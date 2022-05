Έλον Μασκ – Αινιγματική ανάρτηση στο twitter: «Αν πεθάνω μυστηριωδώς, χάρηκα που σας γνώρισα»

Σε μία αινιγματική ανάρτηση στο Twitter, το οποίο εξαγόρασε πριν λίγες μέρες, προχώρησε τα ξημερώματα ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ.

«Αν πεθάνω μυστηριωδώς, χάρηκα που σας γνώρισα», έγραψε ο Μασκ προκαλώντας για ακόμη μία φόρα αναστάτωση στα social media.

Τον… γρίφο πίσω από την ανάρτηση του Αμερικανού μεγιστάνα προσπάθησαν πολλοί να αποκρυπτογραφήσουν χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει ισχυριστεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι έχει απειληθεί από τη Ρωσία επειδή παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου στην Ουκρανία.

Κάποιοι, λοιπόν, έσπευσαν να συνδέσουν το γεγονός αυτό με την ανάρτησή του.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022