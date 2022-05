«Ανοιξιάτικες» ζυμώσεις με Γάλλους επιχειρηματίες στην Αθήνα – Ποιους θα δουν μεγάλες εταιρείες

Πιο κοντά έρχονται οι εμπορικές και οι οικονομικές σχέσεις της Αθήνας με το Παρίσι με την εν εξελίξει γαλλική απόβαση επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Εν μέσω μίας κρίσιμης οικονομικής και διεθνής συγκυρίας ο διάλογος μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας εντείνεται στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης της αντιπροσωπείας του MEDEF, μετά από πρόσκληση του ΣΕΒ. Εκτός από πολλές διμερείς επιχειρηματικές συζητήσεις, έχουν προγραμματιστεί και συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

Αναμένεται να υπάρξουν συναντήσεις με εκπροσώπους των τραπεζών, με το υπουργείο Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Τουρισμού, με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη. Την Τετάρτη αναμένεται συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια επίσκεψη στο Ελληνικό.

Επιχειρηματική συνεργασία

Σύμφωνα με παράγοντες των δύο πλευρών σκοπός είναι η περαιτέρω επιχειρηματική συνεργασία των δύο χωρών. Το έναυσμα δόθηκε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος παρέθεσε προς τιμήν τους δείπνο με την παρουσία πολλών Ελλήνων επιχειρηματιών, ενώ εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης απηύθυναν ομιλία ο υπ. Οικονομικών κ Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερακάκης.

Η γαλλική αντιπροσωπεία αποτελείται -ν Πρόεδρο κ. Geoffroy Roux de Bézieux και 5 υψηλόβαθμα στελέχη του MEDEF, καθώς και από 27 επιχειρηματίες και στελέχη που εκπροσωπούν 23 κορυφαίες γαλλικές εταιρείες, διεθνώς αναγνωρισμένες στον τομέα τους.

Οι γαλλικές εταιρείες

Αρκετές από αυτές τις εταιρείες που βρίσκονται από χθες στην Αθήνα είναι εδραιωμένες στην Ελλάδα, διαθέτουν παραγωγική βάση, ενώ αρκετές θα διερευνήσουν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, σε μια σειρά -μείς, όπως η ψηφιακή τεχνολογία, η ενέργεια, τα φάρμακα, τα καλλυντικά, τα τρόφιμα, οι μεταφορές, οι έξυπνες πόλεις, οι κατασκευές, η ναυτιλία και ο τουρισμός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δείχνουν ότι το 2021 ο όγκος των επιχειρηματικών συναλλαγών μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας αυξήθηκε κατά 11.2%. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία ανήλθαν σε €1,8 δισ., αυξημένες κατά 4,4% σε σχέση με το 2020 και οι εισαγωγές 2,5 δισ.ευρώ, αυξημένες κατά 16,7%. Μάλιστα, η Γαλλία, ήταν ο 5ος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ελλάδα, με επενδύσεις συνολικού ύψους 1,49 δισ.ευρώ, σε κλάδους όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και η πράσινη ανάπτυξη.

Ως επικεφαλής της αποστολής έχουν οριστεί ο Πρόεδρος του MEDEF και ιδρυτής της εταιρείας Holding Notus Technologies κ. Geoffroy Roux de Bézieux, ο Πρόεδρος ΔΣ του Ομίλου L’Oreal και Πρόεδρος του Γαλλο-ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου κ. Jean-Paul Agon καθώς και ο Πρόεδρος Διεθνών Σχέσεων του MEDEF και Πρόεδρος της BRICS ACCESS κ. Gerard Wolf.

«Πιο ισχυρή και αξιόπιστη»

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, μιλώντας, χθες, στο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τόνισε ότι η χώρα μας σήμερα μετά από δέκα πολύ δύσκολα χρόνια είναι πιο ισχυρή, πιο αξιόπιστη και πιο ώριμη από όσο πιθανόν ήταν στο παρελθόν. Μετά την οικονομική και την υγειονομική κρίση η εμπιστοσύνη επέστρεψε, οι μεταρρυθμίσεις επιταχύνθηκαν, η βιομηχανία απέδειξε την ανθεκτικότητα της και το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων γνωρίζει άνευ προηγουμένου ανάπτυξη. Παρά την αναστάτωση που επέφερε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ακολούθησε την άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και μια χώρα που βρίσκεται στις παραμονές δυναμικής ανάπτυξης. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών κατά 11 % το 2021 καθώς και την άνοδο των γαλλικών επενδύσεων στην Ελλάδα, οι οποίες το 2021 έφθασαν σε 1,5 δισεκ. ευρώ.

Σημείωσε ιδιαίτερα την παρουσία στη χώρα μας επιχειρήσεων όπως οι Vinci, Lafarge, Michelin, Imerys στη βιομηχανία, Ocean Winds, AKUO Energy, VALOREM στις ανανεώσιμες πηγές, L’ Oreal στα καλλυντικά, Pierre Fabre, ANOSI-AVENTIS στα φάρμακα, AXA, Groupama στις ασφάλειες, THALES, Alstom στην υψηλή τεχνολογία, DANONE, Delifrance, Pernod-Ricard στα τρόφιμα, SOFITEL (ξενοδοχεία), κ.α. Υπογράμμισε ωστόσο και τις ελληνικές επενδύσεις στη Γαλλία, από επιχειρήσεις όπως οι ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Lariplast, Μαΐλλης, Coco-Mat, Υφαντής, Όλυμπος, Κορρές και Lavipharm.

