Manpower: Στηρίζει τον Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας «JA Start Up 2022»

H ManpowerGroup Ελλάδος ενθαρρύνει τη νεανική επιχειρηματικότητα υποστηρίζοντας τους φοιτητικούς διαγωνισμούς του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (Junior Achievement) και συγκεκριμένα του Φοιτητικού Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «JA Start Up» που φέτος διεξάγεται για 8η συνεχή χρονιά.

Οι διαγωνιζόμενοι, οι κριτές – μεταξύ των οποίων και ο κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας – καθώς και οι προσκεκλημένοι του «JA Start Up 2022» θα είναι παρόντες στον εθνικό τελικό ο οποίος θα διεξαχθεί από το Junior Achievement Greece την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 στο «Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ManpowerGroup Greece στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το JA πραγματοποίησε τον περασμένο Απρίλιο ειδικό webinar από τη συνεργάτιδα της εταιρείας, Λίλιαν Τσέρτου, Head της Right Management – Talent Solutions της ManpowerGroup Greece με τίτλο «Start up your career with the Right Skills!». Στόχος του webinar ήταν να φέρει σε επαφή τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, παρέχοντάς τους συμβουλές και προετοιμάζοντάς τους για το επαγγελματικό τους ξεκίνημα. Με αφορμή τη διοργάνωση του τελικού του προγράμματος «JA Start Up» o κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Greece δήλωσε: «Αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση που και φέτος συνεχίζουμε να παρέχουμε υποστήριξη αλλά και ουσιαστική βοήθεια στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρωτοποριακό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα/διαγωνισμό του JA Europe που υλοποιείται ταυτόχρονα σε 300 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών. Ως εταιρεία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υποστηρίζουμε έναν θεσμό που δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες από 18 έως 30 ετών να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα και τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες!».

Οι δέκα ομάδες που συμμετέχουν στον τελικό του προγράμματος «JA Start Up»:

3Deal: Η ιδέα αφορά ένα market place ειδικά διαμορφωμένο ώστε να γεφυρώσει την επικοινωνία των σχεδιαστών και παραγωγών 3D προϊόντων με την αγορά των επιχειρήσεων και των μεμονωμένων πελατών που έχουν ανάγκη να φτιάξουν tailor made προϊόντα.

BINTER: Το BINTER έχει στόχο να αποτελέσει το λειτουργικότερο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων στις νησιωτικές περιοχές, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασιών σε αυτές.

BRUISE DOWN: To BRUISE DOWN είναι μια εφαρμογή που επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινότητας και της συσπείρωσής της γύρω από τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

CollarDoc: Όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων σκυλιών επιθυμούν να γνωρίζουν την υγεία των τετράποδων φίλων τους. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό, διότι δεν διαθέτουν φωνή. Σε αυτό το πρόβλημα δίνει λύση το CollarDoc που πρόκειται για ένα έξυπνο κολάρο για σκυλιά, το οποίο μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με καρδιακούς παλμούς, θερμοκρασία του σκύλου, ταχύτητα αναπνοής, θερμοκρασία και υγρασία του χώρου, κ.α.

Drug n Drop: Το drug n drop αποτελεί ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης κοντόληκτων και μη χρησιμοποιούμενων φαρμάκων, το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα, σχετικά με τα φαρμακευτικά απόβλητα οργανισμών, βοηθώντας τους να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των φαρμάκων τους.

Electricity Friends: Η electricity friends ιδρύθηκε με σκοπό την παραγωγή ρεύματος, μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, και την προμήθεια αυτού τόσο στη ΔΕΗ, όσο και σε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

Hydrop: Μια έξυπνη συσκευή που θα εγκαθίσταται σε σωλήνες ύδρευσης, προκειμένου να εντοπίζει βλάβες μέσω του ελέγχου της πίεσης του νερού και να ειδοποιεί τους υπευθύνους. Παράλληλα, θα ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού προκειμένου να ενημερώνει σε περιπτώσεις ακραίων θερμοκρασιών του νερού.

Meliora: Η «meliora» είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα – κοινωνικό δίκτυο που θα προσφέρει στα μέλη της φοιτητικής κοινότητας δικτύωση, καθώς και πληθώρα εργαλείων που βοηθούν στη μελέτη και τη διασπορά της γνώσης.

NapeaZZZ: Το napeaZZZ είναι μια έξυπνη συσκευή που ενσωματώνεται μέσα στο μαξιλάρι και παρακολουθεί την ποιότητα του ύπνου του μωρού. Η συσκευή μέσα από σένσορες ελέγχει κινήσεις, ήχους, θερμοκρασία και υγρασία και ενημερώνει τους γονείς ή τους υπεύθυνους φροντίδας όταν οι μετρήσεις δεν είναι φυσιολογικές.

Project VG: Ένα online περιβάλλον που θα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές Λυκείου και τους φοιτητές να γνωρίσουν το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν στο μέλλον, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους υπηρεσίες όπως το online mentoring, digital material (video), visits, internship.

