Η μεγάλη αξία της μείωσης εκπομπών CO2 και κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία

Με την κλιματική αλλαγή να έχει λάβει πλέον διαστάσεις έκτακτης ανάγκης στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχουν βάλει στόχο το… μηδέν, ακολουθώντας πιστά ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης, για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι διεθνώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένας «αγώνας δρόμου» για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ευρύτερα για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Πολλοί κλάδοι κινούνται ήδη προς ένα μέλλον μηδενικών ρύπων, αφού καθίσταται ολοένα και πιο σαφές ότι το κλιματικό «ρολόι» μετράει αντίστροφα.

Ιδίως οι δράσεις για μείωση της κατανάλωσης νερού καθίστανται ακόμα πιο αναγκαίες στην Ελλάδα που αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές ελλείψεις στα αποθέματα των υδάτινων πόρων, πρόβλημα που αναμένεται να ενταθεί στο άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, το 30% της επιφάνειας του ελλαδικού χώρου ενδέχεται να ερημοποιηθεί εντός των επόμενων δεκαετιών. Το φαινόμενο της λειψυδρίας πλήττει ήδη περιοχές κυρίως της Ανατολικής Ελλάδας, λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων και της παρατεταμένης ξηρασίας.

Η στρατηγική «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ» (Together Towards ZERO) κινείται στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων, όπως αυτοί έχουν τεθεί -ν όμιλο Carlsberg, με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα το 2022 και μακροπρόθεσμο το έτος 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με δύο ιδιόκτητα εργοστάσια, δυναμικότητας 2,1 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και τη Ριτσώνα Ευβοίας, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια σειρά δράσεων και πρακτικών για την καλύτερη δυνατή συμβολή της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων.

Επενδύοντας στον αδιάλειπτο εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού στο σύνολο των εγκαταστάσεών της, στο διάστημα 2015-2021 η εταιρεία πέτυχε μείωση 52% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 35% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 52% στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας.

Παράλληλα, βελτιστοποιώντας διαρκώς τις διαδικασίες σε κάθε στάδιο της παραγωγής, η εταιρεία επαναχρησιμοποιεί και ανακυκλώνει το νερό, έχοντας επιτύχει μείωση 48% στη χρήση του κατά την περίοδο 2015-2021.

Οι στόχοι του 2022

Για φέτος η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει θέσει ως στόχο να μειώσει κατά 50% τις εκπομπές άνθρακα στις παραγωγικές της μονάδες, στις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια θα προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές.

Επιπλέον, η εταιρεία επιδιώκει μηδενική χρήση ορυκτού άνθρακα στα εργοστάσιά της, ενώ σκοπεύει να μειώσει κατά 15% το αποτύπωμα άνθρακα από την πρώτη ύλη στο ποτήρι με το 100% της ψύξης να έχει χαμηλό κλιματικό αντίκτυπο.

Σχετικά με το νερό, ο στόχος για το 2022 είναι η μείωση κατά 25% του συνολικού όγκου νερού που χρησιμοποιεί στα ζυθοποιεία της.

Το 2030

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και σταθερό στόχο το μηδέν, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει θέσει μακροπρόθεσμο στόχο το 2030 να έχει πετύχει 30% μείωση στο αποτύπωμα άνθρακα από την πρώτη ύλη στο ποτήρι. Παράλληλα θα επιδιώξει να μειώσει κατά 50% τη χρήση νερού στα ζυθοποιεία της.

Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

Ο συνεχής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας είναι απαραίτητος για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και κατ’ επέκταση για τον εκμηδενισμό του ανθρακικού της αποτυπώματος μακροπρόθεσμα.

Συγκεκριμένα, στο εργοστάσιο στη Ριτσώνα η ζυθοποιία προχώρησε σε εξορθολογισμό της χρήσης του αερισμού, μέσω του οποίου σημειώθηκε μείωση της κατανάλωσης στη βιολογική μονάδα επεξεργασίας υγρών (WWTP – waste water treatment plant) κατά 0,25 kwh/hl, που συνεπάγεται με 110.000 kwh.

Το αεροστάσιο εκσυγχρονίστηκε με την εγκατάσταση νέου συστήματος ξήρανσης αέρα κατά 25% πιο αποδοτικού. Παράλληλα, έγινε προσθήκη ρυθμιστή στροφών σε κινητήρες ανεμιστήρων πύργων ψύξης για την αναβάθμιση του ψυχροστασίου.