«Προσβλέπουμε στην επιχειρηματική συνεργασία των δύο χωρών», τόνισε ο πρόεδρος του MEDEF Geoffroy Roux De Bezieux. Σημείωσε αναφερόμενος στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές πως η Γαλλία απέφυγε μια δύσκολη κατάσταση ενώ υπογράμμισε ακόμη ότι στην ημέρα της Ευρώπης και ενώ βρισκόμαστε στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία βλέπουμε τον πόλεμο να επιστρέφει στην Ευρώπη και τη δημοκρατία να υποχωρεί ανά τον κόσμο. Επεσήμανε ακόμη ότι η εικόνα των επιχειρήσεων βελτιώθηκε μετά τον κορωνοϊό «και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό».

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος

Μιλώντας στο συνέδριο του ΣΕΒ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε μεταξύ άλλων πως - 2020 η διεθνής οικονομία δοκιμάζεται από διαδοχικά σοκ σε ενέργεια και σε υγειονομικό επίπεδο. Όμως η ελληνική οικονομία έδειξε αντοχή και η κυβερνητική πολιτική και τα μέτρα προστάτευσαν την οικονομία, τα εισοδήματα και την απασχόληση, ενώ το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.

Η κυβέρνηση, όπως είπε, με τα πρόσφατα μέτρα 3,2 δις εως το τελος του ετους προστατεύει επιχειρήσεις και νοικοκυριά έναντι της ενεργειακής κρίσης. Ανέφερε μεταξύ άλλων πως η πολιτική μας προστατεύει την οικονομία και προωθεί την ανάπτυξη, τη δημοσιονομική ισορροπία, την ενίσχυση της ρευστότητας και τις μεταρρυθμίσεις. Επεσήμανε τη σημασία των επενδύσεων, των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και των επενδυτικών πρότζεκτ σε βασικούς κλάδους, όπως την ενέργεια, τη ψηφιακή μετάβαση, τις υποδομές κλπ. Υπογράμμισε παράλληλα τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει φέρει η κυβέρνηση προκειμένου να βελτιωθεί και να γίνει πιο φιλική στο επιχειρείν η ελληνική οικονομία. Επανέλαβε τους στόχους για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εως το 2023 και την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία τον Αύγουστο.

Τόνισε πως ξέρουμε πού ήμαστε και που θέλουμε να πάμε και πως θα πάμε, παρά τις διεθνείς αναταραχές, και πετυχαίνοντας βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

Ψηφιακή τεχνολογία

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε μεταξύ άλλων πως η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει το πως λειτουργεί ένας οργανισμός.

Κάνοντας μια αναφορά στην πρόσφατη ιστορία της ψηφιακής οικονομίας και τι έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στη μετάβαση, ειδικά στο κομμάτι των δημοσίων υπηρεσιών, επεσήμανε επίσης την κυβερνητική πύλη gov.gr

Έχει ενισχυθεί με χιλιάδες υπηρεσίες την τελευταία τριετία για την διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Επεσήμανε επίσης τη δυσκολία που έφερε η πανδημία αλλά και τη σπουδαιότητα των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε πως είδαμε τα παραδείγματα Μ. Βρετανίας και Εσθονίας και εμπνευστήκαμε από αυτά. Αλλά όπως και στις μεταμοσχεύσεις πρέπει να υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στον δότη και στον δέκτη. Έτσι λοιπόν κι εμείς δεν μπορούσαμε να αντιγράψουμε ακριβώς τα επιτυχημένα παραδείγματα, αλλά να εμπνευστούμε από αυτά και να τα μεταφέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Η βασική τομή είναι ότι συγκεντρώσαμε τις υπηρεσίες που ήδη υπήρχαν σε μία ενιαία πύλη για το ελληνικό Δημόσιο ώστε να το κάνουμε εύκολο για τον Έλληνα πολίτη, πρόσθεσε ο υπουργός.

Οι γαλλικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι εξής:

1. AEROPHILE (Tethered Balloon World Leader)

2. AGENCE ALPS (Marketing & Tourism)

3. AIRBUS (Global pioneer in the aerospace industry)

4. BOLLORE (Transport – logistics – electric & sustainable mobility – communication)

5. BRICS Access (Helping companies to set up and invest in emerging markets)

6. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL (Complex construction projects)

7. EGIS (Consulting, engineering, operation)

8. FIVES (Design and supply machines and process technologies)

9. GALILEO GLOBAL EDUCATION CORPORATE SERVICES (Higher Education Platform)

10. GICAN (French Marine Industry Group)

11. IDEMIA (Public Security and Identity)

12. IVECO FRANCE (Design, production and marketing of vehicles)

13. LOUIS DREYFUS ARMATEURS (Maritime transportation)

14. L’OREAL (Cosmetics)

15. NAVAL GROUP (Naval military construction)

16. RATP DEVELOPPEMENT (Urban and intercity transportation systems)

17. SAFRAN (Aerospace, security and defense equipment)

18. SAGEMCOM ENERGY & TELECOM (Telecommunications and energy management)

19. SAUR INTERNATIONAL (Production and distribution of water and sanitation)

20. SETEC (Engineering Consulting)

21. SULO (Waste management)

22. THALES (Global leader in aerospace, defense, security)

23. VINCI CONCESSIONS (Global leader in mobility infrastructure)