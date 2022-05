ΣΥΡΙΖΑ: Η αποτίμηση της εσωτερικής κάλπης – Πρόεδρος με 99,05% ο Αλέξης Τσίπρας

Δήλωση για το αποτέλεσμα των εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Με 172.000 μέλη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από σήμερα το μεγαλύτερο κόμμα ενεργών μελών στη χώρα μας Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για τη σημερινή γιορτή της Δημοκρατίας. Σήμερα κάναμε ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο, ένα αποφασιστικό βήμα για να ξαναφέρουμε την ελπίδα πίσω στον τόπο μας. Με την ένταξη πάνω από 110.000 νέων μελών στις γραμμές μας, με 172.000 συνολικά εγγεγραμμένα μέλη στις οργανώσεις του κόμματος και της νεολαίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία είναι πλέον ένα άλλο κόμμα. Ένα κόμμα πιο μαζικό, λαϊκό, νεανικό, σύγχρονο και ριζοσπαστικό. Μα πάνω από όλα, ένα κόμμα των μελών του. Ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας, που σήμερα άπλωσε τις ρίζες του σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της υπαίθρου, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Γίναμε σήμερα το μαζικότερο κόμμα ενεργών μελών στη χώρα μας και ένα από τα πιο μαζικά κόμματα της Αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία. Μετατρέπει την ελπίδα σε ισχυρή δύναμη αλλαγής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Πάνω από όλα τους δεκάδες χιλιάδες πολίτες, παλιά και νέα μέλη μας που προσήλθαν στις κάλπες και έστειλαν πίσω τον λογαριασμό αλλά και με τίμησαν, προσωπικά με την εμπιστοσύνη τους. Αισθάνομαι βαριά αυτή την ευθύνη. Και θέλω να υπενθυμίσω: Ο ΣΥΡΙΖΑ των 30.000 μελών, τότε, κέρδισε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ των 172.000 μελών σήμερα είναι βέβαιο ότι θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αποφασίσει να στήσει κάλπες ο κ. Μητσοτάκης. Για να ξαναφέρουμε την ελπίδα και τη δικαιοσύνη στην πατρίδα μας. [Δήλωση για το αποτέλεσμα των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.]

Posted by Alexis Tsipras on Sunday, May 15, 2022