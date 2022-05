Η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας- ΗΠΑ στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια- Τσούνη

Με τον νέο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη συναντήθηκε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Ήταν μεγάλη μου χαρά να δεχθώ σήμερα τον νέο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη, ένα διακεκριμένο μέλος της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ, με τον οποίο συζητήσαμε για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των κρατών μας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

It was a great pleasure to receive today the new @USAmbassadorGR, George Tsunis, a prominent member of the Greek community in the 🇺🇸. We discussed how to further enhance the strategic partnership between our countries. pic.twitter.com/Qm1S2GU4kJ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 10, 2022