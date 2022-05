7ο Family Business Forum (KPMG): Iσχυρή παρουσία των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων

Συνεχίζοντας, ο Βαγγέλης Αποστολάκης, παρουσίασε σε διεθνή αποκλειστικότητα και πριν αυτά δημοσιευθούν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από την παγκόσμια έρευνα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις της KPMG Private Enterprise σε συνεργασία με το STEP Project Global Consortium στην παρουσίασή του με τίτλο “The regenerative power of family businesses: Transgenerational entrepreneurship”. Η έρευνα εμπλουτίστηκε με συμπεράσματα από discussion groups με CEOs και ακαδημαϊκούς καταλήγοντας στην «φόρμουλα της μακροχρόνιας επιτυχίας». Η επιχειρηματική αντίληψη ή ικανότητα και ο προσανατολισμός προς αυτούς συν ο έλεγχος της οικογένειας και η επιρροή προς την επιχείρηση είναι η φόρμουλα της επιτυχίας και αυτό που ονομάστηκε στην έρευνα ως «δύναμη της αναγέννησης».

Ερωτήματα όπως «Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να μεταφέρουν με επιτυχία επιχειρηματική γνώση στην επόμενη γενιά; Άραγε διδάσκεται ο επιχειρηματικός τρόπος σκέψης; Η επιχειρηματικότητα είναι ταλέντο ή δεξιότητα;» έθεσε στην παρουσίασή του με τίτλο «Επιχειρηματική φιλοσοφία και προσανατολισμός: Η διάχυση στη νέα γενιά ως προϋπόθεση επιτυχίας» ο Μάρκος Τσόγκας, Αν. Καθηγητής Διεθνούς Μάρκετινγκ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εστιάζοντας στον κρίσιμο ρόλο της επιτυχημένης μεταφοράς άρρητης γνώσης και επιχειρηματικών προσεγγίσεων στη νέα γενιά. Μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών, αλλά και αποτυχιών του επιχειρείν ο καθηγητής Μάρκος Τσόγκας προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

Η Άρτεμις Πάνου, Senior Manager, Deal Advisory, KPMG in Greece στην επόμενη ομιλία του συνεδρίου με τίτλο “Mergers & Acquisitions…the new challenge for Family Businesses”, αναφέρθηκε στις 5 μορφές των εταιρικών συναλλαγών, ενώ επισήμανε τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των εξαγορών και συγχωνεύσεων, το πώς επηρέασε η πανδημία τη στρατηγική των επιχειρήσεων, καθώς και τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά.

Για τις συμφωνίες μετόχων μίλησε η Σοφία Γρηγοριάδου, Δικηγόρος/ Managing Partner, Παπακωστόπουλος – Γρηγοριάδου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία (CPA Law firm), Ανεξάρτητο μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG. Αντικείμενο της παρουσίασης αποτέλεσε η ανάπτυξη της έννοιας και του σκοπού σύναψης των εξωεταιρικών συμφωνιών μεταξύ μετόχων εταιρειών ή/και τρίτων, οι συνήθεις όροι των συμφωνιών αυτών και η σχέση τους με το καταστατικό της εκάστοτε εταιρείας, καθώς και σχετικά πρακτικά ζητήματα.

Με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ συζήτησης συνεχίστηκε το Family Business Forum όπου 4 εκπρόσωποι οικογενειακών επιχειρήσεων που εμπλέκονται στη διοίκηση ή διακυβέρνηση των επιχειρήσεών τους μοιράστηκαν με το κοινό τις σκέψεις, γνώσεις και εμπειρίες τους σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικογενειακών επιχειρήσεων και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτών σε μια αγορά με δυναμικές αλλαγές. Οι Χρήστος Αποστολόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ναταλί Βαγιωνή, CEΟ, Fresh Line, Απόστολος Καραμπίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Karabinis Medical S.A. και Κωστής Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, CALPAK με το συντονισμό του Παύλου Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) αλλά και τη συμβολή του Βαγγέλη Αποστολάκη, Deputy Senior Partner, KPMG in Greece ως subject matter expert. Οι συμμετέχοντες εξιστόρησαν την πορεία των οικογενειακών επιχειρήσεων τους απατώντας σε θέματα που αφορούν σε θέματα διαδοχής, διακυβέρνησης και μετάβασης. Ο Βαγγέλης Αποστολάκης σημείωσε ένα κοινό σημείο που είχαν όλοι οι συμμετέχοντες, το όραμα και το αξιακό τους σύστημα. Επίσης αναφέρθηκαν στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και την ανθεκτικότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων σε περίοδο κρίσεων.

Για τη σύγχρονη δυναμική των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων μίλησε και η Γεωργία Σταματέλου, Partner, Head of Tax & Legal, KPMG in Greece. Μία δυναμική που μπορεί να οδηγήσει μία μικρή Οικογενειακή Επιχείρηση να εξελιχθεί σε Ελληνικό Οικογενειακό Όμιλο. Στη φάση αυτής της ανάπτυξης , εντείνεται πλέον η συζήτηση όσον αφορά στη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού και ανάδειξης της Ελλάδας ως δικαιοδοσίας διακράτησης συμμετοχών και κεντρικής διοίκησης (“holding hub”) και για Οικογενειακές Επιχειρήσεις. Με δεδομένη λοιπόν την ιδιάζουσα σημασία του θεσμού της Οικογενειακής Επιχείρησης εντός ενός διευρυμένου, πολύπλοκου και διαρκώς μεταβαλλόμενου φορολογικού περιβάλλοντος, η Γεωργία Σταματέλου επισήμανε ότι καθίσταται επιτακτική ανάγκη η επαναπροσέγγιση του θεσμού σε σχέση με τα φορολογικά κίνητρα και τις δυνατότητες που παρέχει η Ελλάδα, με γνώμονες, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη, τη βέλτιστη διακυβέρνηση, τη μεταβίβαση στις επόμενες γενεές, κλπ.

Μία ιστορία επιτυχημένης οικογενειακής επιχείρησης παρουσιάστηκε σε ένα ιδιαίτερο fireside chat με συμμετέχοντες τους Νίκο Υποφάντη, Δημοσιογράφο, ΣΚΑΪ και τον Χρίστο Παπαδημητρίου, CEO της εταιρείας «Καλαμάτα Παπαδημητρίου». Ο Χρίστος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στις επιτυχίες, επιλογές αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη διαδρομή της ανάπτυξης της επιχείρησης. Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στη συμβολή της οικογένειας, την κουλτούρα της επιχείρησης και την επέκταση του brand στο εξωτερικό που λειτουργεί με επιτυχία πλέον σε 35+ χώρες.

Η ημέρα έκλεισε με την τελευταία παρουσίαση από την Maria Sinanis, ανώτερη σύμβουλος και partner του Cambridge Advisors to Family Enterprise και διεθνής σύμβουλος οικογενειακών επιχειρήσεων. Η Maria Sinanis στην παρουσίαση με τίτλο “Building Family Unity” παρουσίασε τα κοινά πρότυπα οικογενειακής δυναμικής που αναδύονται στις οικογενειακές επιχειρήσεις δια μέσου των γενεών και δείχνει πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η οικογενειακή ενότητα για να κρατήσει την οικογένεια ευθυγραμμισμένη και ανθεκτική.

Υποστηρικτής του συνεδρίου ήταν η Genesis Pharma. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την τιμητική υποστήριξη των: ΕΕΝΕ, FBN Greece, LSE-Hellenic Alumni Association, ΣΒΕ, ΣΕΒ, ΣΕΒΕ.

