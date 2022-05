Twitter: Παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Τζακ Ντόρσεϊ (tweet)

Την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Twitter υπέβαλε την Τετάρτη (25.5.2022) ο συνιδρυτής της πλατφόρμας, Τζακ Ντόρσεϊ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Έλον Μασκ με αναρτήσεις που έκανε στον λογαριασμό που διατηρεί στην πλατφόρμα.

Ο Τζακ Ντόρσεϊ είχε αρχίσει να απομακρύνεται από το Twitter εδώ και έναν χρόνο, όταν άφησε τη θέση του CEO για να επικεντρωθεί στην Block, η οποία στο παρελθόν είχε γίνει γνωστή ως Square.

Ωστόσο, το πλάνο της αποχώρησης του Τζακ Ντόρσεϊ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Twitter χρονολογείται από την εποχή που εγκατέλειψε τον ρόλο του CEO, με τον ίδιο να λέει ότι θα παραμείνει στη διοίκηση «μέχρι να λήξει η θητεία στη συνέλευση των μετόχων του 2022».

«Ο Τζακ είναι εκτός Συμβουλίου (της Twitter ) […]

I’m a fan of Jack btw. Wish he would stay on the board, but I understand that he needs to move on.

— Elon Musk (@elonmusk) May 26, 2022