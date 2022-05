Δένδιας: Κοινή θέση Ελλάδας-Ισπανίας τα πλήρη δικαιώματα των νησιών στις θαλάσσιες ζώνες

Η ρωσική επιθετικότητα είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι ο ρεβιζιονισμός είναι μια σημαντική απειλή για τη διεθνή ειρήνη και τάξη και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός ή να ενθαρρύνεται, από όπου κι αν προέρχεται, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον Ισπανό ομόλογό του, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες (José Manuel Albares), μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας, όπως ανέφερε, ενημέρωσε τον Ισπανό ομόλογό του για την πρόσφατη άνευ προηγουμένου αύξηση των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου και υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά και τόνισε ότι μια τέτοια προκλητική συμπεριφορά δεν αντιβαίνει μόνο στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, αλλά υπονομεύει επίσης τη συνοχή της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

We are committed to uphold the principles of International Law, including the UNCLOS, to which all EU Member–States and the European Union are parties. And which specifically underlines that islands have full rights to sea zones, something that is dear to Greece and to Spain.

