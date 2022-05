Συνάντηση Δένδια με τον Ισπανό ομόλογό του-Υπεγράφησαν δύο μνημόνια κατανόησης

Με την υπογραφή δύο μνημονίων κατανόησης για πολιτικές διαβουλεύσεις και για τη συνεργασία στον τομέα της διπλωματικής εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Ισπανό ομόλογό του, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες (José Manuel Albares), στη Μαδρίτη.

Κατά τη συνάντηση, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Ν. Δένδια στο Twitter, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την αναπτυσσόμενη ελληνο-ισπανική συνεργασία και τον συντονισμό εντός ΕΕ επί κοινών αξιών, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Βόρεια Αφρική, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την ενεργειακή ασφάλεια και μετανάστευση, καθώς και για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Μετά το πέρας της κατ’ ιδίαν συνάντησης και των διευρυμένων συνομιλιών έλαβαν χώρα κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

I was welcomed by #Spain FM @jmalbares. We discussed growing 🇬🇷🇪🇸 cooperation & coordination within #EU based on shared values, developments in #EasternMediterranean, #WesternBalkans & North Africa, 🇷🇺’s invasion of🇺🇦, energy security & migration, upcoming NATO Summit in #Madrid. pic.twitter.com/UHpwGMYmEx

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 5, 2022