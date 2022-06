Εξαγορά του Twitter: Ποιος είναι ο μυστηριώδης χρηματοδότης του Μασκ που έχει δεσμούς με Ρώσο μεγιστάνα;

Μια εταιρεία επενδύσεων που έχει δεσμεύσει κεφάλαια ύψους 700 εκατ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του Twitter από τον Έλον Μασκ – εάν τελικά ξεπεραστούν τα προβλήματα και αυτή προχωρήσει – αποτελεί το αντικείμενο δημοσιεύματος του -, το οποίο εστιάζει στον μυστηριώδη ιδρυτή της και τους δεσμούς του με Ρώσο μεγιστάνα του πλούτου.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, λίγα πράγματα είναι γνωστά για τη Vy Capital, μία από τις εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν το ιστορικό deal, το οποίο έχει προσελκύσει επενδυτές όπως ο δισεκατομμυριούχος Λάρι Έλισον και η Sequoia Capital.

Η εταιρεία επενδύσεων που ίδρυσε ο Αλεξάντερ Τάμας έχει την έδρα της στο Ντουμπάι, και o ιστότοπός της περιλαμβάνει μόνο μία σελίδα, χωρίς διεύθυνση ή στοιχεία επικοινωνίας. Σύμφωνα με πηγές του -, υπό την ηγεσία του Τάμας τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Vy Capital έχουν ξεπεράσει τα 5 δισ. δολάρια. Το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη χρηματοδότηση μιας από τις μεγαλύτερες «εξαγορές με μόχλευση» που έχουν συμβεί ποτέ (εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί παρά τη γνωστή διαφωνία για τους fake λογαριασμούς) είναι αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι υπάρχουν ελάχιστα δημόσια αρχεία που αναφέρουν τις πηγές χρηματοδότησης της εταιρείας ή τη φύση των επενδύσεών της.

Η Vy, της οποίας η δέσμευση κεφαλαίων για το deal των 44 δισεκατομμυρίων ξεπέρασε εκείνες της Brookfield Asset Management και της Qatar Investment Authority, έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και την εταιρεία Boring Co. του Μασκ, αλλά και το crypto exchange ErisX, σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας PitchBook.

Ο Τάμας έχει «παρελθόν» στο να δημιουργεί δεσμούς με μεγάλα ονόματα στις επενδύσεις. Πριν από την ίδρυση της Vy, συνεργαζόταν στενά με τον Ρωσο-ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Γιούρι Μίλνερ και τώρα εμφανίζεται να καλλιεργεί τις σχέσεις του με τον Μασκ, έχοντας ήδη επενδύσει στη SpaceX και τη Neuralink Corp, δύο εταιρείες που έχει ιδρύσει ο μεγιστάνας της τεχνολογίας. Επίσης, σύμφωνα με το LinkedIn, ένας από τους ασκούμενους αναλυτές της Vy για αυτό το καλοκαίρι είναι ο Μπέντζαμιν Μπίρτσαλ, γιος του Τζάρεντ Μπίρτσαλ, του «δεξιού χεριού» του Έλον Μασκ.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, εκπρόσωπος του Ταμας αρνήθηκε να προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο όταν επικοινώνησε μαζί του το -. Σε μια πρόσφατη επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στο Ντουμπάι, μόνο μία βοηθός ήταν παρούσα, η οποία είπε ότι το υπόλοιπο προσωπικό (σχεδόν 10 άτομα στο εμιράτο, συμπεριλαμβανομένου του Τάμας) δουλεύουν με τηλεργασία. Περίπου 25 άτομα εργάζονται για την εταιρεία παγκοσμίως, σύμφωνα με το LinkedIn.

Ένα έγγραφο του 2020 από την «εταιρεία λευκής επιταγής» Vy Global Growth ανέφερε ότι τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Vy ξεπερνούν τα $2 δισεκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε, αυτά τα κεφάλαια έχουν υπερδιπλασιαστεί, σύμφωνα με άτομα με γνώση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα.

Ένας λογαριασμός του Τάμας στο Twitter υπάρχει από τον Μάρτιο του 2009. Έχει την ίδια φωτογραφία με το προφίλ του στο LinkedIn και μια εικόνα banner που δείχνει φιγούρες Lego από το Star Wars, αλλά καμία ανάρτηση. Ο λογαριασμός έκανε like σε ένα tweet από τον Μασκ στις 21 Απριλίου που κάλεσε την πλατφόρμα social media να πιστοποιήσει όλους τους χρήστες της που είναι «πραγματικοί άνθρωποι», στο πλαίσιο της ευρύτερης διαφωνίας με το Twitter για τους bot λογαριασμούς.

Ενώ ο Τάμας καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου, δεν ισχύει το ίδιο και με τις διασυνδέσεις του, αναφέρει το δημοσίευμα του -. Αφού εργάστηκε πάνω σε τεχνολογικά deal για την Goldman Sachs Group Inc. στο Λονδίνο, ο Γερμανός Τάμας εντάχθηκε στην εταιρεία επενδύσεων DST Global του Μίλνερ ως συνέταιρος το 2008, και υπήρξε επικεφαλής άκρως επικερδών επενδυτικών πρότζεκτ σε εταιρείες όπως η Airbnb Inc. και η Facebook (πριν γίνει Meta Platforms Inc.). Οι γνώσεις του και το επενδυτικό του δαιμόνιο είχαν ως αποτέλεσμα να του δοθεί το παρατσούκλι «ο ανθρώπινος υπερυπολογιστής του Μίλνερ» από επενδυτές όπως ο Μπεν Χόροβιτς και ο Μαρκ Άντρεεσεν. Επίσης, ο Σείχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ του Ντουμπάι είχε διορίσει τον Τάμας σε ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο που εστίαζε στην ψηφιακή οικονομία.

Ο Τάμας αυτήν την περίοδο ζει στην Ευρώπη, όταν όμως βρίσκεται στο Ντουμπάι διευθύνει τη Vy από ένα μέγαρο στην αριστοκρατική γειτονιά Αλ Μπανάρι. Με τον Μασκ φαίνεται να τον συνδέουν πολλά κοινά, όπως η αγάπη τους για την τεχνολογία και η επιθυμία τους να περιφρουρήσουν την ελευθερία του λόγου στα social media. Μάλιστα, σε συνέντευξή του το 2019, ο Τάμας είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για όσους πιστεύουν ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να ελέγχουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να βλέπουν οι χρήστες…

