Πίτερ Νίκολας: Τελευταίο αντίο στον διακεκριμένο Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία – Το success story της Boston Scientific

Ένα από τα επίλεκτα μέλη της θρηνεί η ομογένεια και έναν δεινό επιχειρηματία που έκανε πράξη το «αμερικανικό όνειρο» ξεκινώντας από τα χαμηλά κι από μια ιδέα που τελικά αποδείχτηκε… χρυσή! Πρόκειται για τον Πίτερ Νίκολας, τον συνιδρυτή της Boston Scientific που «έφυγε» από καρκίνο στα 80 του χρόνια.

Γιος μεταναστών, του Νικόλα και της Βρυσούλας, γεννήθηκε στο Πόρτσμουθ του Νιου Χάμπσαϊρ, το Μάιο του 1941, αλλά πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε μια γειτονιά του Πόρτλαντ, όπου η παρουσία των Ελληνοαμερικανών ήταν αισθητή. Το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας λάτρευε τη θάλασσα και θέλησε να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του στο ναυτικό, όμως η επίλεκτη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ δεν τον δέχτηκε λόγω ενός προβλήματος στην όραση. Τελικά σπούδασε οικονομικά στο Duke University και έκανε μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Wharton School του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. Πάντως, η θάλασσα παρέμεινε μέχρι τα βαθιά του γεράματα η μεγάλη του αγάπη.

Στο πανεπιστήμιο Duke γνώρισε και ερωτεύτηκε την μετέπειτα γυναίκα του, Τζίνι Λίλυ, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, δύο γιους και μία κόρη. Η σύζυγος του ήταν δισεγγονή του Έλι Λίλυ, του οραματιστή φαρμακοποιού και χημικού που ίδρυσε την γνωστή αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly. Από την συγκεκριμένη εταιρεία ξεκίνησε και την καριέρα του στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας, με την πρώτη του δουλειά να αφορά τις πωλήσεις και το marketing.

Παρέμεινε στην Eli Lilly για μια δεκαετία, όπου μεταπήδησε στην εταιρεία ιατρικών προϊόντων Milipore Corporation.

Peter Nicholas, co-founder of the medical device maker Boston Scientific and its longtime leader as it grew into a global giant with tens of thousands of employees, has died. He was 80. https://t.co/N6Rqy8UL5u

