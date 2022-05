Δένδιας από Σκόπια: Θα στηρίξουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας

Την διαβεβαιωση ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά το πέρας των συνομιλιών με τον υπουργό εξωτερικών της γειτονικής χώρας Μπουγιάρ Οσμάνι στα Σκόπια.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η απόφαση αυτή της Αθήνας ισχύει με τη γνωστή αιρεσιμότητα και τόνισε με έμφαση ότι η Ελλάδα προσβλέπει στην πλήρη, συνεπή και καλή τη πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του ανέφερε ότι στην ατζέντα των συζητήσεων των δύο ανδρών ήταν οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών με έμφαση σε οικονομία, εμπόριο και ενέργεια, η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, η ευρωπαική προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας και η κατάσταση σε Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο και Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών:

Στη δήλωσή του μετά το πέρας των συνομιλιών ο ΥΠΕΞ ανέφερε:

«Αγαπητέ μου Bujar,

σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σου σήμερα. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στα Σκόπια σε διάστημα λίγων μηνών και σίγουρα όχι η τελευταία.

Αμέσως μετά, θα γίνω δεκτός από τον Πρωθυπουργό κ. Kovačevski για να του μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κ. Μητσοτάκη.

Νομίζω, ότι αυτές οι επαφές υποδηλώνουν τη σημασία που αποδίδουμε και οι δύο χώρες στην εμβάθυνση των σχέσεων μας.

Εδώ, στα Σκόπια είναι η δεύτερη στάση της περιοδείας μου στα Δυτικά Βαλκάνια και είμαι εδώ για να μεταφέρω ένα βασικό μήνυμα. Ότι η Ελλάδα επιθυμεί και εργάζεται πυρετωδώς για την εμπέδωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Και πιστεύει ότι μοναδικός δρόμος για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι η σαφής και πλήρης υποστήριξη της Ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας διαρκώς, αυτό ήταν το κοινό μας μήνυμα στο πρόγευμα που είχα τη χαρά να οργανώσω τον προηγούμενο Μάρτιο με την παρουσία σου.

Επίσης, θέλω να πω ότι πέρα από το ζήτημα αυτό, εμείς, πρέπει να γίνει σαφές, ότι θα στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, με τη γνωστή αιρεσιμότητα. Είμαι εδώ για να διαβεβαιώσω ακριβώς αυτό. Είμαστε δίπλα σας στην Ευρωπαϊκή σας πορεία.

Επίσης, συζητήσαμε και τις διμερείς μας σχέσεις, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε στενός σας φίλος και στενός σας σύμμαχος. Και θα καταβάλλουμε προσπάθειες για να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας στο διμερές επίπεδο. Αρχής γενομένης από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, που υιοθετήθηκε από το 1ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Και ελπίζουμε να ακολουθηθεί από το 2ο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Συζητήσαμε για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Επανέλαβα ότι η Ελλάδα προσβλέπει στην πλήρη, συνεπή και καλή τη πίστει εφαρμογή της. Και ευχαριστώ για τις διαβεβαιώσεις ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

Θα ήθελα, επίσης, να χαιρετίσω το γεγονός ότι οι οικονομίες μας συνδέονται όλο και πιο στενά και ότι το διμερές εμπόριο ανέκαμψε στα προ-πανδημίας επίπεδα.

Επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί οι Ελληνικές επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία είναι σε περίοπτη θέση, είμαστε ο τρίτος ή τέταρτος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής.

Επίσης, η ενέργεια είναι ένας τομέας συνεργασίας μεταξύ μας και ελπίζω να είμαστε πυλώνες της ενεργειακής σας ασφάλειας μέσω του διασυνδετήριου αγωγού, καθώς και του τερματικού σταθμού αεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Άλλωστε, πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας ήταν εκεί μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων, και το ενδιαφέρον μεγάλης ελληνικής επιχείρησης να επενδύσει άνω των 200 εκ. Ευρώ στην κατασκευή ενός σημαντικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Σκόπια, ένα τεράστιο έργο, νομίζω, και θα έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα.

Στο γεύμα που θα ακολουθήσει, έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να πούμε, θα συζητήσουμε για τη συνεργασία στους Διεθνείς Οργανισμούς. Αλλά, πρέπει να σε ευχαριστήσω, εδώ και τώρα, δημοσίως, για τη στήριξη της υποψηφιότητας της Ελλάδας για μία θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Επίσης, πρέπει να πω, ότι η Ελλάδα είναι πολύ ικανοποιημένη διότι η Βόρεια Μακεδονία έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις αποφάσεις της μελλοντικής της οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ιδιαίτερα με τις αποφάσεις που αφορούν την καταδίκη αναθεωρητικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο, πιο πρόσφατα στην παραβίαση Αποφάσεων του Διεθνούς Δικαίου και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων. Και βεβαίως, η Βόρεια Μακεδονία εφαρμόζει πλήρως, ως μέλος του ΝΑΤΟ, τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Εμείς προσβλέπουμε στη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας στον Τακτικό Σχηματισμό Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον “HELBROC”.

Και, επίσης, προσβλέπουμε στην Προεδρία του ΟΑΣΕ που θα αναλάβετε, αγαπητέ μου Bujar, του χρόνου σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία.

Βέβαια, σήμερα συζητήσαμε, και θα συνεχίσουμε στο δείπνο εργασίας, και για την ουκρανική κρίση. Εμείς επαναλαμβάνουμε πάντοτε τη βασική μας θέση. Η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών του πλανήτη είναι θεμελιώδης αρχή του Διεθνούς Δικαίου και θεμελιώδης αρχή μας. Αυτός είναι ο απαράβατος κανόνας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Θα συζητήσουμε επίσης μετά, κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα απέναντι στις προκλήσεις που δέχεται, παραμένει ψύχραιμη. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε στον πειρασμό να απαντάμε στις προκλήσεις που δεχόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Εμείς έχουμε μία θέση πολύ βασική: το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας απαιτούν από όλους τον σεβασμό. Αυτός είναι ο θεμελιώδης κανόνας της Συμμαχίας που ανήκουμε, του ΝΑΤΟ.

Θα ήθελα και πάλι να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σου, για τον τρόπο που πάντοτε με υποδέχεσαι εδώ στα Σκόπια. Να πω ότι προσβλέπω να σε δω σύντομα στην Αθήνα -θα συναντηθούμε άλλες δύο φορές πολύ σύντομα, όπως είχες την καλοσύνη να μνημονεύσεις- και να επαναλάβω ότι η Ελλάδα είναι σταθερός φίλος και σταθερός σύμμαχος της Βόρειας Μακεδονίας.

Σε ευχαριστώ και πάλι, Bujar.»Τέλος, ο Νίκος Δένδιας παρακάθησε σε δείπνο εργασίας μαζί με τον ομόλογό του και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αρμόδιο για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Μπογιάν Μάριτσιτς.



Concluding my visit to #Skopje, I attended a working dinner with DPM for European Affairs @Bojan_Maricikj & FM @Bujar_O. #NorthMacedonia’s #EU accession path & #WesternBalkans’ 🇪🇺 perspective top the agenda. pic.twitter.com/vpcgKmHT45

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 25, 2022