Η αυξανόμενη απειλή της παγκόσμιας ύφεσης-Kenneth Rogoff

CAMBRIDGE – Η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε μια τέλεια καταιγίδα, με την Ευρώπη, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να εισέρχονται ταυτόχρονα σε ύφεση αργότερα φέτος. Οι κίνδυνοι μιας παγκόσμιας τριπλής ύφεσης αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Μια ύφεση στην Ευρώπη είναι σχεδόν αναπόφευκτη εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακωθεί και η Γερμανία, η οποία αντιστέκεται λυσσαλέα στις εκκλήσεις να τραβήξει την πρίζα - ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τελικά υποχωρήσει. Η Κίνα δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο να διατηρήσει τη θετική ανάπτυξη μπροστά στα δρακόντεια lockdown για τον COVID-19, τα οποία έχουν ήδη φέρει τη Σαγκάη σε ένα οδυνηρό lockdown και τώρα απειλούν το Πεκίνο. Στην πραγματικότητα, η κινεζική οικονομία μπορεί ήδη να βρίσκεται σε ύφεση. Και με τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ να αυξάνονται επί του παρόντος με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 40 ετών, οι προοπτικές για μια ήπια προσγείωση για τις τιμές χωρίς μεγάλο πλήγμα στην ανάπτυξη φαίνονται όλο και πιο απομακρυσμένες.

Οι ιδιωτικές και οι επίσημες οικονομικές προβλέψεις άρχισαν πρόσφατα να υπογραμμίζουν τους αυξανόμενους περιφερειακούς κινδύνους, αλλά ίσως να υποτιμούν τον βαθμό στον οποίο πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους. Τα εκτεταμένα lockdown στην Κίνα, για παράδειγμα, θα προκαλέσουν όλεθρο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού βραχυπρόθεσμα, αυξάνοντας τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και μειώνοντας τη ζήτηση στην Ευρώπη. Κανονικά, αυτά τα προβλήματα μπορεί να αμβλυνθούν από τις χαμηλότερες τιμές των εμπορευμάτων. Αλλά χωρίς σαφές τέλος στην Ουκρανία, οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές σε οποιοδήποτε σενάριο.

Μια ύφεση στις ΗΠΑ, ειδικά εάν πυροδοτηθεί από έναν κύκλο αυξήσεων των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, θα περιόριζε την παγκόσμια ζήτηση εισαγωγών και θα προκαλέσει χάος στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Και παρόλο που η ύφεση στην Ευρώπη συνήθως εκπέμπεται παγκοσμίως κυρίως λόγω της μειωμένης ζήτησης, μια επιβράδυνση που προκαλείται -ν πόλεμο θα μπορούσε να κλονίσει ριζικά την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και τις χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως.

Πόσο πιθανό είναι καθένα από αυτά τα γεγονότα; Η αναπτυξιακή τροχιά της Κίνας επιβραδύνεται εδώ και πολύ καιρό, με μόνο έναν συνδυασμό τύχης και κυρίως ικανής μακροοικονομικής διαχείρισης να αποτρέπει μια σοβαρή ύφεση. Αλλά καμία προσεκτική μακροοικονομική διαχείριση δεν μπορεί να σώσει τη κατάσταση εάν η κινεζική ηγεσία έχει κάνει λάθος έκκληση για τον COVID-19.

Οι περισσότερες ασιατικές χώρες έχουν πλέον εξέλθει από τις στρατηγικές μηδενικού COVID-19 και προχωρούν σε καθεστώτα που διαχειρίζονται τον COVID-19 ως ενδημική απειλή, αλλά δεν τον αντιμετωπίζουν ως πανδημία. Όχι η Κίνα. Εκεί, η κυβέρνηση ξοδεύει τεράστια ποσά για να μετατρέψει άδεια κτίρια γραφείων στο κέντρο της πόλης σε κέντρα καραντίνας.

