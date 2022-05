Novasports: Αποκλειστικά η «κούπα» του πρωταθλητή Ευρώπης στο Final Four της EuroLeague και η «μάχη» του Ολυμπιακού

Τέσσερις ομάδες, Ολυμπιακός, Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης υπόσχονται πανδαισία μπάσκετ στην «Stark Arena» του Βελιγραδίου με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague και το Novasports θα είναι εκεί και θα μεταφέρει ΖΩΝΤΑΝΑ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με πολύωρες μεταδόσεις και - με μοναδικό τρόπο και με τη σφραγίδα της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας, όλα όσα γίνουν στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, στο Final Four 2022 (19-21/5)!

Ο Ολυμπιακός, που επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια σε Final Four, η Aναντολού Εφές που θέλει να κρατήσει το στέμμα της, η περσινή φιναλίστ Μπαρτσελόνα και η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης συνθέτουν την εντυπωσιακή τετράδα του φετινού Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ. Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα καλούνται να ξεπεράσουν στον Α’ ημιτελικό, το εμπόδιο της κατόχου του τροπαίου Αναντολού Εφές (Πέμπτη 19/5, 19:00) προκειμένου να προκριθούν στον τελικό της διοργάνωσης και να διεκδικήσουν το 4ο τρόπαιο της ιστορίας τους. Εκεί θα περιμένει ο νικητής του Β΄ ημιτελικού, του ισπανικού «El Clasico» Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (Πέμπτη 19/5, 22:00).

Με πέντε απεσταλμένους στην πρωτεύουσα της Σερβίας, Δώρα Παντέλη, Δημήτρης Καρύδας, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Χρήστος Καούρης και ο Νικήτας Αυγουλής, το Novasports Prime από την Τετάρτη 18/5 έως και τo Σάββατο 21/5, θα μεταφέρει όλα όσα θα γίνουν στο Βελιγράδι μέσα από τις ειδικές εκπομπές «Playmakers» - στούντιο της Κάντζας με τον Γιαννίκο Δούσκα, αλλά και μέσα από την ειδική ενότητα στο site και τα social media του Νovasports.gr. Συνεντεύξεις Τύπου, προπονήσεις ομάδων, ρεπορτάζ, Live συνδέσεις, ειδικά αφιερώματα για τις ομάδες του Final Four και τις μεγάλες αναμετρήσεις των ημιτελικών καθώς και στιγμές - παρελθόν θα δώσουν τον ρυθμό κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης! Επίσης όλες οι εκπομπές Playmakers θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους Έλληνες μέσα - Web TV και το YouTube του Νovasports.gr. To Novasports όμως ετοιμάζει κι άλλες εκπλήξεις προκειμένου να βάλει τους φίλους του μπάσκετ για τα καλά το ρυθμό του Final Four, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πλούσιο οπτικό υλικό που αφορά τόσο στην ιστορία της διοργάνωσης, στις κορυφαίες στιγμές των ελληνικών ομάδων αλλά και στους τελικούς που έγραψαν ιστορία μέσα - Novasports4. Επίσης ένα νέο ντοκιμαντέρ της διοργανώτριας με τίτλο «Land of MVPs» θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 18/5 στις 22:30 στο Novasports Prime. Μια εξαιρετική σύμπτωση που σημειώθηκε σε 3 διοργανώσεις μπάσκετ και αφορά σε τρείς Σέρβους μπασκετμπολίστες και κέρδισαν το βραβείο του MVP: ο Nikola Jokic στο NBA, ο Vasilije Micic στη EuroLeague και ο Milos Teodosic στο EuroCup.

Ποδοσφαιρική πανδαισία στο Novasports

Εκτός όμως από τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, οι συνδρομητές Novasports θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και πανδαισία ποδοσφαίρου με την αυλαία των Play Offs της Super League Interwetten, το φινάλε των κορυφαίων πρωταθλημάτων της ισπανικής La Liga Santander και της γαλλικής Ligue 1, αλλά και τον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας DFB Pokal.

Πιο αναλυτικά οι φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (17/5, 20:00) και ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης (17/5, 20:00) για την 10η και τελευταία αγωνιστική των Play Offs της Super League Interwetten. Στη Γερμανία, θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου DFB Pokal, Φράιμπουργκ – Λειψία (21/5, 21:00), ενώ στη Γαλλία θα πραγματοποιηθεί η 38η και τελευταία αγωνιστική της Ligue 1 με τους φίλους του ποδοσφαίρου να παρακολουθούν σε παράλληλη μετάδοση έξι αγώνες με τις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας, Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, Λιλ, Μονακό. Παράλληλα, η αυλαία πέφτει και στην Ισπανία και στη La Liga Santander με τα παιχνίδια της 38ης αγωνιστικής να διεξάγονται το τριήμερο 20-22/5 και να μεταδίδονται όλα από τo Novasports.

