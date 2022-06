Χαβιέρ Ολιβάν: To νέο Νο2 της Meta – Αυτός θα είναι ο διάδοχος της Σέριλ Σάντμπεργκ

Η γενική διευθύντρια της Meta Platforms, Σέριλ Σάντμπεργκ ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τον τεχνολογικό κολοσσό, έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια. Τη θέση της πρόκειται να αναλάβει ο Χαβιέρ Ολιβάν.

Υπενθυμίζεται πως η Σάντμπεργκ είναι η συγγραφέας του βιβλίου με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2013 «Lean In: Women, Work, and the Will to Lead» και διαθέτει περισσότερους από 900.000 ακόλουθους στο Instagram. Αντίθετα, ο λογαριασμός του Ολιβάν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, είναι ιδιωτικός με μόλις 17 ακολούθους.

Μέχρι την Τετάρτη, μάλιστα, το νέο No.2 της Meta δεν είχε δημοσιεύσει τίποτα στον λογαριασμό του στο Facebook από το 2018. «Θέλω να ευχαριστήσω τη Σέριλ για όλα όσα έκανε για τη Meta και τους δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας», έγραψε ο Ολιβάν στο Facebook λίγο αφότου, η Σάντμπεργκ ανακοίνωσε την αποχώρησή της λέγοντας πως επιθυμίας της είναι να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία.

Στο μεταξύ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ δήλωσε μπορεί ο Ολιβάν να αναλάβει τη θέση του COO του τεχνολογικού κολοσσού, παρόλα αυτά, δεν θα αντικαταστήσει τη Σάντμπεργκ στην οργανωτική δομή «καθώς είναι μια σούπερ σταρ που καθόρισε τον ρόλο του COO με τον δικό της μοναδικό τρόπο».

Παρόλα αυτά, η χαμηλών τόνων δημόσια εικόνα του Ολιβάν δεν αντανακλά την επιρροή του στην εταιρεία. Εάν η Σάντμπεργκ ηγήθηκε της ευθύνης για την οικοδόμηση της διαφημιστικής επιχείρησης του Facebook, η οποία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 97% των συνολικών εσόδων της Meta, ο Ολιβάν αξίζει τα εύσημα για την παγκόσμια επέκτασή της εταιρείας. Ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρεία το 2007, ως επικεφαλής της διεθνούς ανάπτυξης.

Σήμερα, περισσότερο από το 91% των μηνιαίων χρηστών προέρχονται από χώρες εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Meta.

Ποιος είναι ο Χαβιέρ Ολιβάν

Γεννημένος στον μικρό ισπανικό δήμο Sabiñánigo το 1977, ο Ολιβάν εργάστηκε στην Ευρώπη και την Ασία πριν φτάσει στη Silicon Valley. Αφού αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο, εργάστηκε ως μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης στη Siemens στο Μόναχο και στη συνέχεια στην NTT Data στο Τόκιο. Το 2007, αποφοίτησε από τη σχολή επιχειρήσεων του Στάνφορντ και λίγο αργότερα, εντάχθηκε στη Facebook.

Το 2007, λιγότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή, με «ένα πολύ μικρό ποσοστό να προέρχεται από χρήστες εκτός ΗΠΑ» σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το CNBC. Ακόμη, ο Ολιβάν εργάστηκε στο Internet.org, μια προσπάθεια που η Facebook και άλλες εταιρείες ξεκίνησαν το 2013 για να συνδέσουν ανθρώπους με υπηρεσίες διαδικτύου σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Μέχρι το 2015, η προσπάθεια Internet.org είχε προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες Διαδικτύου σε περισσότερους από 500 εκατομμύρια ανθρώπους ενώ ταυτόχρονα, παρείχε πρόσβαση στο ίντερνετ σε 7 εκατομμύρια άτομα που προηγουμένως δεν είχαν. Σημειώνεται μάλιστα, πως ο Ολιβάν ήταν ο άνθρωπος που κατάφερε να πείσει τον Ζούκερμπεργκ να αγοράσει την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για κινητά WhatsApp.

Ο Ζούκερμπεργκ έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook, ότι ο Ολιβάν θα αναλάβει το κομμάτι των διαφημίσεων και των επιχειρηματικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα, θα συνεχίσει να ασχολείται με τα analytics, μάρκετινγκ και την εταιρική ανάπτυξη.

Διαβάστε ακόμη:

«Καρούζος Gate»: Μοσχοπουλήθηκε το φιλέτο των 50 στρεμμάτων στην Κρήτη

Κολάνοβιτς (JP Morgan): Πολύ πιθανόν η Wall Street να καταγράψει ισχυρό ριμπάουντ το β’ εξάμηνο του 2022

Τίτλοι τέλους για τα αλγοριθμικά stablecoins; Τι μας δείχνει το bank-run των 60 δισ. δολαρίων