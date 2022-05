Πλαίσιο: Επιπλέον επενδύσεις €10 εκατ. σε last mile- logistics-νέα καταστήματα

Ειδικότερα:

-Η αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το 2019 αγγίζει το 38%, χάρη τόσο στις εξελιγμένες υποδομές σε logistics, όσο και στη συλλογική προσπάθεια της ομάδας της Πλαίσιο

-Η πορεία των Λευκών Συσκευών ξεχωρίζει με ετήσια αύξηση που ξεπέρασε το 90%, και με την επέκταση του καταστήματος του Ηρακλείου για να συμπεριλάβει τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα σημεία πώλησης ανήλθαν στα δέκα

-Η Πλαίσιο συνεχίζοντας την παράδοση της ανάπτυξης των ανθρώπων της προήγαγε 108 συνεργάτες σε ανώτερες θέσεις εντός του οργανισμού και οργάνωσε 56.789 ώρες εκπαίδευσης. Επιπλέον, ως ανταμοιβή για την εξαιρετική προσπάθεια το 2021, αποφασίστηκε η καταβολή στο προσωπικό της Εταιρείας bonus ύψους 1 εκ. Ευρώ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος (φωτο), αναφέρθηκε στην πρόθεση της εταιρείας το 2022 να ενισχύσει τον αναπτυξιακό της προσανατολισμό, με επιπλέον επενδύσεις 10 εκ. ευρώ σε last mile, logistics και δύο νέα καταστήματα. Στη συνέχεια παρουσίασε τη νέα υπηρεσία live παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας -υς πελάτες, που ήρθε να προστεθεί και να αναβαθμίσει την υφιστάμενη υπηρεσία next day delivery της Πλαίσιο.

Συνολικά το 2021 η Πλαίσιο κατέκτησε 46 βραβεία από 16 διαφορετικούς αξιόλογους θεσμούς. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα τους κατέχει η ανάδειξη του ιδρυτή και Προέδρου της Πλαίσιο, Γιώργου Γεράρδου, ως Έλληνα “Επιχειρηματία της Χρονιάς” 2021 και Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία, η ανάδειξη της Πλαίσιο ως Retailer of the year και η διάκριση της ως μία από τις δέκα Fortune’s Most Admired Companies.

Το θετικό αποτύπωμα της Πλαίσιο δεν περιορίστηκε στα οικονομικά της αποτελέσματα, αφού ανέπτυξε σημαντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μετά το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής που κέρδισε η μαθητική ομάδα Plaisiobots, η Πλαίσιο δημιούργησε τον πρώτο Πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής και μέσω αυτού, οι τρεις νικηφόρες ομάδες κέρδισαν το μεγάλο έπαθλο, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο κορυφαίο Αμερικάνικο πανεπιστήμιο MIT. Ξεχωριστή ήταν επίσης η εθελοντική δράση της ομάδας #plai_sou που μοίρασε δωρεάν σχολικά προϊόντα σε 3.089 μαθητές στις πυρόπληκτες περιοχές της Β. Εύβοιας.

Υπενθυμίζεται ότι οι πωλήσεις του ομίλου Πλαίσιο το 2021 διαμορφώθηκαν στα 437 εκ. Ευρώ από 355 εκ. Ευρώ το 2020, βελτιωμένες κατά 23,2%, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα 19,9 εκ. Ευρώ από 13,3 εκ. Ευρώ (+49,6%).