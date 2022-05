Η BOX NOW στην eCommerce & Digital Marketing Expo 2022

Έχοντας καταφέρει να ανατρέψει το κατεστημένο στις παραδόσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο λειτουργίας, η BOX NOW παρουσίασε την πρωτοπόρο υπηρεσία Αυτόματης Παράδοσης Δεμάτων στο πλαίσιο της eCommerce & Digital Marketing Expo 2022. Με στόχο την ευρύτερη διάδοση του κεντρικού της μηνύματος «Όπου και να είσαι, ό,τι ώρα και να είναι, το δέμα σου είναι εδώ» και την ενημέρωση για το ολοένα αναπτυσσόμενο δίκτυό της με περισσότερα από 600 Lockers ανά την Ελλάδα, η BOX NOW κατάφερε να αποτελέσει πόλο έλξης των ενδιαφερόμενων συνεργατών παρουσιάζοντας τα μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και οφέλη των καινοτόμων BOX NOW Lockers.

Δύο ημέρες αφιερωμένες στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

H eCommerce & Digital Marketing Expo, ο μεγαλύτερος ετήσιος θεσμός για τους επαγγελματίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε για άλλη μία χρονιά με ιδιαίτερη επιτυχία στο Ζάππειο Μέγαρο στις 14 & 15 Μαϊου. Περισσότεροι από 2.000 ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, επισκέφθηκαν το περίπτερο της BOX NOW προκειμένου να ενημερωθούν για την καινοτόμο υπηρεσία που εγκαινίασε το μέλλον στην Αυτόματη Παράδοση Δεμάτων στην Ελλάδα. Κάθε επισκέπτης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τα μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της BOX NOW και να ενημερωθεί για τα οφέλη των συνεργαζόμενων e-shops της υπηρεσίας, όπως:

• Ταχύτητα-Αυθημερόν Παράδοση σε Αττική σε λίγες ώρες και Παράδοση εντός 24h σε ηπειρωτική Ελλάδα

• Ευκολία-Παραλαβή 24/7 από τον καταναλωτή

• Ανταγωνιστική Τιμολογιακή Πολιτική σε σχέση με την κατ’ οίκον παράδοση

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραδόσεις πραγματοποιούνται ακόμα και Σάββατο, γεγονός που αποτελεί ένα ακόμη βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της υπηρεσίας.

Ο Lukáš Marek, CEO της BOX NOW, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πλαίσιο της ECDM Expo 2022, ανέφερε: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι καθώς αυτές τις 2 ημέρες, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την καινοτομία που επέφερε η BOX NOW στην ελληνική αγορά και στον τομέα των τομέα των Αυτόματων Παραδόσεων. Συνεργαζόμαστε ήδη με 50+ E-shops και με courier εταιρίες. Το όραμά μας για ένα ολοένα αυξανόμενο δίκτυο εξυπηρέτησης έχει ήδη τεθεί σε τροχιά, με στόχο την άμεση τοποθέτηση περισσότερων από 2.000 BOX NOW Lockers σε όλη τη χώρα, ώστε όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε κάποιο BOX NOW Locker, καλύπτοντας απόσταση μικρότερη των 500μ. για να παραλάβουν τις παραγγελίες τους».

Συνεχής ανάπτυξη δικτύου

Η αμεσότητα και η ευελιξία που προσφέρει η BOX NOW στον τρόπο παραλαβής ηλεκτρονικών παραγγελιών, οδηγεί σταθερά σε ένα ολοένα διευρυμένο δίκτυο εξυπηρέτησης της εταιρίας, με τα πράσινα, eco-friendly BOX NOW Lockers να έχουν τοποθετηθεί σε περισσότερες από 90 περιοχές της Ελλάδας, καλύπτοντας την πλειοψηφία των μεγαλύτερων αστικών κέντρων όπως: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Πύργος, Καλαμάτα, Άργος, Αγρίνιο, Λάρισα.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία BOX NOW

Ο πιο εύκολος τρόπος να παραλάβεις online. Τα BOX NOW Lockers τοποθετούνται σε εξωτερικούς, εύκολα προσβάσιμους 24/7 χώρους και είναι φιλικά προς το περιβάλλον καθώς λειτουργούν αποκλειστικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για ένα έξυπνο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων που επιτρέπει την παραλαβή των παραγγελιών εύκολα και γρήγορα. Συγκεκριμένα, ακολουθείτε τη συνηθισμένη διαδικασία παραγγελίας σε ένα e-shop, όμως κατά την ολοκλήρωση επιλέγετε ως μέσο παράδοσης την επιλογή «Παράδοση από Θυρίδα BOX NOW» και στη συνέχεια το επιθυμητό Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής Δεμάτων που σας εξυπηρετεί. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες η παραγγελία παραδίδεται στο επιλεγμένο Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής Δεμάτων, και τότε λαμβάνετε ένα SMS το οποίο σας δίνει τον κωδικό PIN για το άνοιγμα της θυρίδας καθώς και οδηγίες προς το επιλεγμένο BOX NOW Locker. Έτσι, πηγαίνοντας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας στο Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής Δεμάτων, καταχωρείτε στο μηχάνημα το PIN και η αντίστοιχη θυρίδα ανοίγει αυτόματα, παραλαμβάνοντας την παραγγελία σας. Το δέμα σας θα σας περιμένει στην θυρίδα μέχρι και 3 ημέρες από την παράδοσή του.