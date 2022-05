Σούπερ μάρκετ: Κύκλος εξαγορών στην περιφέρεια

Ανοίγει εκ νέου ο κύκλος των εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ με την αυξανόμενη αβεβαιότητα λόγω της πληθωριστικής κρίσης να επιταχύνει τις εξελίξεις.

Από τη μια οι φρενήρεις ρυθμοί ανόδου του λειτουργικού κόστους και οι πιέσεις στα περιθώρια κέρδους και από την άλλη η περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων αγοράς των μεγάλων παικτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχουν εντείνει την ανησυχία των μικρομεσαίων αλυσίδων για την «κάτω γραμμή» του ισολογισμού τους, με αποτέλεσμα να επιδιώκουν οι ίδιες την αναζωπύρωση των παγωμένων «φλερτ» της προ COVID εποχής. Αλλωστε οι πάντες παραδέχονται πως το «πάρτι» της πανδημίας, που έδωσε ανάσες ακόμη και στις «ασθμαίνουσες» επιχειρήσεις της οργανωμένης λιανικής, τελείωσε.

Επιλέγουν

Την ίδια στιγμή, οι ισχυροί εκπρόσωποι του κλάδου καλοβλέπουν το ενδεχόμενο να «βάλουν πόδι» στις αγορές της περιφέρειας, με δεδομένο ότι η αγορά, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν παρέχει πλέον άπειρες ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης, καθώς δεν είναι εύκολο να βρει κάποιος «καλά» σημεία.

Εχοντας λοιπόν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον «αφρό» από τα έτοιμα καταστήματα των τοπικών παικτών, ξεπερνούν τόσο τον σκόπελο της πολύχρονης γραφειοκρατίας που απαιτείται για την ανέγερση νέων καταστημάτων όσο και το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, ειδικά στην παρούσα φάση. Επιπλέον, η εξαγορά μιας μικρής αλυσίδας με τζίρο έως 15 εκατ. ευρώ, ή μεμονωμένων καταστημάτων, συνήθως δεν απαιτεί προηγούμενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τρεις πρώτες κινήσεις

Κατά το πρώτο τετράμηνο εφέτος έχουμε ήδη τις τρεις πρώτες κινήσεις εξαγορών, με τελευταία τη συμφωνία της Σκλαβενίτης για την απόκτηση 9 εκ των 11 καταστημάτων της γιαννιώτικης αλυσίδας SEP Markets.

Τον χορό των εξαγορών άνοιξε η Μασούτης που ήρθε σε συμφωνία με την κρητική συνεταιριστική αλυσίδα ΣΥΝΚΑ για την απόκτηση του 50% νέας εταιρείας στην οποία μεταβιβάζεται όλη η δραστηριότητα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου του συνεταιρισμού.

Με την υλοποίηση της συμφωνίας, για την οποία εκκρεμεί η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα θα αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά της Κρήτης, των Κυκλάδων και της Κέρκυρας. Μάλιστα η Μασούτης φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει και άλλα τέτοια deals το επόμενο διάστημα, με τον Γιάννη Μασούτη, CEO της αλυσίδας, να έχει δηλώσει πολλές φορές ότι στην αλυσίδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη «αγαπούν» την ανάπτυξη μέσω εξαγορών.



Αυτή την περίοδο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μασούτης φέρεται να έχει προσεγγίσει δύο τοπικές αλυσίδες της Πελοποννήσου, που διαθέτουν συνολικό δίκτυο 40 καταστημάτων.

Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε ακόμη μία κίνηση εξαγοράς, με την αλυσίδα σουπερμάρκετ Πίτσιας, που εδρεύει στην Πιερία, να αποκτά τον έλεγχο τριών καταστημάτων της αλυσίδας Μαζί Markets. Το μοντέλο επέκτασης στην περιφέρεια μέσω της απόκτησης μέρους του δικτύου τοπικών παικτών, που έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν από μεγαλύτερους και μικρότερους εκπροσώπους του κλάδου των σουπερμάρκετ, εξετάζεται και από αλυσίδες μεσαίου μεγέθους, όπως η Market Ιn και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Τα μερίδια

Τα ελληνικά σουπερμάρκετ – εξαιρουμένης της Lidl που δεν δημοσιεύει ισολογισμό – τζιράρουν περί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.



Τα μερίδια των παικτών με βάση την έρευνα της KPMG The Future of Retail Sector είναι: Σκλαβενίτης με 31%, ακολουθούν με 19,9% για την ΑΒ Βασιλόπουλος, Μetro (Metro Cash & Carry και My market) με 13,1%, Μασούτης με 8,7% και Γαλαξίας με 5%.