Ίσως τα νέα κέντρα καραντίνας να είναι μια λαμπρή ιδέα, που παρέχουν έναν τρόπο να ανακατευθύνει τον φουσκωμένο κατασκευαστικό τομέα της Κίνας προς πιο κοινωνικά χρήσιμες δραστηριότητες - να συσσωρεύονται περισσότερα νέα έργα πέρα ​​από χρόνια υπερκατασκευής (κάτι για το οποίο προειδοποιήσαμε ο οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Yuanchen Yang και εγώ το 2020). Ίσως οι ηγέτες της Κίνας γνωρίζουν κάτι που δεν γνωρίζουν οι δυτικοί ομολόγους τους σχετικά με την επείγουσα ανάγκη προετοιμασίας για την επόμενη πανδημία, οπότε τα κέντρα καραντίνας θα μπορούσαν να φαίνονται θετικά οραματιστικά. Πιθανότερο, ωστόσο, η Κίνα γέρνει στους ανεμόμυλους στην προσπάθεια να δαμάσει τον ολοένα και πιο μεταδοτικό ιό, οπότε τα κέντρα θα αποδειχθούν τεράστια σπατάλη πόρων και τα lockdown μάταια.

Ο κίνδυνος ύφεσης των ΗΠΑ έχει σίγουρα εκτοξευθεί στα ύψη, με τις κύριες αβεβαιότητες τώρα να είναι ο χρόνος και η σοβαρότητά της. Η αισιόδοξη άποψη ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί σημαντικά από μόνος του και ότι επομένως η Fed δεν θα χρειαστεί να αυξήσει υπερβολικά τα επιτόκια, φαίνεται μέρα με τη μέρα πιο αμφίβολη. Με τις αποταμιεύσεις να έχουν εκτιναχθεί στα ύψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η καταναλωτική ζήτηση θα παραμείνει ισχυρή, ενώ τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας γίνονται ακόμη χειρότερα.

Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται να μειώνει τις πολιτικές τόνωσης της οικονομίας, αλλά αυτό θα αυξήσει τις ανησυχίες για την ύφεση, ακόμη και αν συμβάλει κάπως στον μετριασμό του πληθωρισμού. Και αν τα προγράμματα τόνωσης συνεχίσουν – και, σε ένα έτος εκλογών, γιατί όχι; – θα κάνει τη δουλειά της Fed ακόμη πιο δύσκολη.

Όσον αφορά την Ευρώπη, η ανάκαμψη από την οικονομική επιβράδυνση στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα είχε απειλήσει την ανάπτυξή της ακόμη και χωρίς τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όμως ο πόλεμος έχει ενισχύσει πολύ τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία της Ευρώπης. Η ανάπτυξη είναι ήδη αδύναμη. Εάν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν καταφύγει στη χρήση χημικών ή τακτικών πυρηνικών όπλων, η Ευρώπη θα αναγκαστεί να κόψει το σχοινί αποφασιστικά, με αβέβαιες συνέπειες τόσο για την οικονομία της όσο και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, κάτι που μπορεί να σημαίνει επιβολή κυρώσεων και στην Κίνα. Εν τω μεταξύ, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δέχονται σημαντική πίεση να αυξήσουν σημαντικά τις δαπάνες τους για την εθνική άμυνα.

Σαφώς, οι αναδυόμενες αγορές και οι φτωχότερες αναπτυσσόμενες οικονομίες θα υποφέρουν σε μεγάλο βαθμό σε περίπτωση παγκόσμιας ύφεσης. Ακόμη και οι χώρες εξαγωγής ενέργειας και τροφίμων, οι οποίες μέχρι τώρα είχαν ωφεληθεί οικονομικά -ν πόλεμο λόγω των υψηλών τιμών, πιθανότατα θα είχαν προβλήματα.

Με λίγη τύχη, ο κίνδυνος μιας συγχρονισμένης παγκόσμιας ύφεσης θα υποχωρήσει μέχρι τα τέλη του 2022. Αλλά προς το παρόν, οι πιθανότητες ύφεσης στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Κίνα είναι σημαντικές και αυξάνονται, και μια κατάρρευση σε μια περιοχή θα αυξήσει τις πιθανότητες κατάρρευσης στα άλλα. Ο υψηλός πληθωρισμός δεν κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι στο ύψος των καθηκόντων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σύντομα.

Kenneth Rogoff, a former chief economist of the International Monetary Fund, is Professor of Economics and Public Policy at Harvard University.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org