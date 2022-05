Twitter: Αποχωρούν δύο υψηλόβαθμα στελέχη – «Παγώνουν» οι προσλήψεις (tweets)

Συνεχίζονται οι αλλαγές και οι ανακατατάξεις στο Twitter, καθώς δύο υψηλόβαθμα στελέχη που επιβλέπουν τις διευθύνσεις πελατών και εσόδων της εταιρείας θα αποχωρήσουν από την Twitter Inc, όπως ενημέρωσε τους εργαζόμενους, ο εκτελεστικός διευθυντής Παράγκ Αγκραουάλ σε ένα εσωτερικό σημείωμα που δημοσιοποίησε χθες.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην εταιρεία από τότε, που ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι θα την εξαγοράσει έναντι τιμήματος 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων (42,37 δισεκατομμυρίων ευρώ).

Όπως ανέφερε ο Αγκραουάλ στο ίδιο σημείωμα, το οποίο διάβασε το Reuters, η εταιρεία θα παύσει το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας προσλήψεων, αλλά και θα αξιολογήσει τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, προκειμένου να αποφασίσει αν κάποιες «θα πρέπει να αποσυρθούν».

Ο ίδιος, απέδωσε την απόφαση αυτή, μερικώς, στην αδυναμία του Twitter να επιτύχει τους στόχους αύξησης του αριθμού των χρηστών και των εσόδων του, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη για την επίτευξη των στόχων επιθετικής ανάπτυξης, όπως αυτοί είχαν τεθεί το 2020.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεχτικοί με τις ομάδες μας, τις προσλήψεις, αλλά και τα κόστη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αγκραουάλ.

Interrupting my paternity leave to share some final @twitter-related news: I’m leaving the company after over 7 years.

Η εταιρία έχει θέσει ως στόχο ετήσια έσοδα 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (7,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων) αλλά και 315 εκατομμύρια ημερήσιων χρηστών από τα τέλη του 2023.

Ωστόσο, η Twitter Inc εγκατέλειψε τους παραπάνω στόχους στην πιο πρόσφατη αναφορά για τα κέρδη της.

Ο Κέιβον Μπέικπουρ που ηγήθηκε της διεύθυνσης πελατών του Twitter και ο Μπρους Φαλκ, που επέβλεπε τον τομέα των εσόδων, ανέφεραν χθες σε αναρτήσεις τους, ότι οι αποχωρήσεις τους, δεν αποτελούν δικές τους αποφάσεις.

I wanted to take a moment to thank all the teams and partners I’ve been lucky enough to work with during the past 5 years. Building and running these businesses is a team sport

— bruce.falck() (@boo) May 12, 2022