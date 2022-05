Ξενάγηση στο The Ellinikon Experience Centre (pics)

Η Lamda Development παρέδωσε πρόσφατα στο κοινό το The Ellinikon Experience Centre, το μεγαλύτερο και πιο τεχνολογικά προηγμένο Κέντρο Επισκεπτών αστικής ανάπτυξης στον κόσμο. Το Experience Centre περιμένει όλο τον κόσμο καθημερινά για να ανακαλύψει τo Έργο του Ελληνικού, της μεγαλύτερη αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη και το όραμα που κρύβεται πίσω του.

Μέσα από πέντε θεματικές ζώνες, με περισσότερα από 22 βιωματικά εκθέματα, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κοινό μπορεί να δει να ξετυλίγεται μπροστά του η ιστορία της περιοχής και η σύνδεσή της με το μέλλον του Ελληνικού, ένα μέλλον, καλύτερο και πιο βιώσιμο για όλους.

Το Experience Centre βρίσκεται μέσα στο Experience Park και στεγάζεται σε ένα από τα τρία υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Νεότερα Μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το ταξίδι ξεκινάει από μια ψηφιακή περιήγηση που καλύπτει όλα τα στάδια, από την πλούσια ιστορία της περιοχής έως τα εμβληματικά έργα που συνθέτουν τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του The Ellinikon και θα γίνουν πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια.

Living a New Era

Κάτω από έναν επιβλητικό θόλο που αποτυπώνει τη ροή του αέρα, συνδέοντας την ιστορία του σημείου και αποτείνοντας φόρο τιμής στην αρχιτεκτονική του Saarinen, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν το Masterplan του Ελληνικού, μέσα από τη μεγαλύτερη μακέτα που έχει δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, συνολικού μεγέθους 45 τ.μ.. Γύρω από την μακέτα, υπάρχουν προβολές που περιλαμβάνουν μια αναδρομή στο ένδοξο παρελθόν του αεροδρομίου, αλλά και στο όραμα της ανάπλασης. Εκεί, μπορεί ο επισκέπτης να δει τις βασικές αρχές του σχεδιασμού του The Ellinikon, αλλά και τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις που δημιουργούνται.

Living In Nature

Σειρά έχει μια ενότητα αφιερωμένη στο νέο αστικό σχεδιασμό που στην καρδιά του έχει τη φύση ως βασικό στοιχείο του. Το Ελληνικό θα διαθέτει πάνω από 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα χώρων πρασίνου, που θα περιλαμβάνουν φυτά και βότανα χαρακτηριστικά της Ελληνικής χλωρίδας και θα αποτελέσει το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης.

Το Πάρκο θα είναι ένα πρότυπο βιωσιμότητας που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του για άρδευση και ηλεκτροδότηση, αντισταθμίζοντας απόλυτα το ανθρακικό του αποτύπωμα στον κύκλο ζωής του. Το Experience Park, μέρος του οποίου αποτελεί το Experience Centre είναι άλλωστε το πρώτο μέρος του Πάρκου του Ελληνικού που παραδόθηκε στο κοινό το Δεκέμβριο του 2021.

Στη ζώνη «Living In Nature», σε μία μικρογραφία του Πάρκου του Ελληνικού, οι επισκέπτες θα μπορούν να μεταφερθούν σε αυτήν τη όαση πρασίνου δίπλα στη θάλασσα και να περιπλανηθούν σε μια σειρά από μονοπάτια, με εκπλήξεις σε κάθε στροφή.

Μια από τις μοναδικές εμπειρίες είναι η βόλτα με ένα διαδραστικό ποδήλατο που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στο Πάρκο και να δουν τα σημεία πολιτισμού και ενδιαφέροντος που θα δημιουργηθούν, αλλά και τους χώρους πρασίνου.

Living Smart

Στη ζώνη «Living Smart» οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν ακριβώς πώς μοιάζει το σπίτι του μέλλοντος στο The Ellinikon. Πώς είναι ένας χώρος που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του ατόμου και περιέχει τεχνολογίες που διευκολύνουν τον άνετο και σύγχρονο τρόπο ζωής.

Living By The Sea

Το έργο του Ελληνικού δεν θα έχει όμως μόνο πράσινο, αλλά και πολύ γαλάζιο, καθώς βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από μια ακτογραμμή που θα αποτελέσει ένα συναρπαστικό προορισμό χαλάρωσης και συνάντησης για όλο τον κόσμο. Οι επισκέπτες του κέντρου θα μπορούν στη ζώνη «Living By The Sea» να μάθουν περισσότερα για την αναβαθμισμένη ακτογραμμή και τη μαρίνα του The Ellinikon που θα μετατραπούν σε έναν κορυφαίο προορισμό για όλους. Η ενότητα περιλαμβάνει και μία μοναδική εμπειρία περιήγησης που ζωντανεύει όλες τις αισθήσεις, σε ένα σκάφος με θέα την εμβληματική Ριβιέρα του The Ellinikon.

Living the Future

Στη ζώνη «Living the Future» παρουσιάζονται οι καινοτόμες υποδομές του The Ellinikon, που στόχο έχουν να κάνουν την ανάπτυξη βιώσιμη και διαχρονική: από το συγκοινωνιακό δίκτυο του Ελληνικού που θα συνδέει τα πάντα σε 15 λεπτά, έως την βιοκλιματική αρχιτεκτονική με την κατασκευή κτηρίων που θα βελτιώσουν την ζωή μας στη πόλη, με έναν έξυπνο και «πράσινο» τρόπο που θα ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην καθημερινότητα μας.

Το Experience Centre θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 11:00 μέχρι τις 22:00. Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται προκράτηση θέσης (εδώ). Η πρόσβαση είναι εύκολη, από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, πολύ κοντά στη στάση Μετρό Ελληνικό. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, υπάρχει χώρος ελεύθερης στάθμευσης στο Πάρκο, ο οποίος εξυπηρετεί και τους επισκέπτες του Experience Centre.