Επιπλέον, προχώρησε η ρύθμιση των απαιτούμενων θερμοκρασιών σε κάθε στάδιο της παραγωγής, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των προγραμμάτων παστερίωσης φιαλών και κουτιών.

Όσον αφορά το εργοστάσιο στη Σίνδο, η εταιρεία προχώρησε σε εκσυγχρονισμό του λεβητοστασίου, αντικατάσταση ατμολέβητα με αντίστοιχο καλύτερης ενεργειακής απόδοσης και προσθήκη economizer καπναερίων.

Εγκατέστησε στο ζυθοβραστήριο την κεντρική πλατφόρμα brewmaxx, για την αυτοματοποίηση και την ολική παρακολούθηση όλων των διαδικασιών, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και στην ελαχιστοποίηση των απωλειών.

Το σύστημα αερισμού αναβαθμίστηκε στον βιολογικό καθαρισμό με αποτελεσματικότερους διαχυτές, πετυχαίνοντας μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 10%, ενώ ολοκληρώθηκε η θερμική μόνωση σε όλες τις σωληνώσεις του εργοστασίου.

Επιπλέον, εφαρμόστηκε για ακόμη μία χρονιά πλήθος βέλτιστων πρωτοβουλιών και πρακτικών - εγχειρίδιο του Ομίλου Carlsberg (Carlsberg Operational Manual), οι οποίες αφορούν στα μέσα λειτουργίας (παροχή νερού, ενέργειας κ.α), στα στάδια παρασκευής, ζυθοποίησης και επεξεργασίας (B&P), όπως επίσης και στη διάρκεια της διαδικασίας συσκευασίας.

Έτσι, συνεχίστηκε η συλλογή του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται κατά την διαδικασία της ζύμωσης της μπύρας, το οποίο και επαναχρησιμοποιείται για τις ανάγκες της παραγωγής και εμφιάλωσης.

Ούτε σταγόνα νερού χαμένη

Το νερό δεν είναι απλώς ένας ακόμα φυσικό πόρος. Είναι πηγή ζωής: Από νερό αποτελείται περίπου το 70% του ανθρώπινου σώματος, ενώ χωρίς αυτό ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει μόλις λίγες ημέρες. Και δεν είναι μόνο η επιβίωση: Η καθαριότητα, η μαγειρική, δεκάδες καθημερινές δραστηριότητες και φυσικά η καλλιέργεια, απαιτούν μεγάλες ποσότητες καθαρού, πόσιμου νερού. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη ζυθοποιία: Το σιτάρι και ο λυκίσκος χρειάζονται νερό για να αναπτυχθούν, καθιστώντας την προστασία των υδάτινων πόρων πέραν από ευθύνη και αναγκαιότητα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τον μηδενισμό της σπατάλης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία κάθε εκατόλιτρου μπύρας.

To 2021, στο εργοστάσιο της Σίνδου, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε σε αναβάθμιση των συστημάτων στο πλυντήριο φιαλών.

Παράλληλα, η διαδικασία βελτιστοποίησης των προγραμμάτων παστερίωσης συνεχίζεται.

Στη μονάδα παραγωγής της Ριτσώνας, υλοποιήθηκε επένδυση για νέα ώσμωση, κατάλληλη για επεξεργασία των απορριπτέων νερών.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται συνεχής και αναλυτική παρακολούθηση των καταναλώσεων, για κάθε παραγωγική διαδικασία ξεχωριστά, στο πλαίσιο της οποίας δίνεται η δυνατότητα για άμεση επέμβαση, με σκοπό την επίλυση θεμάτων διαρροών και καταναλώσεων, όταν αυτές ξεφεύγουν εκτός ορίων.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με μία ματιά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει 2 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, στη Σίνδο και τη Ριτσώνα. Απασχολεί συνολικά περισσότερους από 450 εργαζόμενους και διαθέτει ένα δίκτυο με 1.000 συνεργάτες χονδρεμπορίου και 112.500 σημεία πώλησης των προϊόντων της πανελλαδικά. 11 προϊόντα της παράγονται στην Ελλάδα, ενώ οι εξαγωγές της απευθύνονται σε 39 χώρες και στις 5 ηπείρους.