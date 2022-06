Οι ήπιες δεξιότητες και η «εργασιακή ευημερία» των ναυτικών στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πειραιά στο ΕΒΕΠ

Οι «ήπιες δεξιότητες» ( soft skills) και η «ευημερία» (crew well being) των εργαζομένων στη θάλασσα ναυτικών αλλά και η παρουσίαση του Προγράμματος 3 S (Soft Skills in Shipping) ήταν το θέμα του Συνεδρίου που διοργάνωσε το Εργαστήριο Θαλασσίων Επιστημών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς την Τετάρτη 1η Ιουνίου στο ΕΒΕΠ παρουσία εκπροσώπων πολλών ναυτιλιακών εταιρειών και οργανώσεων.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλασσίων Επιστημών και Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Άγγελος Παντουβάκης δήλωσε:

«Οι ναυτικοί αναγκάζονται να εργάζονται και να διαμένουν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για μήνες σε περιορισμένο χώρο μαζί με άλλους- άγνωστους αρκετές φορές- ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκειών και πολιτισμών από τους οποίους μάλιστα εξαρτώνται απόλυτα. Αυτός είναι και ο λόγος που κατέστησε αναγκαία την διερεύνηση της «εργασιακής ευημερίας» (crew well–being) των ναυτικών καθώς και των αντιλήψεων τους για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο πλοίο ως ένα απαραίτητο βήμα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στη θάλασσα και μέσω αυτής της διασφάλισης της ασφάλειας και ποιότητας της ναυσιπλοΐας.

Το Εργαστήριο Θαλασσίων Επιστημών (ΕΘΕ) του Τμήματος ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς εγκαινίασε και ανέπτυξε το φιλόδοξο Πρόγραμμα 3S (Project 3S’s από τα Soft Skills for the Shipping Industry) που μελετά, αξιολογεί και εξετάζει σε βάθος τόσο τις «μαλακές» (soft) όσο και «σκληρές» ( Hard) ικανότητες και δεξιότητες που έχουν ή πρέπει να έχουν οι ναυτικοί μας, τις επιμέρους διαστάσεις τους και την επιρροή τους στην αποδοτικότητα του πλοίου και της εταιρείας»

Ο CEO της Arcadia Shipmamanagement Cpt. Δημήτρης Ματθαίου αναφέρθηκε εκτενώς στον τρόπο που οφείλουν οι εταιρείες -ιδιαίτερα αυτές με ελληνική σημαία- να επενδύουν στους ανθρώπους τους, ενώ ο Managing Director της Capital Executive Ship Managememnt κ. Σταύρος Μεϊντάνης επικεντρώθηκε στην απαιτούμενη ικανότητα των εταιρειών να εκπαιδεύουν τους ναυτικούς -ανεξαρτήτως εθνικότητας- στη διαχείριση του άγχους τους και την ενδυνάμωση των ήπιων δεξιοτήτων τους. Ο Δρ. Κώστας Ρόκκος Chairman της TST International υποστήριξε την αξία των ανθρώπων και των ικανοτήτων τους σήμερα ιδιαίτερα ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων και του αυτόνομου ή ημιαυτόνομου πλοίου ενώ οι Cpts Μιχάλης Φωτεινός της Diana και Αθανάσιος Αποστολόπουλος της Springfield αναφέρθηκαν στις πραγματικές συνθήκες που οι ναυτικοί έχουν να διαχειριστούν στα πλοία όπως ότι εργάζονται για πολλές ώρες, σε αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, με μεγάλη ένταση, ελάχιστο χρόνο παραμονής στα λιμάνια και κοινωνική απομόνωση από συγγενείς και φίλους ενώ έχουν να διαχειριστούν τεχνολογικά εξελιγμένα πλοία πολλές φορές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν από τον Covid στη διαχείριση των πληρωμάτων.

Ο Διευθυντής των International Registries κ. Θεόφιλος Ξενακούδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κάνουν οι αξιόπιστες σημαίες να αξιολογούν τις εταιρείες και τον τρόπο που συμπεριφέρονται στους ναυτικούς ενώ στον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στη σημερινή διοίκηση των πλοίων αναφέρθηκε η Δρ. Μαρίνα Παπαϊωάννου της DNV ενώ η κ. Μαρία Καραχάλιου της Lloyds Register εμφατικά τόνισε την ανάγκη βελτίωσης δεξιοτήτων και ιδιαίτερα των ήπιων ικανοτήτων των ναυτικών αφού αυτές θα τους ακολουθούν και μετά την ολοκλήρωση της θαλάσσιας υπηρεσίας τους. Στον καταλυτικό ρόλο της ηγεσίας ως παράγοντα επιτυχίας των επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο καθηγητής του πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Ιωάννης Πολλάλης ενώ η κ. Αν. Καθηγήτρια του παν. Πειραιώς κ. Αθανασία Μπουραντά διαφοροποίησε τις έννοιες των κάθετων (hard) και οριζόντιων (soft) ικανοτήτων των εργαζομένων τις οποίες επικέντρωσε στη ναυτιλία ο καθηγητής κ. Ιωάννης Θεοτοκάς.

Παρουσιάστηκε επίσης μεγάλη έρευνα σε δείγμα 1600 ναυτικών όλων των εθνικοτήτων, που ταξιδεύουν με όλων των τύπων τα πλοία, όλων των σημαιών (εθνικών ή διεθνών-ευκολίας) σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και αξιολογούν την εργασιακή τους ευημερία ενώ ανάμεσα στα συμπεράσματα ήταν και ότι αυτή -η εργασιακή ευημερία- δεν εξαρτάται από τη σημαία -εθνική ή διεθνή/ευκολίας- που φέρει ένα πλοίο.

Τέλος ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Βασίλης Κορκίδης απένειμε αναμνηστική πλακέτα στον Καθηγητή κ. Α. Παντουβάκη σε αναγνώριση της προσφοράς του στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής του Πειραιά.

Διαβάστε ακόμη:

Μυτιληναίος: Κίνδυνος αύξησης ληξιπρόθεσμων οφειλών και αυξημένης πίεσης στην αγορά από την αναστολή των αποκοπών

Στο 90% του 2019 η επιβατική κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος τον Μάιο – Πάνω από 2 εκατομμύρια (πίνακας)

Ποιες φορολογήσεις – απαλλαγές δικαιούνται οι νέοι επιχειρηματίες