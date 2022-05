Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρώτα το Νταβός, μετά οι αποφάσεις για ανασχηματισμό

Το καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε μπορεί να έβαλε πολλούς σε διάθεση διακοπών, οι πολιτικοί ψίθυροι για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όμως, έδιναν και έπαιρναν στα πολιτικά πηγαδάκια, συνδέοντας αναπόδραστα τον χρόνο και το εύρος των όποιων παρεμβάσεων του πρωθυπουργού στο κυβερνητικό σχήμα και με τον χρόνο των εκλογών. Σε πρώτο πλάνο, πάντως, δείχνει να είναι ένας τελευταίος ανασχηματισμός.

Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, δεν έχει εκδηλώσει τις προθέσεις του και εστιάζει στη διεθνή του ατζέντα αυτή την ώρα. Σήμερα βρίσκεται στη Βοστόνη και είναι εκ των ομιλητών στην τελετή αποφοίτησης του Boston University, ενώ αμέσως μετά ταξιδεύει στην Ελβετία για το… μεταχρονολογημένο Φόρουμ του Νταβός, το οποίο αναβλήθηκε τον Ιανουάριο και θα γίνει, εν τέλει, αυτές τις μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης ο κ. Μητσοτάκης θα είναι εκ των ομιλητών στο European Dinner του Φόρουμ, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και την πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Το επόμενο πρωί, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πρόγευμα εργασίας με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, όπου αναμένεται να βρεθούν οι ηγέτες Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας, Αλβανίας κ.ο.κ., όπου θα τεθούν επί τάπητος και τα θέματα ενέργειας. Το πρωί της Τετάρτης ο κ. Μητσοτάκης θα έχει εφ’ όλης της ύλης, one on one, συζήτηση με τον πρόεδρο του Φόρουμ του Νταβός Μπόργκε Μπρέντε.

Ακόμα, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών ραντεβού με επενδυτικό πρόσημο, εξ ου και στο ταξίδι θα τον συνοδεύει και ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου Αλέξης Πατέλης. Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συναντήσεις με εκπροσώπους του Εμιρατινού κρατικού fund Mubadala, με τον πρόεδρο της VW Χέρμπερτ Ντις, τον πρόεδρο της Microsoft Μπραντ Σμιθ, τον αντιπρόεδρο της Google Ματ Μπρίτιν, τον πρόεδρο της Meta, της μητρικής εταιρίας του Facebook, Νικ Κλεγκ και τον δισεκατομμυριούχο Αμερικανό επενδυτή Ρέι Ντάλιο της Bridgewater Associates.

Ώρα αποφάσεων

Οι όποιες αποφάσεις, συνεπώς, θα ληφθούν μετά την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη στην Αθήνα αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το υπουργικό συνεδριάζει, για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια με φυσική παρουσία, το πρωί της Παρασκευής. Κάποιοι εκτιμούσαν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε, αν ήθελε να κάνει μια «ακαριαία» κίνηση, να αξιοποιήσει την Πέμπτη, αν δεν φαίνεται ακόμα σχετική κινητικότητα στον ορίζοντα. Εκείνη την ημέρα, δε, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Βαυαρό πρωθυπουργό Μάρκους Ζέντερ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμα, πριν καταλήξει στις επιλογές του. Από πολλές πηγές, πάντως, προκύπτει ότι ο ίδιος έχει κάνει και αναγνωριστικές συζητήσεις με κάποιους υπουργούς. Και μπορεί ο ίδιος να μην έχει αφήσει να διαφανούν οι σκέψεις του για το εύρος και τον χρόνο των παρεμβάσεων στο κυβερνητικό σχήμα, η κουβέντα για κυοφορούμενες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, όμως, έχει ανοίξει.

Όπως αναφέρουν πολιτικές πηγές με εμπειρία, το εύρος ενός ανασχηματισμού δείχνει πάντα ορισμένα πράγματα. Κάποιοι εκτιμούν ότι ένας ανασχηματισμός ως γεγονός και μόνο κλείνει την κουβέντα περί εκλογών το φθινόπωρο. Άλλοι στέκονται στο “εύρος” των αλλαγών, λέγοντας ότι μια περιορισμένη παρέμβαση μπορεί να αφήνει “παράθυρο”. Εφόσον, πάντως, υπάρξουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα άμεσα ή εντός του Ιουνίου, βασική «πηγή» θα είναι και πάλι η Κ.Ο. της ΝΔ, καθώς, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, πρέπει να ληφθούν υπόψιν και οι κομματικές ισορροπίες. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, έχει δείξει σε αντίστοιχες περιστάσεις ότι επιφυλάσσει πάντα εκπλήξεις.

