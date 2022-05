Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι 60 αγνοούμενοι στο σχολείο της Μπιλοχορίβκα είναι «πιθανότατα νεκροί», λέει ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ

Φόβους ότι είναι νεκροί και οι εξήντα άνθρωποι που αγνοούνται μετά τον βομβαρδισμό ενός σχολείου όπου είχαν καταφύγει, στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, εξέφρασε ο κυβερνήτης Σέρχι Γκαϊντάι.

Το χωριό Μπιλοχορίβκα έγινε στόχος αεροπορικού βομβαρδισμού, «οι βόμβες έπληξαν το σχολείο και, δυστυχώς, καταστράφηκε ολοσχερώς», ανέφερε ο κυβερνήτης στο Telegram. Στο κτίριο είχαν βρει καταφύγιο συνολικά 90 άνθρωποι και οι 27 από αυτούς σώθηκαν.

Serhiy Haidai, head of the regional military administration reports that as a result of the airstrike on a school in #Bilohorivka probably 60 people have been killed. pic.twitter.com/LARzLfZThY

— NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2022