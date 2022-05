Ναυτικά Χρονικά: Κυκλοφόρησε η αγγλική έκδοση ενόψει των Ποσειδωνίων 2022

Τα Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν στο τεύχος Μαΐου 2022 την επικαιρότητα στον χώρο της ναυτιλιακής, οικονομικής και πολιτικής ειδησεογραφίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο αγγλικό τεύχος των Ναυτικών Χρονικών που κυκλοφορεί ενόψει της μεγάλης ναυτιλιακής έκθεσης των Ποσειδωνίων μπορείτε να διαβάσετε:

-Greek shipowners speak with one voice and are very much united in their views – Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Καρούση, Director της Chios Navigation

-Τhe nature of shipping and maritime professions is being reshaped / Συνέντευξη της δρος Cleopatra Doumbia-Henry, προέδρου του World Maritime University

-Τhere is a tremendous appetite for investing in Greece, and the climate is definitely changing / Συνέντευξη της Κατερίνας Κατόπη – Λυκιαρδοπούλου

-Ιn the face of changing environmental regulations, strategic partnerships and scale will become even more central / Συνέντευξη της Μιλένας Παππά, Commercial Director της Star Bulk Carriers

-Τhe shipping business has always been characterized as highly risky, so investors rightly expect higher returns / Συνέντευξη του Σπύρου Βλασσόπουλου, Managing Director της Ionic Shipping

-Τhe shipping industry will need to be united more than ever/ Συνέντευξη του Carl Schou, President and CEO της Wilhelmsen Ship Management

-Ship managers have to be able to do more for less / Συνέντευξη του Mark O’neil, πρόεδρος και CEO της Columbia Shipmanagement

-Greece is becoming the silicon valley of commercial ship management / Συνέντευξη του Πάνου Δημητρακόπουλου, CEO της Signal Maritime

-We believe in the developing prospects of Greece’s cruise market/ Συνέντευξη του Angelo Capurro, Executive Director της MSC Cruises

-Άρθρο του Πάνου Ζαχαριάδη/ The problems with EU-ETS

Αφιέρωμα για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των νηογνωμόνων σε ένα αβέβαιο για τη ναυτιλία περιβάλλον στο οποίο συμμετέχουν με τις απόψεις τους οι:

-Δρ. Ιωάννης Κοκαράκης, Technical Director SEEBA Zone, Bureau Veritas

-Βασίλειος Κρουστάλλης, SVP, Global Business Development, ABS

-Ιωάννης Χιωτόπουλος, Senior Vice President & Regional Manager S.E Europe, Middle East and Africa, DNV

-Σπυρίδων Ζολώτας, Senior Director, Marine Southern Europe & Africa Area, RINA

-Παναγιώτης Μήτρου, Global Gas Segment Director, Lloyd’s Register

Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές των ναυλαγορών/ Αναλύουν οι:

-Peter Sand, Chief Shipping Analyst, Xeneta

-Δρ. Μαρινίκη Ψηφία, Head of Research, Latsco Marine Management Inc.

– Robert Stenvik, Head of Dry Bulk, ViaMar

-Εύα Τζίμα, Head of Research and Valuations, Seaborne Shipbrokers SA.

– Claire Grierson, Head of Tanker Research, SSY – Simpson Spence Young

In every crisis, there is an opportunity/ Συνέντευξη του Σταύρου Λάλιζα, Ιδρυτή και CEO της Lalizas

Άρθρο της Εύης Πλατσιδάκη/ Α retrospective review of key issues & events affecting loan documentation

A not to be missed opportunity for the bunkering industry to drive the green transition/ Συνέντευξη του Μιχάλη Μανασσάκη, Managing Director of KPI OceanConnect

-Poland’s influence on the maritime scene

Μπορείτε να αποκτήσετε το νέο τεύχος των Ναυτικών Χρονικών πατώντας εδώ.

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα Ναυτικά Χρονικά, σε μηνιαία βάση, στην κατοικία ή στο γραφείο σας, αποκτήστε μια ετήσια συνδρομή πατώντας εδώ.