Vodafone: Επιταχύνει τις επενδύσεις για τις οπτικές ίνες- Σε νέες περιοχές προχωρά το δίκτυο

To επενδυτικό πρόγραμμα κατασκευής δικτύων νέας γενιάς μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH) επιταχύνει η Vodafone Ελλάδας με στόχο την επέκτασή τους σε ακόμη περισσότερα σημεία στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα στον σχεδιασμό της και νέες περιοχές, που είχαν μείνει εκτός του προηγούμενου μεγάλου έργου ψηφιακών υποδομών της περιόδου 2016-2020.

Σκοπός του επενδυτικού προγράμματος είναι η επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας, καθώς η Vodafone θα μπορεί να διασυνδέσει μέχρι το 2024 πάνω από 800.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δίκτυα FTTH και με υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων, αλλά και με δίκτυα FTTC.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Δικτύου και οι τεχνικές ομάδες της Vodafone αυτό το διάστημα κατασκευάζουν δίκτυα νέας γενιάς σε περιοχές της Αθήνας, όπως το Γηροκομείο, η Κυψέλη, το ιστορικό κέντρο, το Κουκάκι, το Παγκράτι και ο Νέος Κόσμος, ενώ εργασίες κατασκευής δικτύου FTTH πραγματοποιούνται στο κέντρο του Πειραιά και στις Αχαρνές. Αντίστοιχες εργασίες υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη (ιστορικό κέντρο και Ελευθέριο – Κορδελιό), αλλά και σε Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο, Βέροια και Κοζάνη.

Στην επόμενη διετία, η Vodafone θα προχωρήσει στην κατασκευή και ανάπτυξη νέων δικτύων FTTH και σε άλλα Αστικά Κέντρα Τηλεπικοινωνιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κοζάνη και Ιωάννινα, καλύπτοντας τους εσωτερικούς δακτυλίους, ενώ θα εντάξει στο επενδυτικό της πλάνο και την κάλυψη με FTTH περιοχών που είχαν μείνει εκτός του αρχικού πλάνου.

Έτσι, στο τέλος του επενδυτικού προγράμματος, η Vodafone θα διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο FTTH και FTTC που θα επιτρέπει σε 800.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες νέας γενιάς και θα συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας, μέσα από ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €600 εκατ. για την ανάπτυξη των καλύτερων ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών στην Ελλάδα.

Με αφορμή την επιτάχυνση του επενδυτικού αυτού προγράμματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης δήλωσε: «Η πρόσβαση σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές μπορεί να επιταχύνει και να διευρύνει την ισότιμη λειτουργία της κοινωνίας μας, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και διευκολύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν με ίσους όρους στο ψηφιακό αύριο. Τα προηγούμενα χρόνια η Vodafone υπήρξε καταλύτης για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που σήμερα προωθούμε τεχνολογικά έργα αιχμής σε μεγάλη κλίμακα».