Πληθωρισμός και επιτόκια βυθίζουν την υφήλιο σε ύφεση 

Η ανάπτυξη στις ΗΠΑ και στις παγκόσμιες οικονομίες επιβραδύνθηκε τον Μάιο, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και η αύξηση των επιτοκίων μείωσαν τη ζήτηση, σύμφωνα με επιχειρηματικές έρευνες.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στις ΗΠΑ, την ευρωζώνη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία αναπτύχθηκε πιο αργά τον Μάιο εν μέσω ανόδου των τιμών, σύμφωνα με έρευνες της S&P Global. Οι έρευνες υπευθύνων αγορών της εταιρείας ανέφεραν επίσης την Τρίτη ότι τα εργοστάσια σε μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες αντιμετωπίζουν διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζονται με την εξάπλωση του Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και υψηλότερο κόστος καυσίμων και αυξανόμενους μισθούς.

Ξεχωριστά στοιχεία για τις ΗΠΑ τη Δευτέρα έδειξαν βραδύτερη ανάπτυξη σε ένα τμήμα της στεγαστικής αγοράς. Το Υπουργείο Εμπορίου είπε ότι οι αγορές νεόδμητων μονοκατοικιών μειώθηκαν τον Απρίλιο για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, κατά 16,6% τον Απρίλιο από τον προηγούμενο μήνα σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ποσοστό. Αυτό σηματοδότησε τον πιο αργό ρυθμό πωλήσεων από τον Απρίλιο του 2020 στην αρχή της πανδημίας.

Οι πωλήσεις καινούργιων κατοικιών αποτελούν ένα σχετικά μικρό κομμάτι όλων των πωλήσεων κατοικιών στις ΗΠΑ και τα στοιχεία πωλήσεων μπορεί να είναι ασταθή και να υπόκεινται σε αναθεωρήσεις. Ωστόσο, η πτώση προσθέτει ενδείξεις ότι η αγορά κατοικίας επιβραδύνεται εν μέσω τιμών ρεκόρ κατοικιών και αυξανόμενων επιτοκίων στεγαστικών δανείων.

Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει μια σειρά από εμπόδια φέτος, που κυμαίνονται από το lockdown στην Κίνα, την ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εως και τη διεύρυνση της προσπάθειας των κεντρικών τραπεζών να καταπολεμήσουν τον υψηλό πληθωρισμό αυξάνοντας το κόστος δανεισμού.

Η εταιρεία λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών Best Buy Co. ανέφερε πτώση πωλήσεων και κερδών για το τελευταίο τρίμηνο και είπε ότι τα αποτελέσματά της για το τρέχον οικονομικό έτος θα είναι χειρότερα από ό,τι είχε προβλέψει προηγουμένως εν μέσω αυξημένων προωθήσεων πωλήσεων και υψηλότερων εξόδων εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Abercrombie & Fitch Co. σημείωσε τριμηνιαία ζημία, ζημιωμένη από το υψηλότερο κόστος ναύλων και προϊόντων.

Οι έμποροι λιανικής έχουν δημοσιεύσει μικτά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο. Την περασμένη εβδομάδα, η Walmart Inc. και η Target Corp. παρουσίασαν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη.

Οι έρευνες των υπευθύνων αγορών σε επιχειρήσεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες οικονομίες του κόσμου δείχνουν ότι η δραστηριότητα συνεχίζει να υποστηρίζεται από τη χαλάρωση των περιορισμών στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς οι δυτικές κοινωνίες μαθαίνουν να ζουν με τον Covid-19, σε τομείς όπως ο τουρισμός. Ωστόσο, ο υψηλός πληθωρισμός, οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα αυξανόμενα επιτόκια θολώνουν τις προοπτικές.

