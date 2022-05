ΕΣΕΕ: Με σημαντικές συμμετοχές και οργανωτικές καινοτομίες το Συνέδριο Future of Retail 2022

Οι παγκόσμιες τάσεις του Λιανικού Εμπορίου, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προκαλούν ο ψηφιακός και ο «πράσινος» μετασχηματισμός της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας «συναντούν» τις τεχνολογικές καινοτομίες που αλλάζουν την αγοραστική εμπειρία στο φυσικό κατάστημα, στο Συνέδριο Future of Retail 2022 της ΕΣΕΕ που πραγματοποιείται στην Αθήνα (ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental) στις 27–29 Μαΐου. Ανάμεσα στις διακεκριμένες διεθνείς προσωπικότητες και τους θεσμικούς εκπροσώπους του Retail που έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους με φυσική παρουσία ξεχωρίζουν:

· Ο κ. Jacques Creyssel, Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Λιανικού Εμπορίου (FIRA), ο οποίος επισκέπτεται θεσμικά για πρώτη φορά τη χώρα μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) εκπροσωπεί αποκλειστικά το ελληνικό λιανεμπόριο στη FIRA, που είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια οργάνωση λιανικού εμπορίου με έδρα τη Νέα Υόρκη.

· Η κα Christel Delberghe, Γενική Διευθύντρια της EuroCommerce, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου, η οποία μάλιστα θα συμμετάσχει σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κ. Creyssel, για «το λιανικό εμπόριο με ορίζοντα το 2040».

· Ο κ. Scot Case, Αντιπρόεδρος Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικού Εμπορίου των ΗΠΑ (NRF), με έδρα την Ουάσιγκτον

· Ο κ. Selvane Mohandas du Ménil, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Πολυκαταστημάτων.

· Η κα Lucia Cusmano, Επικεφαλής Οικονομολόγος και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Επιχειρηματικότητας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Περιφερειών και Πόλεων του ΟΟΣΑ.

· Ο κ. Carl Benedikt Frey, Επικεφαλής Οικονομολόγος και Διευθυντής του Προγράμματος «Το μέλλον της εργασίας» του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, θα μας μιλήσει για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και τις επιπτώσεις στους εργαζομένους από τη ψηφιακή μετάβαση κρατών και επιχειρήσεων.

· Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσδίδει στο Συνέδριο η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής έκθεσης Retail 2040 από τον κ. Totti Könnölä, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Insight Foresight Institute (IFI).

Από την πλευρά της διεθνούς και ελληνικής επιχειρηματικής «σκηνής», Πρόεδροι, CEOs και εξειδικευμένα στελέχη, μεγάλων και καταξιωμένων ομίλων και εταιριών του λιανεμπορίου, της τεχνολογίας και του τραπεζικού κλάδου θα παρουσιάσουν στο Συνέδριο προτάσεις και καινοτομίες για όλα τα θέματα που συνθέτουν την πολύ πλούσια «προβληματική» του Future of Retail, γύρω από τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεων.

Θεματικές ενότητες

Οι βασικές θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν τις εργασίες του Future of Retail 2022 είναι:

– Οι ψηφιακές τεχνολογίες που αλλάζουν το εμπόριο

– Μεταμορφώνοντας τα καταστήματα μέσα από την τεχνολογία

– Εμπόριο και Βιωσιμότητα

– Έξυπνες Συναλλαγές & Νέες Τάσεις στις Πληρωμές

– Η τεχνητή νοημοσύνη στο λιανικό εμπόριο

– Ηλεκτρονικό εμπόριο και καινοτομία

– Η βιομηχανία της μόδας μετά την πανδημία

– Έξυπνες πόλεις και εμπόριο

– Τα πολυκαταστήματα στο κέντρο των πόλεων

– Η μόδα την εποχή της ψηφιακής αναπαραγωγής της

– Το αποτύπωμα του τουρισμού στο λιανικό εμπόριο

– Η επίδραση της τεχνολογίας στην εργασία και τις επιχειρήσεις

800 σύνεδροι

Το Future of Retail 2022, την επίσημη έναρξη των εργασιών του οποίου θα κηρύξει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνης Γεωργιάδης, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν περισσότεροι από 800 σύνεδροι, εκπρόσωποι εμπορικών συλλόγων όλης της χώρας, καθώς και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων και μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας παρεμβαίνει την Παρασκευή το απόγευμα 27 Μαΐου.

Το Σάββατο θα μιλήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας θα δώσει στο Συνέδριο τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της ΤτΕ για την ελληνική οικονομία, το εμπόριο και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Θα μετέχουν επίσης ο Υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δήμας και η Υφυπουργός Εργασίας αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας κα Μαρία Συρεγγέλα. Στο συνέδριο θα παρέμβει και η κα Έφη Αχτσιόγλου βουλευτής-Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Retail Innovation Lab»

H καινοτόμος πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του Future of Retail 2022 περιλαμβάνει το Retail Innovation Lab, μία «Έκθεση Τεχνολογίας μέσα στο Συνέδριο». Σε ένα χώρο 300 τ.μ όπου ελληνικές επιχειρήσεις και Εκπαιδευτικά/Τεχνολογικά Ινστιτούτα θα παρουσιάζουν καινοτομίες όπως: ψηφιακά ράφια, ψηφιακό τραπέζι, ψηφιακό δοκιμαστήριο, τεχνολογίες «pay as you go», ολογραφικές προβολές προϊόντων, καθώς και υπηρεσίες από ελληνικές startups που απευθύνονται στις εμπορικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ: https://www.futureofretail.com.gr/el/programma

Δείτε τους Ομιλητές εδώ: https://www.futureofretail.com.gr/el#paragraph-speakers