ΣΕΒ: Εκπρόσωποι 23 γαλλικών επιχειρήσεων και ο MEDEF στην Αθήνα

Πολυπληθή και υψηλού επιπέδου επιχειρηματική αντιπροσωπεία του MEDEF, του ομόλογου συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών από την Γαλλία, υποδέχεται σήμερα Δευτέρα 9 Μαΐου ο ΣΕΒ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ισχυρών επιχειρηματικών δεσμών των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης (9–11 Μαΐου 2022), η αντιπροσωπεία του MEDEF εκτός από πολλές διμερείς επιχειρηματικές συζητήσεις, θα έχει συναντήσεις με την ελληνική κυβέρνηση.

Επικεφαλής της γαλλικής αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος Geoffroy Roux de Bézieux και 5 υψηλόβαθμα στελέχη του MEDEF. Αποτελείται από 27 επιχειρηματίες και στελέχη που εκπροσωπούν 23 κορυφαίες γαλλικές εταιρείες, διεθνώς αναγνωρισμένες στον τομέα τους. Σημειώνεται ότι αρκετές από αυτές είναι σήμερα καλά εδραιωμένες στην Ελλάδα, και διαθέτουν παραγωγική βάση στη χώρα μας, ενώ άλλες έρχονται για να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες που προσφέρει η ελληνική αγορά, σε μια σειρά από δυναμικούς τομείς, όπως η ψηφιακή τεχνολογία, η ενέργεια, τα φάρμακα, τα καλλυντικά, τα τρόφιμα, οι μεταφορές, οι έξυπνες πόλεις, οι κατασκευές, η ναυτιλία, και ο τουρισμός, επισημαίνει ο ΣΕΒ.

Ενδεικτικό της σημασίας των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών είναι το γεγονός ότι το 2021 ο όγκος των επιχειρηματικών συναλλαγών μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας αυξήθηκε κατά 11.2%. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία ανήλθαν σε €1,8 δισ., αυξημένες κατά 4,4% σε σχέση με το 2020 και οι εισαγωγές €2,5 δισ., αυξημένες κατά 16,7%. Η Γαλλία, ήταν ο 5ος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ελλάδα, με επενδύσεις συνολικού ύψους €1,49 δισ., σε νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και η πράσινη ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ Ευθύμιος Ο. Βιδάλης δηλώνει ότι «ο ΣΕΒ με το MEDEF συνεχίζει τη μακροχρόνια, δημιουργική συνεργασία, και στόχος της επίσκεψης είναι να διευρύνουμε περαιτέρω τις άριστες σχέσεις των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων, αλλά και να εντοπιστούν εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή».

Ποιες είναι οι 23 γαλλικές επιχειρήσεις της αποστολής

1. AEROPHILE (Tethered Balloon World Leader)

2. AGENCE ALPS (Marketing & Tourism)

3. AIRBUS (Global pioneer in the aerospace industry)

4. BOLLORE (Transport – logistics – electric & sustainable mobility – communication)

5. BRICS Access (Helping companies to set up and invest in emerging markets)

6. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL (Complex construction projects)

7. EGIS (Consulting, engineering, operation)

8. FIVES (Design and supply machines and process technologies)

9. GALILEO GLOBAL EDUCATION CORPORATE SERVICES (Higher Education Platform)

10. GICAN (French Marine Industry Group)

11. IDEMIA (Public Security and Identity)

12. IVECO FRANCE (Design, production and marketing of vehicles)

13. LOUIS DREYFUS ARMATEURS (Maritime transportation)

14. L’OREAL (Cosmetics)

15. NAVAL GROUP (Naval military construction)

16. RATP DEVELOPPEMENT (Urban and intercity transportation systems)

17. SAFRAN (Aerospace, security and defense equipment)

18. SAGEMCOM ENERGY & TELECOM (Telecommunications and energy management)

19. SAUR INTERNATIONAL (Production and distribution of water and sanitation)

20. SETEC (Engineering Consulting)

21. SULO (Waste management)

22. THALES (Global leader in aerospace, defense, security)

23. VINCI CONCESSIONS (Global leader in mobility infrastructure