Τρίτη 17 Μαΐου

19:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Α’ μέρος, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

20:00 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten Play Off 10η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου, ανάλυση του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη, Γιώργου Αργυρόγλου και Θωμά Μίχου

20:00 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten: ΠΑΣ Γιάννινα-Άρης, Novasports2 και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη, ανάλυση του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Διονύση Στρούμπου και Ευγένιου Δαδαλιάρα

21:30 Β’ Κατηγορία ιταλικού πρωταθλήματος Serie B, Play Off Ανόδου 1ος αγώνας: Μπενεβέντο-Πίζα, Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 EFL Championship Αγγλίας, Play Off Ανόδου Επαναληπτικός αγώνας: Νότιγχαμ Φόρεστ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Β’ μέρος, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

23:15 Novasports Football Club, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο

Τετάρτη 18 Μαΐου

12:30 EuroLeague Final Four 2022 Τελετή Βράβευσης, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

13:15 EuroLeague Final Four 2022 Συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων ομάδων, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:00 Playmakers – Final Four 2022, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

20:00 Β’ Κατηγορία ιταλικού πρωταθλήματος Serie B, Play Off 1ος αγώνας: Μπρέσια-Μόντσα, Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ Lega Serie A, Play Off Θέσεις 1-8, 2ος αγώνας: Μπρέσια-Σάσαρι, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Πέμπτη 19 Μαΐου

02:35 Αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου MLS: Philadelphia Union-Inter Miami CF, Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

12:00 Τένις WTA 250 Στρασβούργο Α’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

13:00 Τένις WTA 250 Μαρόκο Α’ Προημιτελικός, Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

14:00 Τένις WTA 250 Στρασβούργο Β’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

15:00 Τένις WTA 250 Μαρόκο Β’ Προημιτελικός, Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:00 Τένις WTA 250 Στρασβούργο Γ’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Τένις WTA 250 Μαρόκο Γ’ Προημιτελικός, Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:30 Playmakers – Final Four 2022, Pre-Game Show, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

18:30 Τένις WTA 250 Στρασβούργο Δ’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:00 EuroLeague Final Four 2022 Α’ Ημιτελικός: Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr

19:00 Τένις WTA 250 Μαρόκο Δ’ Προημιτελικός, Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:00 Playmakers – Final Four 2022, Mixed Game Show, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

21:00 Τουρνουά γκολφ PGA Championship 1η ημέρα, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Ρίπη

21:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga, Play Off 1ος αγώνας: Χέρτα Βερολίνου-Αμβούργο, Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 EuroLeague Final Four 2022 Β’ Ημιτελικός: Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr

24:00 Playmakers – Final Four 2022, Post-Game Show, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

Παρασκευή 20 Μαΐου

13:00 EuroLeague Final Four 2022 Συνέντευξη Τύπου των 2 φιναλίστ, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr

14:00 Τένις WTA 250 Μαρόκο Α’ Ημιτελικός, Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:00 Τένις WTA 250 Μαρόκο Β’ Ημιτελικός, Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Τένις WTA 250 Στρασβούργο Α’ Ημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

18:00 Playmakers – Final Four 2022, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

18:30 Τένις WTA 250 Στρασβούργο Β’ Ημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

21:00 Τουρνουά γκολφ PGA Championship 2η ημέρα, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Ρίπη

21:45 Ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ Lega Serie A, Play Off Θέσεις 1-8, 3ος αγώνας: Σάσαρι-Μπρέσια, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις, Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Βαγιεκάνο-Λεβάντε, Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Σάββατο 21 Μαΐου

11:05 Αγώνες αυτοκινήτων DTM Προκριματικός αγώνας, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Σκευοφύλακα

14:00 Τένις WTA 250 Μαρόκο Τελικός, Novasports Start σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

14:30 Αγώνες αυτοκινήτων DTM Κύριος αγώνας, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Σκευοφύλακα

16:00 Τένις WTA 250 Στρασβούργο Τελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

17:00 EuroLeague Final Four 2022 Μικρός Τελικός, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr

18:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Βαλένθια-Θέλτα, Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:00 Playmakers – Final Four 2022, Pre-Game Show, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

19:00 Ιταλικό πρωτάθλημα Serie B, Πίζα-Μπενεβέντο, Novasports σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

20:00 EuroLeague Final Four 2022 Τελικός & Απονομή Τροπαίου, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr

20:00 Τουρνουά γκολφ PGA Championship 3η ημέρα, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Ρίπη

21:00 Γερμανικό Κύπελλο DFB Pokal Τελικός: Φράιμπουργκ Λειψία, Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1, 38η αγωνιστική: Παρί Σεν Ζερμέν-Μετς, Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Μαρσέιγ-Στρασμπούρ, Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Λιλ-Ρεν, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Λανς-Μονακό, Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Ρενς-Νις, Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Ναντ-Σεντ Ετιέν, Novasports News σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 Β’ Κατηγορία ισπανικού πρωταθλήματος La Liga SmartBank, 41η αγωνιστική, Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

22:30 Playmakers – Final Four 2022, Post-Game Show, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

Κυριακή 22 Μαΐου

11:05 Αγώνες αυτοκινήτων DTM Προκριματικός αγώνας, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Σκευοφύλακα

14:30 Αγώνες αυτοκινήτων DTM Κύριος αγώνας, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Σκευοφύλακα

18:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Έλτσε-Χετάφε, Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Βελγικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Κλαμπ Μπριζ-Άντερλεχτ, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

20:00 Τουρνουά γκολφ PGA Championship 4η ημέρα, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Ρίπη

21:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Αλαβές-Κάδιθ, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Γρανάδα-Εσπανιόλ, Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Οσασούνα-Μαγιόρκα, Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ Lega Serie A, Play Off Θέσεις 1-8, 4ος αγώνας (αν χρειαστεί): Πέζαρο-Βίρτους Μπολόνια Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ, Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

23:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης, Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

23:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο, Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

Δευτέρα 23 Μαΐου

01:05 Αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου MLS 13η αγωνιστική: Inter Miami CF-New York Red Bulls, Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga Play Off 2ος αγώνας: Αμβούργο-Χέρτα Βερολίνου, Novasports3

21:45 Monday Football Club, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο