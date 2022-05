Δένδιας: Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη – Ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων για την ελληνοαμερικανική συμφωνία

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζορτζ Τσούνη, πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντάλλαξαν ρηματικές διακοινώσεις για την κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) από Ελλάδα και ΗΠΑ, ένα ορόσημο για την ενδυνάμωση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

During a meeting with @USAmbassadorGR, we exchanged Notes Verbales on the ratification of the Second Protocol of Amendment to the MDCA by #Greece & #USA respectively. A milestone in terms of strengthening 🇬🇷🇺🇸 strategic relations. pic.twitter.com/R5dce9AGnk

