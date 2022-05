Cosmote: Οι 3+1 άξονες που θα απογειώσουν περαιτέρω την εταιρεία 

Για μία ακόμη φορά χθες ο ΟΤΕ επιβεβαίωσε ότι δικαίως βρίσκεται στην πρώτη θέση του Χρηματιστηρίου Αθηνών τόσο από πλευράς κεφαλαιοποίησης όσο και γενικότερα από πλευράς μεγεθών.

Τα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσε ο όμιλος επιβεβαίωσαν για μία ακόμη φορά την ισχυρή ανάπτυξη και τις πολύ στέρεες βάσεις της μεγαλύτερης εταιρείας της χώρας που αναπόφευκτα παίζει και ρόλο στην εθνική ανάπτυξη.

Στο ερώτημα εάν η θετική αυτή πορεία θα συνεχιστεί και στο μέλλον πιθανόν δίνουν απάντηση 3 + 1 άξονες που προέκυψαν από τα “ψιλά” γράμματα της χθεσινής ανακοίνωσης.

Ο πρώτος άξονας δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος - ταμείο ανάκαμψης και τα τεράστια έργα τα οποία θα γίνουν μέσω αυτού. Είναι προφανές ότι ο ΟΤΕ θα κατέχει ηγετική θέση στους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν καθώς είναι η μεγαλύτερη και πιο σοβαρή ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών που μπορεί αποδεδειγμένα να αναλάβει και να ολοκληρώσει στην ώρα τους έργα μεγάλων απαιτήσεων.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να συνεισφέρει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια στον οργανισμό πέρα από τις παραδοσιακές του δραστηριότητες. Αναλυτές της αγοράς μιλώντας ανεπίσημα κάνουν λόγο για ποσά που μπορεί να προσεγγίσουν και το ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην επόμενη πενταετία!

Ο δεύτερος άξονας που τεκμαίρεται από τις χθεσινές ανακοινώσεις του οργανισμού είναι ότι η ελληνική κοινωνία αρχίζει σιγά-σιγά να αγκαλιάζει το fiber to the home επιβραβεύοντας έτσι τις επενδύσεις αλλά και τη γρήγορη ανάπτυξη του από την εταιρεία. Από τη χθεσινή ερμηνεία των αποτελεσμάτων προκύπτει μία αύξηση της διείσδυσης του fiber to the home στην ελληνική κοινωνία ταυτόχρονα με την αύξηση των παρεχόμενων συνδέσεων. Είναι προφανές ότι ο όποιος ανταγωνισμός έχει μείνει πολύ πίσω στο συγκεκριμένο τομέα αρα ο ΟΤΕ αναμένεται να έχει τη μερίδα του λέοντος στις συγκεκριμένες συνδέσεις.

Ο τρίτος άξονας είναι η ραγδαία ανάπτυξη της Cosmote TV η οποία με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα αύξησε κατά 10% τους συνδρομητές της στις 640.000 περίπου πανελλαδικά.

Το μυστικό εδώ φαίνεται στην κατά πολλούς κλεισμένη συμφωνία της εταιρείας με τη μεγαλύτερη ελληνική ομάδα, τον Ολυμπιακό, για τη μετάδοση των αγώνων του την επόμενη περίοδο γεγονός πού θα οδηγήσει τους συνδρομητές της Cosmote σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές της αγοράς τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να αγγίξουν το 1 εκατομμύριο!

Μία τέτοια εξέλιξη είναι προφανές ότι θα καταστήσει την Cosmote TV κυρίαρχη ελληνική πλατφόρμα στην τηλεόραση αλλά θα έχει και τεράστιο αντίκτυπο στα έσοδα και τα κέρδη του οργανισμού. Ταυτόχρονα θα έχει τεράστια επίδραση και στο brand name της εταιρείας καθώς θα συνδεθεί άρρηκτα με την αγαπημένη ομάδα του μισού ελληνικού πληθυσμού…

Αξίζει να σημειωθεί η επική απάντηση του CEO κ.Μ.Τσαμάζ στο χθεσινό conference call για τα αποτελέσματα του οργανισμού ο οποίος ερωτηθείς για το θέμα απάντησε με το πάντα απαράμιλλο και μοναδικό ύφος του ότι δεν μπορεί να aπαντήσει τώρα για το θέμα διότι θα επισκιάσει την ανακοίνωση των πολύ καλών αποτελεσμάτων και θα το κάνει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Τέλος εκτός όλων των ανωτέρω η Cosmote συνεχίζει να φροντίζει τον πελάτη της καθώς χθες ανακοίνωσε απεριόριστη ομιλία για όλους τους συνδρομητές τον Giga Max συμβολαίων της. Η COSMOTE αλλάζει τα δεδομένα στα συμβόλαια κινητής, απελευθερώνοντας

την επικοινωνία, χωρίς αλλαγή στις τιμές και στηρίζει έμπρακτα τους συνδρομητές της -ιδιώτες και επιχειρήσεις- ώστε να επικοινωνούν ελεύθερα, όπου και αν βρίσκονται.

Παράλληλα, τα COSMOTE GIGAMAX και τα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX διαθέτουν επιλογές σε data που φτάνουν έως και τα απεριόριστα, χωρίς κανένα περιορισμό στην ταχύτητα, μέσα από τα κορυφαία δίκτυα 4G και 5G της COSMOTE. Τα ανανεωμένα προγράμματα της COSMOTE απευθύνονται σε όλους, με επιλογές που ξεκινούν από €24, για να έχει ο κάθε συνδρομητής το πρόγραμμα που του ταιριάζει.