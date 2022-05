Τράπεζες: Τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι μετοχές πέφτουν…

JPMorgan Chase Co., Goldman Sachs GS Group Inc., Bank of America Corp. και Morgan Stanley έχουν κατρακυλήσει φέτος μετά από δύο χρόνια μεγάλων κερδών πανδημίας. Και οι τέσσερις τράπεζες έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά τους 52 εβδομάδων κατά περισσότερο από 20%, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης 28% της JPMorgan. Η πτωση στον S&P 500 ηταν 14%

Τα υψηλότερα επιτόκια υποτίθεται ότι θα βοηθήσουν τις τραπεζικές μετοχές, αλλά δεν το έχουν κάνει φέτος. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια δύο φορές -ν Μάρτιο σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό και άφησε να εννοηθεί ότι πλησιάζουν περισσότερες αυξήσεις.

Ωστόσο, οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι αυξήσεις επιτοκίων που είναι πολύ μεγάλες ή πολύ γρήγορες θα μπορούσαν να οδηγήσουν την οικονομία σε ύφεση. Οι ευρύτερες αγορές και οι μετοχές των μεγάλων τραπεζών σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση της Fed ότι θα αυξήσει τα επιτόκια κατά μισή μονάδα. Υποχώρησαν απότομα την Πέμπτη και την Παρασκευή, καθώς οι πραγματικότητες ενός πιο δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος έμπαιναν.

«Οι άνθρωποι ανησυχούν ότι η Fed θα πιέσει μέχρι να σπάσει κάτι, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ύφεση και πιστωτικές απώλειες», δήλωσε ο αναλυτής της Citigroup, Keith Horowitz, ο οποίος είναι κυρίως ανοδικός στον τραπεζικό τομέα και αναμένει ότι τυχόν πιθανές πιστωτικές απώλειες θα είναι διαχειρίσιμες.

Τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να οδηγήσουν σε δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα ετήσια έσοδα για τις τράπεζες, επειδή επιτρέπουν στις τράπεζες να χρεώνουν περισσότερο τα δάνεια ενώ πληρώνουν τους καταθέτες ελάχιστα περισσότερα. Οι τράπεζες μπορούν επίσης να κερδίσουν περισσότερους τόκους σε μετρητά που προηγουμένως έμειναν σε αδράνεια.

Οι αναλυτές της KBW, αναμενουν οτι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα αυξηθούν κατά 18% στην Bank of America και 17% στην JPMorgan φέτος.

Ωστόσο, οι επενδυτές αναλύουν ανόμοια δεδομένα σχετικά με την οικονομική υγεία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Η οικονομία των ΗΠΑ συρρικνώθηκε κατά 1,4% το πρώτο τρίμηνο, τη χειρότερη επίδοση από τις αρχές της πανδημίας, την άνοιξη του 2020. Ωστόσο, οι καταναλωτικές και επιχειρηματικές δαπάνες παρέμειναν ισχυρές. Τραπεζικά στελέχη έχουν επισημάνει τις υψηλές δαπάνες σε κατηγορίες όπως τα ταξίδια και η ψυχαγωγία ως λόγους αισιοδοξίας.

Η αστάθεια της αγοράς που προκύπτει από τα υψηλότερα επιτόκια και τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν πλήξει τις επιχειρήσεις των μεγάλων τραπεζών που κάνουν συμφωνίες. Η αγορά για αρχικές δημόσιες προσφορές έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τους τελευταίους μήνες.

Παρά τις εκπτώσεις, τα στελέχη των τραπεζών έχουν αισιόδοξους τόνους. «Οι τραπεζικές μετοχές έχουν υποτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό… σε σχέση με τις δυνατότητές τους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, Τζέιμς Γκόρμαν την περασμένη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής του Συμβουλίου της Wall Street Journal.

Αν και ο κ. Γκόρμαν είπε ότι μια ήπια ύφεση στο εγγύς μέλλον δεν αποκλείεται , πρόσθεσε ότι η οικονομική αβεβαιότητα δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη μακροπρόθεσμη λήψη αποφάσεων.

Στην Ελληνική κεφαλαιαγορά οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν το επιπλέον πρόβλημα της πιθανής έκρηξης των κόκκινων δανείων λόγω της αδυναμίας πολλών φυσικών προσώπων αλλά και επιχειρήσεων να αποπληρώνουν τα δάνεια τους.

Κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις του χρηματιστηρίου Αθηνών γίνεται εμφανιστεί τάση ορισμένων ξένων επενδυτών να αποχωρήσουν από τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Το πού θα καταλήξει αυτή η τάση μένει να φανεί…