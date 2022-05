Καναδάς: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό που περπατούσε σε δρόμο κρατώντας καραμπίνα

Αστυνομικοί στο Τορόντο πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα ο οποίος περπατούσε σε έναν δρόμο κρατώντας ένα όπλο, σε μια γειτονιά της πόλης, με αποτέλεσμα να διαταχθεί ο αποκλεισμός πέντε κοντινών σχολείων, για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Τορόντο, τον Τζέιμς Ρέιμερ, αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον νεαρό διότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκε ο νεαρός, εξηγώντας πως ακόμη διενεργείται έρευνα για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Ο ύποπτος είναι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών.

PERSON WITH A GUN: Maberley Cres + Oxhorn Rd 12:57 – Reports of a man walking on the street carrying a rifle – Nearby school in lockdown – Desc as male, late teens early 20s, white ball hat, 3/4 length coat – Officers on scene#GO989882 ^lb

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο Πορτ Γιούνιον, μια συνοικία βορείως του κέντρου της πόλης. Τρία από τα σχολεία παραμένουν αποκλεισμένα ενώ στα άλλα δύο συνεχίζονται κανονικά οι σχολικές δραστηριότητες όμως οι εξωτερικές πύλες είναι κλειδωμένες και κανείς δεν μπορεί να μπει ή να βγει, όπως ανακοίνωσε η Σχολική Επιτροπή της Περιφέρειας του Τορόντο.

Just saw this from a local Toronto news station. It’s happening everywhere. https://t.co/ts7olrDd3g

Το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το γεγονός απέχει 130 μέτρα από δημόσιο σχολείο, που βγήκε τελευταίο από τον αποκλεισμό που αποφασίστηκε να επιβληθεί σε πέντε σχολικά ιδρύματα για περίπου δύο ώρες, ενημέρωσε η διεύθυνση εκπαίδευσης της πόλης.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε δύο ημέρες μετά τη σφαγή 19 παιδιών και δύο μελών του διδακτικού προσωπικού από βαριά οπλισμένο έφηβο σε πρωτοβάθμιο σχολείο στην αμερικανική πολιτεία Τέξας.

«Ενισχύουμε την παρουσία μας στον τομέα προσωρινά», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Ρέιμερ.

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών με τη χρήση πυροβόλων όπλων στον Καναδά είναι 0,5 ανά 100.000 κατοίκους, πολύ χαμηλότερος από αυτόν των ΗΠΑ, που βρίσκεται στις 4,12, σύμφωνα με ανάλυση του 2021 από το Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.

#NEW: Four schools in Scarborough are in lockdown as Toronto police investigate a man seen carrying a rifle in the area. https://t.co/2VtK6Wck88

— CityNews Toronto (@CityNewsTO) May 26, 2022