Στις ΗΠΑ, η S&P Global ανέφερε ότι ο σύνθετος δείκτης αγορών – που μετρά τη δραστηριότητα τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στον τομέα των υπηρεσιών – ήταν 53,8 τον Μάιο, από 56,0 τον Απρίλιο και τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε τέσσερις μήνες. Ξεχωριστά, η S&P Global δήλωσε ότι ο δείκτης της για τους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης της ευρωζώνης μειώθηκε στο 54,9 τον Μάιο από 55,8 τον Απρίλιο. Μια ένδειξη πάνω από 50,0 δείχνει μια επέκταση της δραστηριότητας, ενώ μια τιμή κάτω από αυτό το όριο δείχνει μια συρρίκνωση.

Ενώ οι έρευνες υποδεικνύουν συνεχή ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο, φαίνεται ότι έχουν μεγαλοποιήσει την ισχύ της παγκόσμιας οικονομίας κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η οικονομική παραγωγή στα 38 μέλη του ήταν μόλις 0,1% υψηλότερη το τρίμηνο έως τον Μάρτιο σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2021, μια απότομη επιβράδυνση από την ανάπτυξη 1,2% που καταγράφηκε το τρίμηνο έως τον Δεκέμβριο.

Οικονομολόγοι της Capital Economics λένε ότι, με βάση την ιστορία , οι PMI έδειξαν ανάπτυξη σε πλούσιες χώρες περίπου 0,5%.

«Αυτό αντανακλούσε εν μέρει την αστάθεια στις εισαγωγές και τα αποθέματα και τις επιπτώσεις των περιορισμών του Covid, οι οποίοι θα πρέπει να εξασθενίσουν στο εξής επιτρέποντας στους PMI να δίνουν πιο ακριβή προσανατολισμό», έγραψε η Ariane Curtis σε ένα σημείωμα προς τους πελάτες.

Αντιμέτωποι με το πλήρες βάρος του άλματος των τιμών της ενέργειας που προκλήθηκε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ευρωπαίοι φορείς χάραξης πολιτικής προετοιμάζονται για δύσκολες οικονομικές εποχές.

«Είναι πλέον πολύ ξεκάθαρο ότι το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου είναι παγκόσμιο», δήλωσε ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών Paschal Donohoe μετά από τη διεύθυνση της συνεδρίασης των αρχηγών οικονομικών της ευρωζώνης τη Δευτέρα. «Οι υψηλές τιμές και οι διαταραχές στον εφοδιασμό τροφίμων ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο με πολύ σοβαρές συνέπειες για τους πιο ευάλωτους στις κοινωνίες μας».

Σύμφωνα με τις έρευνες των υπευθύνων αγορών, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποστεί το ισχυρότερο πλήγμα στη δραστηριότητα στον απόηχο της εισβολής. Η S&P Global είπε ότι ο PMI για τη χώρα υποχώρησε στο 51,8 τον Μάιο από 58,2 τον Απρίλιο για να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών. Ο πληθωρισμός έφτασε σε υψηλό τεσσάρων δεκαετιών τον Απρίλιο, καθώς οι τιμές της ενέργειας στα σπίτια αυξήθηκαν.

«Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντιμετωπίζουμε έναν πολύ μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στα πραγματικά εισοδήματα που προκαλείται από την άνοδο των τιμών των πραγμάτων που εισάγουμε, ιδίως της ενέργειας», δήλωσε ο Άντριου Μπέιλι, διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, σε ομιλία του τη Δευτέρα.

Επικαλούμενα τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, τα Ηνωμένα Έθνη μείωσαν την περασμένη εβδομάδα τις προβλέψεις τους για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2022 στο 3,1% από 4%, και τις προβλέψεις τους για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ στο 2,6% από 3,5%.

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων μοιράζονται αυτές τις ανησυχίες. Μια έρευνα που διεξήχθη από το Conference Board και κυκλοφόρησε την Τρίτη διαπίστωσε ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι σε 56 κορυφαίες εταιρείες της Ευρώπης είχαν γίνει πολύ πιο ζοφεροι σχετικά με τις προοπτικές τους τους έξι μήνες από την τελευταία δημοσκόπηση. Το μέτρο εμπιστοσύνης μειώθηκε στο 37 από 63, με μια ένδειξη κάτω από το 50,0 να δείχνει ότι περισσότεροι CEO είναι απαισιόδοξοι παρά αισιόδοξοι για τις προοπτικές.