρηματοδότησης. Το κοινωνικό δίκτυο αυτή τη στιγμή εξασφαλίζει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του από διαφημίσεις.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022